Nadia Comăneci, sărbătorită la Bruxelles! Întâlnire de cinci stele cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European: ”A fost emoționant!”. Video

La 50 de ani de la performanța remarcabilă în care a primit nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a fost celebrată la Parlamentul European.
Marian Popovici
16.03.2026 | 17:30
CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES
Nadia Comăneci, primită de Roberta Metsola la Parlamentul European. Sursă foto: colaj Fanatik
Nadia Comăneci este de departe cel mai important nume al gimnasticii mondiale, iar performanța sa din urmă cu 50 de ani, când a dat peste cap tabela de afișaj a rezultatelor cu nota 10, a fost sărbătorită în cadrul unui eveniment la Parlamentul European.

Parlamentul European a celebrat-o pe Nadia Comăneci

Data de 18 iulie 1976 va rămâne în istoria gimnasticii prin performanța uluitoare realizată de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice. ”Zeița de la Montreal” a fost invitată la Bruxelles și a fost sărbătorită în clădirea Parlamentului European.

”La 50 de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul scor perfect de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, Uniunea Europeană celebrează nu doar o performanță sportivă excepțională, ci și valorile fundamentale pe care sportul le promovează: excelență, disciplină, perseverență, incluziune și egalitate de șanse.

Într-un context european în care sportul contribuie la consolidarea coeziunii sociale, promovarea sănătății publice și susținerea tinerelor generații, reflecția asupra rolului său ca instrument de politică publică devine esențială”, a transmis Parlamentul European.

Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Nadia Comăneci, întâlnire cu președintele Parlamentului European

Momentul de la Bruxelles a fost unul extrem de emoționant, iar Nadia Comăneci a fost felicitată de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul de la Bruxelles a primit din partea marii gimnaste un tricou pe care scria ”Nad1a”, o carte pentru Casa Istoriei Europene și o eșarfă.

Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Digisport.ro
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Alături de Nadia la Parlamentul European s-au aflat și alte nume mari ale sportului românesc, precum Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Popor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică, Andreea Răducan sau Mihai Covaliu, președintele COSR.

Roberta Metsola a venit extrem de degajată la întâlnirea cu Nadia Comăneci, a fost pusă pe glume. Fosta mare gimnastă a României i-a explicat cum a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal și faptul că nu a mers cronometrul și pe tabelă a fost afișată nota 1.00.

Președintele Parlamentului European a menționat faptul că are o asistentă la Bruxelles care a făcut sport de performanță, iar apoi a întrebat despre realizările României la Jocurile Olimpice. Mihai Covaliu i-a explicat că la sporturile de iarnă nu avem rezultate notabile, însă compensăm la JO de vară.

Reacția Nadiei Comăneci după festivitatea de la Parlamentul European

După încheierea ceremoniei de la Parlamentul European, Nadia Comăneci s-a arătat entuziasmată de întâlnirea avută cu Robert Metsola și a fost impresionantă de tot ce a văzut la Bruxelles.

”A fost interesată de sport și mi-a spus că i-a plăcut să alerge. M-a întrebat despre Special Olympics, acolo unde eu sunt în conducere. E foarte bine că suntem aici. Este pentru prima data când sunt aici, în Parlament. Lucrurile mari încep cu pași mici.

Nu am avut idee cum este Parlamentul European, dar este ceva măreț, m-a impresionat. Simți că este un loc special unde se întâmplă multe lucruri bune. Odată ce ai intrat pe ușă poți să deschizi o conversație despre importanța sportului pentru copii, ca sănătate”, a declarat fosta gimnastă.

Nadia Comăneci, cea mai mare sportivă a României

Într-o ediție a emisiunii ”Oldies but Goldies”, întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă o consideră pe Nadia Comăneci cel mai sportiv al României, Andrei Vochin a răspuns afirmativ.

”Da! Și lucrul acesta este certificat de faptul că a și fost desemnată cea mai mare sportivă a lumii în anumiți ani, în special în 1976, când a făcut furori la Olimpiada de la Montreal”, a spus Vochin.

Palmaresul Nadiei Comăneci

În ciuda unei cariere sportive destul de scurte, Nadia Comăneci are un palmares de invidiat cu numeroase medalii, dintre care 9 sunt obținute la Jocurile Olimpice.

Jocurile Olimpice

  • 5 medalii de aur
  • 3 de argint
  • una de bronz

Campionate Mondiale

  • 2 de aur
  • 2 de argint

Campionate Europene

  • 9 de aur
  • 2 de argint
  • una de bronz

Universiade

  • 5 de aur

Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. FC Botoșani – Unirea Slobozia 0-0. Partida...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. FC Botoșani – Unirea Slobozia 0-0. Partida se joacă acum
Andrei Nicolescu, contre dure în direct la TV cu Decebal Rădulescu după Rapid...
Fanatik
Andrei Nicolescu, contre dure în direct la TV cu Decebal Rădulescu după Rapid – Dinamo 3-2: „Aveți o apartenență la un club” / „Crima se pedepsește cu închisoarea”
Lovitură de teatru: Camora a semnat!
Fanatik
Lovitură de teatru: Camora a semnat!
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
