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Vodafone a lansat un program de burse pentru tineri talentați în domeniul sportului. Inițiativa îi aduce în rol de mentori pe Nadia Comăneci pentru gimnastică și pe Ciprian Marica pentru fotbal, iar copiii selectați vor primi timp de un an atât îndrumare, cât și susținere financiară.

Copiii care practică gimnastica o vor avea mentor pe Nadia Comăneci

Prezentă la eveniment, ”Zeița de la Montreal” a vorbit despre cât de important este ca tinerii să practice sport și s-a arătat entuziasmată că va putea să-i îndrume pe micii gimnaști care se vor înscrie în acest program.

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”Pe vremea mea ora de sport era oră de sport. Erau două ore pe săptămână de educație fizică, dar în momentul în care am început să fac gimnastică asta conta și nu mai trebuia să fac la școală ora de sport.

Mă bucur că folosim această platformă. Anul acesta a fost și și ne-am gândit că trebuie să creăm ceva pentru acești copii care știu încă de noi și de ce am făcut în sportul pe care l-am practicat.

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Sunt mulți copii din locuri în care nici nu știm unde trăiesc, care nu au posibilitatea să fie văzuți. Cu siguranță acești copii au un telefon și atunci creezi această competiție. La fel ca atunci când faci un om de zăpadă, începi cu un bulgăre și apoi el crește.

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Sperăm ca această campanie cu Vodafone să fie doar un start pentru ca toată lumea să înțeleagă că omul se educă atunci când e mic. Lucrul cel mai important cu care poți să educi copilul ca să fie un om cu valori este sportul. Am simțit emoții când am văzut acest spot, deoarece mi-am dat seama că așa s-a întâmplat și cu mine când am avut posibilitatea să fac gimnastică”, a declarat Nadia Comăneci.

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Cât de importantă este tehnologia în sport

Fosta mare gimnastă, care în curând va fi protagonista unui , a explicat că principalul obiectiv al acestei campanii este acela de a arăta că există interes pentru copii și consideră că tehnologia este utilă în sport.

”Pe vremea mea erau foarte puține oportunități de a face sport, mai ales pentru fetițe. Eu am avut noroc că la Onești era un club de gimnastică. Ideea acum este să revenim la importanța sportului. Trebuie să arătăm părinților și copiilor că ne interesează de viața lor, de sănătatea lor fizică și mentală. În fiecare an e o competiție în care copii își găsesc un model.

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(n.r. – Cum vedeți rolul tehnologiei în sport?) Ne ajută să atingem aceste locuri și copii de acolo să fie găsiți și îndrumați spre un loc aproape de ei unde pot practica sport. Acesta este lucrul bun despre tehnologie și ajută.

S-au aliniat planetele atunci la Montreal, dar a fost vorba despre muncă, opt ani de muncă până am reușit să particip la Olimpiadă. Eu am avut oportunitatea să fac gimnastică pentru că mama mea a văzut acest loc și mi-a îndrumat pașii. Copiii de azi au mai multe oportunități să practice sport și sper că vor fi mulți care ne vor trimite videouri”, a mai spus Nadia Comăneci.