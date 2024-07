Nadia Comăneci, fericită după locul 7 obținut de România în finala Jocurilor Olimpice de la gimnastică artistică! „Sper că nimeni nu mai are nimic de spus”. Ce au zis sportivele noastre

, cu un punctaj total de 159.497 de puncte. SUA a câștigat medalia de aur, cu un punctaj de 171.296 de puncte, pe când Italia a cucerit argintul cu 165.494 de puncte, iar podiumul a fost completat de Brazilia, cu 164.497 de puncte.

Nadia Comăneci, fericită după locul 7 obținut de România în finala Jocurilor Olimpice de la gimnastică artistică! „Sper că nimeni nu mai are nimic de spus”

Nadia Comăneci a fost prezentă la finala de la gimnastică artistică, unde fetele din „Team Romania” au reușit să-și depășească performanța din calificări și au terminat pe poziția a 7-a. „Zeița de la Montreal” a oferit un mesaj la finalul concursului, fosta gimnastă de „10” afirmând că este alături de fetele care au participat și totodată a ținut să felicite

ADVERTISEMENT

„Când intri în finală pe echipe după 12 ani și terminăm pe locul 7, eu zic că e bine. Ce facem, sărim de la 8 ani de neparticipare direct pe locul 2? Să ne bucurăm că fetele au concurat, au avut dificultate, frumusețe. Sper că nimeni nu mai are nimic de spus! Ele au început cu bârnă și au termin„at cu bârnă. Vă dați seama ce fel de nervi trebuie să ai?!

Da, am stat lângă Serena (n.r. Williams). Îi explicam cum concurează fetele, că a fost prima dată când a venit la un concurs de gimnastică. I-a plăcut enorm. Cred că și fetița ei face gimnastică.

ADVERTISEMENT

E o medalie istorică cea câștigată de David Popovici. Îi transmit felicitări și să ne vedem în Los Angeles, dar și mâine seară”, a declarat Nadia Comăneci.

Prima reacție a fetelor de la gimnastică artistică, după ce au terminat competiția pe locul 7: „Nu e ușor să reconstruiești un sport într-o țară”

Lotul României la proba de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice a fost compus din Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarţă şi Andreea Preda. Fetele au realizat o performanță deosebită în momentul calificării în finală,

ADVERTISEMENT

În actul final, „tricolorele” au ținut ritmul sus și au reușit să termine pe poziția a 7-a, cu un punctaj total de 159.497 de puncte, după ce obțineau „biletele” pentru finală de pe locul 8. La sfârșitul probelor, fetele s-au declarat mulțumite de performanța reușită.

Ana Măria Bărbosu s-a arătat fericită de locul 7 obținut și totodată sportiva e de părere că e greu ca acest sport (n.r gimnastica artistică) să fie reconstruit într-o perioadă atât de scurtă.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea a avut emoții! A fost greu, dar am reușit! Această experiență ne dă foarte mare încredere și sperăm ca în finalele individuale să fie din ce in ce mai bine.

Să reconstruiești un sport într-o țară nu e deloc ușor. Am venit după o perioadă de 10 ani, în care nu am avut echipă la Olimpiadă, iar acum am reușit să ajungem în finala pe echipe..deci am urcat foarte mult! Ne trebuie răbdare!”, a spus Ana Maria Bărbosu la finalul probelor.

„E un sentiment extraordinar să fim printre cele mai bune din toată lumea”

Speranța gimnasticii românești, Sabrina Maneca-Voinea, s-a declarat mulțumită de rezultatul obținut, sportiva sperând chiar la obținerea podiumului la probele individuale.

„Toată echipa a tras pentru acest rezultat, ne-am antrenat foarte mult și iată că după ce ne-am calificat de pe locul 8, am reușit să terminăm în finala pe echipe pe locul 7, deci e un rezultat foarte bun.

E un sentiment extraordinar să fim printre cele mai bune din toată lumea. Suntem foarte bucuroase și mândre de noi că am reușit să ajungem aici.

(n.r podium?) Doamne ajută! Ne bucurăm că am ajuns până aici și de aici doar Dumnezeu ne poate ajuta să facem foarte bine. Sperăm să facem o finală extraordinară și atunci vom urca și pe podium”, a spus Sabrina Maneca-Voinea despre performanța reușită.