Nadia Comăneci, fetiţa din Oneşti care a ajuns superstar mondial! 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice

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Nadia Comăneci este unul dintre cele mai mari staruri ale sportului mondial. Este cea mai medaliată sportivă din istoria României la Jocurile Olimpice, cu un total de nouă medalii: cinci de aur, trei de argint și una bronz. Însă, Nadia Comăneci a atras atenția întregii lumi cu primul exercițiu perfect, notat cu 10,00, în istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Se întâmpla pe 18 iulie 2026 la Montreal. Performanța este atât de răsunătoare încât cinci decenii mai târziu de la acel moment, . FANATIK vă propune o incursiune în viața fostei mari gimnaste, care a strălucit pentru România.

Părinții s-au separat la o vârstă fragedă

Nadia Comăneci s-a născut la Onești, pe 12 noiembrie 1961. A ajuns la gimnastică la o vârstă fragedă. Mama ei a îndrumat-o spre acest sport pentru că era un copil plin de energie. Iar Nadia a început încă de la grădiniță la echipa locală „Flacăra”, condusă de antrenorii Duncan și Munteanu. Un moment dificil pentru Nadia Comăneci a fost despărțirea părinților săi, Ștefania și Gheorghe Comăneci, care s-a petrecut la începutul anilor ʼ70.

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Despre acest moment, Nadia povestea la un moment dat. „Eram plecată în cantonament când am aflat că părinții mei se vor despărți. Bine nu-ți pică deloc, ca oricărui copil, nici mie nu mi-a picat deloc bine să aflu că părinții mei se despart, dar dacă așa au decis ei să facă, am înțeles că e mai bine așa, că nu poate fi bine pentru mine și pentru fratele meu decât dacă le este bine și lor. Este greu să înțeleagă un copil adâncimea acelei decizii, dar viața merge înainte”, a rememorat Nadia momentul dificil.

Căutată în clasă de Bela Karolyi

La vârsta de șase ani a fost văzută de Bela Karolyi, marele antrenor român de gimnastică. Tehnicianul a povestit că a remarcat-o pe Nadia Comăneci la școală, într-o pauză, în timp ce făcea roata și, impresionat de mișcările pe care le avea fetița, a mers imediat prin clase să o caute pe ea și colega ei, Viorica Dumitru, care a devenit una dintre balerinele de top ale României.

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Comăneci a început să se antreneze cu Bela Karolyi din 1968, de la vârsta de 7 ani, fiind una dintre primele eleve de la școala din Onești deschisă de Bela și Marta Karolyi. În 1970, Nadia a fost cea mai tânără gimnastă din istorie care a câștigat Campionatele Naționale, la doar 9 ani. Ulterior a participat la mai multe competiții de juniori în zona Balcanilor, unde și-a pus amprenta și a contribuit cu multe medalii de aur la zestrea României.

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Cea mai bună gimnastă din lume, la vârsta de 13 ani!

Primul mare succes al Nadiei Comăneci a venit în anul 1975, când avea 13 ani, la Campionatele Europene de gimnastică. La acea vreme, fiecare țară putea trimite doar două gimnaste la această competiție, iar Nadia a fost la un pas să nu fie luată în calcul. Favorite erau sportivele de la Dinamo, dar Bela Karolyi a bătut cu pumnul în masă că sportivele de la Onești sunt mai valoroase.

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S-a ajuns la un „baraj” între Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu. Nadia Comăneci s-a impus, a participat la Campionatele Europene de la Skien unde a ras aproape tot: cinci medalii de aur și o medalie de argint! Performanțele i-au adus titlul de „cea mai bună sportivă a lumii” în 1975, la doar 13 ani.

Jocurile Olimpice de la Montreal: locul în care s-a scris istoria

Nadia Comăneci „s-a încălzit” pentru Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, la American Cup, în luna martie, acolo unde l-a întâlnit pentru prima dată pe Bart Conner, soțul ei. Ambii au luat câte o medalie de argint, fiind fotografiați împreună. Câteva luni mai târziu au fost Jocurile Olimpice de la Montreal. Pe data de 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a reușit să obțină prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice! Exercițiul: paralele inegale.

