Nadia Comăneci, anunț pentru fanii din România. Locul unde îi așteaptă în acest weekend

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Nadia Comăneci are un anunț major pentru fanii din România care o pot întâlni în weekend-ul 10-11 octombrie 2026. Fosta gimnastă a dezvăluit că va fi prezentă la magazinul Team Romania, care se găsește pe Bulevardul Magheru din București. Toată lumea poate achiziționa obiecte vestimentare de colecție.

Nadia Comăneci, veste uriașă pentru admiratorii români

Se numără , Nadia Comăneci (64 ani) fiind sportiva care a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Pentru această performanță continuă să primească laude și aprecieri atât în țară, cât și la nivel mondial. De curând, Zeița de la Montreal a fost , care s-a desfășurat în Italia. Momentul a avut loc după ce anterior românca fusese în Paris, Franța.

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În momentul de față, fosta campioană a anunțat că se află pe meleagurile românești. A ajuns în București, unde va petrece o perioadă, fără a menționa cât va sta aici. În schimb, a dezvăluit că admiratorii o pot întâlni în magazinul Team Romania, care are deschiderea oficială pe data de 10 octombrie 2026. Evenimentul marcat de prezența marii gimnaste arată că poate fi întâlnită și în cursul zilei de duminică, 11 octombrie 2026. Așadar, timp de două zile se va vedea cu fanii.

Cu această ocazie, vizitatorii care trec pragul locației de pe Bulevardul Magheru vor avea posibilitatea să descopere în premieră Capsula Nadia10. Acesta reprezintă o linie vestimentară specială care face parte din colecția oficială Team Romania. Prin urmare, admiratorii pot găsi în acest loc articole și produse care au legătură cu cariera impresionantă a fostei sportive care locuiește de mai bine de 30 de ani în Statele Unite ale Americii.

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„Sâmbătă și Duminică vă aștept pe toți la deschiderea magazinului oficial Team Romania. Vă aștept la sediul Fundației de Excelență Sportivă, Bulevardul Magheru, Blocul Eva, unde veți descoperi Capsula Nadia10 parte a colectiei Team Romania”, a notat Nadia Comăneci, pe pagina oficială de . Internauții au reacționat în număr foarte mare și i-au lăsat numeroase mesaje. „Ești Regina Eternă, Neîncoronată a României. Însuși sufletul țări”, „Comaneci 1000” sau „Minunat”, i-au scris o parte dintre aceștia, în mediul virtual.

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Anul Nadia continuă cu evenimente până la final de an

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a lansat în ianuarie Anul Nadia 2026, un program național dedicat marcării a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci a obținut această victorie notabilă la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. În ultimele luni românii au putut lua parte la numeroase evenimente dedicate acestei performanțe. Sunt planificate astfel de întâlniri până la sfârșitul anului. În perioada următoare sunt prevăzute activități culturale, de literatură și jurnalism sportiv. Încheierea programului este programat în luna decembrie, în orașul natal al Zeiței de la Montreal, Onești.

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Momentan, nu se știe dacă fosta gimnastă va fi prezentă la toate aceste manifestări. Programul național dedicat excelenței, care celebrează o valoare universală: perfecțiunea, este unul de o importanță deosebită pentru țara noastră. Ion Țiriac (87 ani) a dorit să o onoreze pentru reușita din urmă cu 50 ani. I-a oferit un ”cadou” în valoare de 8 milioane de euro. Miliardarul a ridicat o sală de gimnastică care poartă numele fostei sportive.

Sala „Nadia Comăneci” a fost construită în localitatea Otopeni din județul Ilfov. După ce a fost inaugurată au fost organizate preselecții pentru copiii care își doresc să aibă o carieră în acest sport. Fosta campioană nu a lipsit și i-a încurajat pe cei mici. În plus, fostul jucător de tenis a asistat la rândul său. Fostul sportiv a venit cu o mașină de colecție. A fost condus de șoferul personal la bordul unui Cadillac Eldorado Convertible din anul 1976.