Nadia Comăneci a reacționat, după ce americanii au „furat-o” pe românca medaliată la Jocurile Olimpice

a rămas cu ochii pe , chiar dacă acum trăiește în Statele Unite, și a vorbit despre trecerea lui Ana Maria Bărbosu în America.

Nadia Comăneci a dat verdictul despre trecerea Anei Bărbosu în Statele Unite

Concret, sportiva medaliată cu bronz la ultima ediție a Jocurilor Olimpice a acceptat bursa oferită de colegiul Stanford și a mers să se antreneze și să studieze acolo. Momentan, ea nu mai participă la competiții și o să rateze astfel și Campionatele Mondiale de la Jakarta. Totuși, Nadia Comăneci crede că schimbarea făcută de sportivă o să-i prindă pe termen lung și aceasta o să revină să reprezinte tricolorul în cele mai importante competiții.

„(n.r. Cum vedeţi mutarea Anei Bărbosu în SUA, e benefică pentru ea?) Este extrem de benefică pentru ea. Ai un copil de 18-19 ani care primeşte bursă la cea mai mare facultate, ca să fii într-un cadru de campus, e o fază de acomodare pentru ea. Sunt reguli foarte stricte, a intrat deja în programul de antrenament competiţional pentru sezonul care începe în ianuarie.

Să ai un copil la 18 ani, care se duce să-şi găsească independenţa peste Ocean, şi să înveţe absolut tot este extrem de greu. (n.r. O vom mai vedea la competiţii?) Eu zic că da. Nu este la Campionatul Mondial pe echipe, probabil nu s-a potrivit cu programul ei de la facultate. Dar cu siguranţă, sper să vină înapoi”, a declarat Nadia Comăneci.

Ana Bărbosu – sportiva din România care a câștigat medalia olimpică la TAS

Născută la 26 iulie 2006, în Focșani, Ana Bărbosu s-a remarcat de la o vârstă fragedă, câștigând numeroase competiții juniorale, iar începând cu 2019 face parte din lotul național de seniori. Printre cele mai notabile performanțe ale ei se numără medalia de bronz la exercițiul de podea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, câștigată după o decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Concret, Jordan Chiles, a făcut contestație pentru nota primită, însă după expirarea timpului regulamentar, iar astfel nu s-a ținut cont de decizia luată și medalia i-a revenit româncei.

De asemenea, la Campionatele Europene din 2025 de la Leipzig, Ana a adus României patru medalii: aur la podea, argint la bârnă și două medalii de bronz, incluzând și bronzul la individual compus – prima medalie la această probă pentru România după 12 ani.