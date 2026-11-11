„Nadia Comăneci a schimbat cultura în America” O legendă a jurnalismului sportiv din SUA vorbește despre impactul sportivilor români peste ocean

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Lesley Candace Visser este una dintre cele mai celebre jurnaliste de sport din Statele Unite. Numele ei este în Sports Broadcasting Hall of Fame, iar Academia de Televiziune i-a acordat premiul Emmy pentru întreaga carieră. Prezentă la București la invitația Ambasadei SUA, Lesley Visser a acordat un interviu pentru publicația noastră, în care a vorbit despre impactul pe care l-au avut sportivii români în America.

Lesley Visser, carieră de excepție în jurnalismul sportiv

Cu o carieră de peste 50 de ani, Lesley Visser este una dintre primele femei care au relatat în mod constant despre marile competiții sportive profesioniste. A devenit o prezență constantă la CBS Sports, ABC și ESPN. A fost prima femeie care a relatat de la World Series (baseball) și prima care a analizat un meci din NFL la televiziune. Este singurul jurnalist sportiv din istorie care a relatat de la Final Four, NBA Finals, World Series, Triple Crown, Monday Night Football, Super Bowl, Jocurile Olimpice și US Open. În 2004 a purtat torța olimpică.

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Prezentă în România pentru o serie de evenimente, Lesley Visser a vorbit pentru FANATIK despre numele mari din România care și-au pus amprenta pe sportul de peste ocean. Despre Nadia Comăneci spune că a schimbat cultura în sportul american, foarte multe fetițe din SUA dorindu-și să ajungă gimnaste, după momentul de grație de la Montreal 1976.

Nadia Comăneci, impact uriaş în America: „A schimbat cultura”

Cunoașteți mulți sportivi din România care au evoluat în SUA. Cum a fost văzută Nadia Comăneci în Statele Unite?

– Acum 50 de ani, Nadia a schimbat cultura, iar aceasta nu este o afirmație exagerată. , lucru care nu se mai întâmplase niciodată, televiziunea ABC, care transmitea competiția, s-a concentrat pe tabela de marcaj și a prezentat totul ca fiind ceva de neconceput, ideea că cineva ar putea face ceva perfect. Adică, noi pur și simplu nu cunoșteam perfecțiunea, nu credeam în ea, dar ea a schimbat asta. Imediat după aceea, gimnastica din Statele Unite a devenit o adevărată manie. Fetițele își doriseră întotdeauna să devină patinatoare artistice și încă își mai doreau într-o oarecare măsură, dar dintr-odată, totul a început să se învârtească în jurul gimnasticii.

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După cum știi, Béla Károlyi a venit în Statele Unite și apoi a antrenat-o pe Mary Lou Retton, care a câștigat medalia de aur la Los Angeles. Îmi amintesc că mi-a povestit odată cum a antrenat-o pe Nadia diferit față de Mary Lou Retton: Nadia era grațioasă, ca o balerină, era precisă și avea o forță interioară extraordinară, pe când Mary Lou era explozivă. Așa că au repetat de nenumărate ori pașii ei de alergare spre sărituri, pentru că săriturile aveau să fie marea ei șansă la medalie. El și-a schimbat stilul de antrenament, nu și lucruri precum alimentația, unde era foarte strict. Nu știu dacă la fel de strict ca în cazul Nadiei, dar era strict. Dintr-odată, România, pe care, sincer, o asociam doar cu Dracula, a devenit reprezentată de această fată draguță de doar 40 de kilograme care a schimbat cultura.

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Din ce îmi spuneți, momentul Montreal 1976 al Nadiei Comăneci a avut un mare impact asupra sportului american…

– Nu doar american, a devenit un „global icon” după aceea. Și gestionează totul minunat. Am primit un mesaj de la ea că nu va putea fi prezentă aici, pentru că o cunosc de ceva timp. Este o persoană atât de autentică și de amabilă. Este în lumina reflectoarelor de 50 de ani și totuși gestionează totul splendid. , pentru că oricine câștigă o medalie de aur, mai ales la înot, atrage atenția; înotul are o audiență enormă la Jocurile Olimpice. Nu știu multe despre el, dar îmi amintesc când am privit cursa în care a câștigat. De asemenea, am urmărit și alți jucători de tenis de-ai voștri. Simona Halep, sau cea a cărei nume nu îl pot pronunța corect, Cîrstea, care a ajuns în optimi la US Open (n.r. Sorana Cîrstea). Suntem conștienți de sportivii români.

