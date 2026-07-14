Nadia Comăneci, cadou special de la Mbappe și Bellingham!

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci (64 de ani) a atras toate privirile la Campionatul Mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Stabilită de mai mulți ani în California și fiind de asemenea cetățean american, „Zeița de la Montreal” a mers pe stadion pentru a susține naționala lui Mauricio Pochettino la meciul cu Turcia din ultima etapă a fazei grupelor, disputat chiar în California.

Ce cadou special a primit Nadia Comăneci de la Kylian Mbappe și Jude Bellingham

Cu această ocazie, , printre alții. Revenită ulterior în România, Nadia a fost invitată în cursul zilei de marți, 14 iulie, cu ocazia Zilei Naționale a Franței, la un eveniment organizat în acest sens la Ambasada Franței la București.

ADVERTISEMENT

În acest context, Nadia Comăneci a vorbit despre experiența trăită la Campionatul Mondial și, de asemenea, a dezvăluit că a primit cu această ocazie și un cadou cu totul special de la Kylian Mbappe (27 de ani) și Jude Bellingham (23 de ani), starurile de la Real Madrid. Este vorba despre un tricou semnat de cei doi mari fotbaliști, dedicat în mod special „Zeiței de la Montreal”.

„Când ajungi la momentul ăsta, stai și te gândești la performanța echipelor care au reușit să ajungă în această semifinală. Am fost prezentă la meciul SUA – Turcia, n-am văzut așa de mult entuziasm, mai ales în Statele Unite, vizavi de fotbalul european. Sportul aduce toate națiile împreună. Am primit și eu un tricou semnat de Mbappe și de Bellingham. Mi l-au dat personal, da. «Pentru Nadia» scrie”, a dezvăluit Nadia Comăneci, potrivit

ADVERTISEMENT

Tensiuni între britanici înainte de Anglia – Argentina

Mbappe și Bellingham s-ar putea duela în În semifinale, , în vreme ce Înaintea acestui meci, Jude Bellingham este implicat într-o situație destul de controversată, care vizează , chestiune în care

ADVERTISEMENT