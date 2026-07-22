Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil

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Nadia Comăneci a discutat despre sportul românesc, numind trei tineri pe care-i vede ca un exemplu notabil. Sunt nume extrem de cunoscute și care au atins performanțe importante atât în țară, cât și în afara ei.

Nadia Comăneci, despre sportivii puternici din România

La 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii Nadia Comăneci (64 ani) este văzută ca un adevărat Fosta sportivă, supranumită „Zeița de la Montreal”, a fugit din țară cu o lună înainte de Revoluția din 1989. Ea a fost .

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Trăiește de ani buni peste Ocean, dar a rămas cu sufletul la meleagurile natale. Vine în România de fiecare dată când are ocazia pentru a-și vizita mama sau pentru diferite evenimente. De curând a vorbit despre românii care inspiră tinerele generații. A numit trei sportivi de renume cu care țara noastră se mândrește în străinătate.

„Cred că performanțele din trecut construiesc repere pentru generațiile noi și dau un sens istoriei sportului nostru. Dar în același timp, cred că este la fel de important să privim și spre prezent. Avem exemple recente puternice – Simona Halep, David Popovici, Mihaela Cambei, fetele de la canotaj și mulți alți campioni – sportivi care arată copiilor că se poate, că drumul performanței nu s-a închis.

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E bine să onorăm trecutul, dar la fel de bine este să construim viitorul, să susținem copiii și tinerii care intră astăzi în săli, pe terenuri sau în bazine. Adevărata continuitate vine din echilibrul dintre cele două: respectul pentru ce a fost și investiția în ceea ce poate fi. Munca e decisivă”, a spus Nadia Comăneci, pentru .

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Nadia Comăneci: ”Românii au o vorbă: «născut talent, murit speranță»”

Zeița de la Montreal a mai subliniat că talentul este un factor important, dar nu decisiv. Nadia Comăneci crede cu tărie că disciplina și munca sunt elemente esențiale pentru un sportiv care vrea să atingă performanță. Pentru a ajunge pe culmile succesului nu este de ajuns să te bazezi doar pe pasiune, ci pe eforturile depuse în sala de antrenament.

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„Talentul te ajută să pornești, dar fără disciplină, repetiție și răbdare nu ajungi la performanță. Românii au o vorbă: «născut talent, murit speranță». Cred că se potrivește și în acest context, tocmai pentru că talentul nu e niciodată suficient. Un om implicat și muncitor poate recupera diferențele de talent.

Un om talentat care se bazează doar pe asta poate fi foarte ușor întrecut de cineva care depune efort susținut pentru atingerea unui obiectiv”, a completat fosta gimnastă, mai arată sursa menționată anterior. Nadia Comăneci a mai subliniat că exercițiul de la paralele de la Montreal nu a fost neapărat cel mai bine executat din cariera sa.

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Cu toate acestea, elementul a devenit cel mai cunoscut de-a lungul anilor, rămânând în istorie. Privind în urma sa recunoaște că a fost bun, dar încărcat de emoția competiției și de presiunea din acele clipe. Mai mult, fosta gimnastă susține că din punct de vedere tehnic, execuția de la Cupa Americii a fost mai curată și mai precisă.