Nadia Comăneci are o nouă ocupație la Los Angeles. Ce a ajuns să facă faimoasa gimnastă

Nadia Comăneci își petrece mare parte din timpul liber în Los Angeles. Fosta mare gimnastă și-a cumpărat un apartament de milioane de dolari aici, de care se bucură din plin.

Ce a făcut Nadia Comăneci de Ziua Recunoștinței

Și iată că recent, în SUA s-a sărbătorit Ziua Recunoștinței. Această sărbătoare este una cât se poate de importantă pentru nord-americani și iată că și gimnasta noastră a sărbătorit-o ca la carte.

Astfel, Nadia Comăneci a petrecut timp cu soțul ei, fostul gimnast Bart Conner dar și cu fiul lor, Dylan și partenera acestuia. Cei patru au mâncat tradiționalul curcan la cuptor și au stat la masă.

De asemenea, nu au lipsit nici activitățile. Fosta gimnastă a făcut ”cunoștință” cu tehnologia modernă și a avut o cu totul altă ocupație în Los Angeles. Mai exact, Nadia Comăneci a testat un joc virtual și s-a înarmat cu ochelarii VR.

Cum se distrează fosta gimnastă în Los Angeles

Iar experiența a fost una cât se poate de plăcută pentru fosta sportivă. Aceasta a hrănit un câine virtual care a stat să fie și mângâiat. De asemenea, patrupedul a primit și o recompensă.

Nadia Comăneci s-a arătat extrem de încântată de această activitate. Deși a avut nevoie de timp pentru a se acomoda, în final, experiența a fost una cât se poate de plăcută atât pentru ea, cât și pentru întreaga familie.

„E un joc funny. Mi-a luat ceva timp să mă acomodez, dar m-am distrat. A trebuit să hrănesc virtual un câine, lucru care se poate vedea şi în imagini. Se vede pe telefon ce observ eu. Este o lume virtuală. Mă joc şi hrănesc un căţeluş. Se pare că se distrează copiii”, a mărturisit Nadia Comăneci pentru .

Fosta gimnastă a și publicat pe contul personal de socializare un filmuleț în timp ce se joacă. Întreaga familie era extrem de amuzată de cele întâmplate, iar postarea a adunat mii de reacții din partea internauților.

Nadia Comăneci a fost premiată de Consulatul României la Los Angeles

După cum spuneam anterior, . Iar recent, aceasta a fost invitat de onoare la Consulatul României din acest oraș.

Fosta gimnastă a dat curs invitației, iar alături de ea i-au fost fiul și iubita acestuia. A existat și o ceremonie în cadrul căreia aceasta a fost premiată . Iar momentul a fost unul cât se poate de emoționant.

„Ori de câte ori aud muzică populară românească reacționez cu multă bucurie. Cu atât mai mult cu cât melodiile pe care le-am ascultat la consulatul nostru proveneau din zona Moldovei, zonă unde sunt și eu născută”, a mărturisit Nadia Comăneci.