Sport

Nadia Comăneci, cadou special de la Mbappe și Bellingham!

Nadia Comăneci, în centrul atenției la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic! Ce cadou a primit de la Mbappe și Bellingham
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.07.2026 | 20:46
Nadia Comaneci cadou special de la Mbappe si Bellingham
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Nadia Comăneci, cadou special de la Mbappe și Bellingham. Foto: colaj Fanatik
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Nadia Comăneci (64 de ani) a atras toate privirile la Campionatul Mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Stabilită de mai mulți ani în California și fiind de asemenea cetățean american, „Zeița de la Montreal” a mers pe stadion pentru a susține naționala lui Mauricio Pochettino la meciul cu Turcia din ultima etapă a fazei grupelor, disputat chiar în California.

Ce cadou special a primit Nadia Comăneci de la Kylian Mbappe și Jude Bellingham

Cu această ocazie, românca s-a aflat în aceeași lojă cu Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, printre alții. Revenită ulterior în România, Nadia a fost invitată în cursul zilei de marți, 14 iulie, cu ocazia Zilei Naționale a Franței, la un eveniment organizat în acest sens la Ambasada Franței la București.

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În acest context, Nadia Comăneci a vorbit despre experiența trăită la Campionatul Mondial și, de asemenea, a dezvăluit că a primit cu această ocazie și un cadou cu totul special de la Kylian Mbappe (27 de ani) și Jude Bellingham (23 de ani), starurile de la Real Madrid. Este vorba despre un tricou semnat de cei doi mari fotbaliști, dedicat în mod special „Zeiței de la Montreal”.

„Când ajungi la momentul ăsta, stai și te gândești la performanța echipelor care au reușit să ajungă în această semifinală. Am fost prezentă la meciul SUA – Turcia, n-am văzut așa de mult entuziasm, mai ales în Statele Unite, vizavi de fotbalul european. Sportul aduce toate națiile împreună. Am primit și eu un tricou semnat de Mbappe și de Bellingham. Mi l-au dat personal, da. «Pentru Nadia» scrie”, a dezvăluit Nadia Comăneci, potrivit sport.ro. 

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Tensiuni între britanici înainte de Anglia – Argentina

Mbappe și Bellingham s-ar putea duela în finala Campionatului Mondial. În semifinale, Franța se întâlnește, chiar de ziua sa națională, cu Spania, în vreme ce Anglia dă piept miercuri seară cu Argentina lui Lionel Messi. Înaintea acestui meci, Jude Bellingham este implicat într-o situație destul de controversată, care vizează un posibil conflict al lui cu selecționerul Thomas Tuchel, chestiune în care căpitanul Harry Kane a simțit nevoia să intervină. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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