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Nadia Comăneci a făcut furori la Turcia – SUA de la CM 2026, alături de Brad Pitt și Leonardo DiCaprio. Foto

Nadia Comăneci, prezență de marcă la meciul Turcia - SUA de la CM 2026! Compania selectă alături de care a fost surprinsă „Zeița de la Montreal” în California
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.06.2026 | 08:36
Nadia Comaneci a facut furori la Turcia SUA de la CM 2026 alaturi de Brad Pitt si Leonardo DiCaprio Foto
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Nadia Comăneci a făcut furori la Turcia - SUA de la CM 2026, alături de Brad Pitt și Leonardo DiCaprio. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
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Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă pe „SoFi Stadium” din Inglewood, California, la meciul Turcia – SUA din ultima etapă a grupei D de la Campionatul Mondial, disputat vineri dimineață pe fusul orar al României și câștigat de turci cu scorul de 3-2. Golurile acestei partide au fost marcate de Guler în minutul 10, Yilmaz în minutul 31 și Ayhan în minutul 90+8, respectiv Trusty în minutul 3 și Berhalter în minutul 49.

Nadia Comăneci, prezență de marcă în tribune la Turcia – SUA 3-2 de la CM 2026

Meciul jucat în apropiere de Los Angeles nu a avut însă vreo miză reală. După disputarea etapei a doua din această grupă, se stabilise deja că americanii au câștigat grupa, în vreme ce turcii au fost eliminați matematic din competiție. Cetățean american de mai mulți ani și având reședința în California, Nadia Comăneci a fost pe stadion cel mai probabil pentru a susține naționala pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino.

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Ea a făcut parte dintr-un cerc extrem de select în acest context. Alături de gimnasta de legendă s-au mai aflat în loja respectivă personalități de marcă, precum actorii Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, dar și regizorul James Cameron. Nadia Comăneci a fost surprinsă de mai multe ori de camerele de filmat pe durata transmisiei TV, părând în cea mai mare parte din timp foarte implicată emoțional în acest meci dintre Turcia și SUA.

Începe să se contureze tabloul 16-imilor de finală de la Campionatul Mondial

În acest punct al competiției se cunosc patru dueluri din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar unele dintre se anunță extrem de interesante. Este vorba în primul rând despre Brazilia – Japonia (29 iunie, ora 20:00, Houston) și Olanda – Maroc (30 iunie, ora 04:00, Monterrey).

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De asemenea, „bătute în cuie” mai sunt și meciurile Africa de Sud – Canada (28 iunie, ora 22:00, Los Angeles) și SUA – Bosnia (2 iulie, ora 03:00, San Francisco). În plus, mai există și alte naționale sigure deja de prezența pe tabloul fazei următoare a turneului final. Este vorba despre Germania, Coasta de Fildeș, Mexic, Argentina, Australia și Elveția. Totodată, în mod evident, se știu și câteva echipe eliminate deja de la Mondial. În continuare, tabloul complet al meciurilor din 16-imile de finală se va stabili după disputarea tuturor partidelor din ultima etapă a fazei grupelor de la turneul final nord-american.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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