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Ţiriac, unul dintre cei mai bogaţi sportivi din istorie: „A ştiut să profite după căderea comunismului”

Aș dori să vă întreb despre Țiriac, pentru că el este în domeniu și în afacerile din sport de aproximativ 50 de ani sau chiar mai mult…

– A știut cu adevărat să profite după căderea comunismului. De atunci au trecut 37 de ani, din ’89. Atunci a spus: „O Doamne, domeniul auto sau băncile, acum pot s-o fac”. Dar a fost întotdeauna strălucit. Când antrena la Boston Lobsters, aveau o echipă grozavă: Martina Navratilova, Tony Roach, nume foarte mari. El juca alături de Năstase și erau atât de plini de culoare. Avea 37 de ani când antrena Lobsters, prin mijlocul anilor ’70. Câteodată mă gândeam că se certa cu arbitrii de linie doar pentru a-și lăsa picioarele să se odihnească, pentru că avea 37 de ani și era obosit! Dar era și un om de spectacol, înțelegea perfect conceptul de divertisment. Era enorm de popular într-un sport care nu era atât de popular pe atunci.

Mai devreme ați menționat de Ilie Năstase. Și el un mare om de spectacol…

– Avea și el dispute cu arbitrii de linie, bineînțeles, dar și cu John McEnroe, care era o personalitate fel de directă și vocală. Am acoperit meciul de noapte de la US Open în care s-a certat cu arbitru de scaun Frank Hammond. Scăpase complet de sub control! Oamenii aruncau cu lucruri pe teren, ceea ce nu este un comportament tipic pentru fanii americani. A fost frapant cât de repede a pierdut Hammond controlul situației. Năstase era ieșit din minți, iar fanii au ținut cu el, îl iubeau pur și simplu. Așa că, da, cred că aveți o moștenire sportivă foarte bogată. Mi-ar plăcea să văd o revenire a fotbalului și a gimnasticii voastre.

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Jocurile Olimpice de la Los Angeles, următorul mega-eveniment: „Va fi copleşitor”

La ce ar trebui să se aștepte sportivii români la Jocurile Olimpice de la Los Angeles?

– Va fi copleșitor. Dacă au urmărit Campionatul Mondial, știu că America iubește evenimentele mari. Am fost înnebuniți după Campionatul Mondial, după fanii scoțieni (Tartan Army) sau după cei din Capul Verde. De obicei, organizatorii reușesc să gestioneze bine traficul pentru Jocurile Olimpice, așa că vor găsi o soluție. Au început pregătirile acum cinci ani. Casey Wasserman este responsabilul principal, un agent foarte important din LA care lucrează cu actori și tot felul de vedete.

Se ocupă de asta de cinci ani. Vor fi angajați un număr uriaș de oameni, probabil 10.000 de persoane doar pentru organizare, pentru că toate locațiile sunt diferite. Să nu uităm de comentatori, cameramani, toată lumea are nevoie de transport. Doar acest aspect, la care mulți nu se gândesc, este masiv: deplasarea oamenilor de la o arenă la alta, centrul de transmisie pe care trebuie să-l construiască… Este o întreprindere uriașă.

Jocurile Olimpice sunt cel mai important eveniment, după părerea mea. Presupun că pentru unele țări Campionatul Mondial de fotbal este pe primul loc, dar Jocurile Olimpice, prin valorile pe care au fost fondate și prin faptul că inelele reprezintă continentele. Am transmis de la 10 ediții, unele de iarnă.

Lesley Visser, prima femeie care a coborât pe un bob: „A fost terifiant”

Că spuneaţi de sporturile de iarnă. Am văzut că sunteți și prima femeie care a coborât pe un bob…

– Așa este. Pentru că era un jucător de la Dallas Cowboys, Herschel Walker, care era în echipă, iar eu făcusem reportaje despre echipă. Așa că mi-a zis: „De ce nu faci o tură cu noi?”. A fost terifiant! Este ca o cutie de conserve care merge cu 160 km/h pe o pistă de gheață.

Îmi închipui că v-a fost frică…

– O, am fost îngrozită! Motivul pentru care am fost prima femeie a fost că ei credeau că mușchii trapez ai femeilor nu sunt destul de puternici pentru forțele G, de aceea nu au lăsat niciodată femei înainte. A fost un act de curaj total! Mi-au spus: „Bagă-ți capul între umeri și nu-l ridica sub nicio formă!”, pentru că nu mai testaseră asta. Jean-Claude Killy, celebrul schior și președintele Jocurilor, a trebuit să semneze aprobarea, la fel și șeful Comitetului Olimpic American, Harvey Schiller, pentru că nu voiau nicio răspundere legală.