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Omega, compania care asigura tabela de marcaj oficială a Jocurilor Olimpice, nu credea că cineva poate obține nota 10 și nu era pregătită să arate nota maximă. Astfel, a apărut celebrul 1,00, arbitrii fiind nevoiți să indice manual nota 10,00 pentru Nadia Comăneci. Magia nu s-a încheiat aici, Nadia Comăneci reușind să obțină alte șase note maxime la Montreal. A câștigat medalia de aur la individual compus, bârnă și la paralele. A luat argintul alături de echipă și bronzul la sol. A devenit cea mai tânără gimnastă din lume care câștigă aurul la individual compus, fiind prima româncă ce reușea această performanță.

A plecat din spital, a luat 9,95 bârnă și a adus primul aur pe echipe!

Cariera Nadiei Comăneci nu se rezumă doar la ceea ce s-a întâmplat la Montreal. Gimnasta a continuat și anii următori la cel mai înalt nivel, reușind să câștige alte titluri europene și mondiale. La Mondialele de la Fort Worth, din decembrie 1979, Nadia Comăneci a fost spitalizată înaintea probelor de exerciții la alegere din cadrul concursului pe echipe, din cauza unei septicemii.

A suferit o tăietură la încheietura mâinii. A părăsit spitalul pentru a concura la bârnă, acolo unde a luat nota 9,95. Evoluția ei a adus prima medalie de aur pe echipe României. După concurs, Nadia Comăneci a avut nevoie de o intervenție chirurghicală la mână, unde s-a format un abces.

Două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Moscova

În 1980 erau Jocurile Olimpice de la Moscova. Statele Unite aveau să boicoteze ediția, după invazia sovietică în Afganistan. Totuși, Nadia Comăneci spunea ulterior că la Moscova mergea în „bârlogul leului”, rușii fiind pe teren propriu. Cu toate acestea, în capitala Rusiei a avut alte două note de 10,00, la bârnă și paralele.

A câștigat două medalii de aur, completându-și palmaresul cu alte două medalii de argint: în proba pe echipe și la individual compus, acolo unde au fost mari controverse privind notele primite de Nadia Comăneci, concurs câștigat de Elena Davîdova, din URSS.

Nadia Comăneci a participat și la Jocurile Olimpice din 1984, dar din postura de observator, nu ca parte a delegației României. Marta și Bela Karolyi au fugit din țară în 1981, iar Nadiei i s-a interzis să ia legătura cu fostul ei antrenor pe tot parcursul competiției, fiind atent monitorizată. S-a retras în 1984, într-o ceremonie la București, în prezența președintelui Comitetului Internațional Olimpic.

Cea mai bună sportivă a României din toate timpurile

Participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci a devenit cea mai medaliată sportivă olimpică a României din toate timpurile. Are în total nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur, peste Elisabeta Lipă (opt medalii, cinci de aur) și Georgeta Andrunache (șase medalii, cinci de aur).

Palmaresul Nadiei Comăneci în gimnastică:

Jocurile Olimpice: 5 medalii de aur, 3 argint, 1 bronz;

Campionate Mondiale: 2 medalii de aur, 2 argint;

Campionate Europene: 9 medalii de aur, 2 argint, 1 bronz;

Universiade: 5 medalii de aur.

Supusă la abuzuri și înfometată de Bela Karolyi?!

, în curtea școlii. El a fost impresionat de modul în care se mișca la șotron și cum făcea roata, iar apoi a căutat-o în clase până a găsit-o și a dus-o la grupa lui de gimnastică. În realitate, Nadia Comăneci a fost descoperită și a făcut pentru prima dată gimnastică sub îndrumarea profesorului Marcel Duncan. Nadia Comăneci și Bela Karolyi au avut rezultate de excepție în anii ʼ70, dar antrenorul era extrem de dur și nu de puține ori își abuza verbal și, uneori, fizic sportivele.

Bela Karolyi impunea un regim alimentar groaznic, gimnastele fiind subnutrite. Multe dintre ele au ajuns să își ascundă mâncarea în tivul de la draperia din cameră și să bea apa de la WC. Le era interzis să bea apă pentru a nu crește în greutate. Unele dintre sportive au fost bătute de Bela Karolyi, dar niciodată Nadia Comăneci. După Jocurile Olimpice de la Montreal, sătulă de acest regim, Nadia Comăneci a plecat de la Onești. Spre finalul carierei a refuzat să se mai antreneze cu el, dar nu a vorbit niciodată urât despre fostul ei antrenor.