Nadia Comăneci, film autobiografic la 50 de ani de la Montreal: „Cel mai scump documentar românesc din istorie”. Exclusiv

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la, poate, cea mai mare performanță din istoria sportului românesc: medalia de aur obținută cu nota 10 de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. „Zeița Gimnasticii” va avea un film documentar, iar omul care a convins-o să accepte propunerea a vorbit cu FANATIK despre detaliile producției.

Nadia Comăneci își lansează un film autobiografic de excepție: „Am început filmările la finalul lui 2025 în SUA”

Cosmin Hodor s-a ocupat de , iar acum pune cap la cap ultimele detalii pentru cel mai scump documentar din istoria cinematografiei românești. Povestea Nadiei va putea fi văzută în cinematografe din toată țara anul viitor. Tudor Giurgiu este regizorul producției.

„Filmările au început din 2024, imediat după ce am lansat filmul lui Ilie Năstase și va fi lansat în toamna lui 2026. Vara viitoare vom fi cu el spre final și ne dorim ca la începutul lui octombrie să îi facem lansarea în cinematografe. Am început filmările la finalul lui 2025 în SUA.

Va fi un film documentar și vor fi multe imagini de arhivă. Costurile sunt destul de mari. Un minut ajunge la zeci de mii de dolari. Imaginile reprezintă undeva la 50% din costurile de producție, care vor fi cu 30% mai mari decât la Nasty și vom ajunge la un buget de aproximativ un milion de euro. Nasty a fost cel mai scump film documentar românesc.

Ce mari personalități vor apărea în filmul Nadiei Comăneci

Tudor Giurgiu și echipa de filmare va merge la finalul lui octombrie în America, unde vom face iarăși o serie de interviuri și filmări, printre alții chiar cu Schwarzenegger și Simone Bailes. Vor apărea multe personalități: Marta Karoly, Ilie Năstase și mulți alții care i-au influențat cariera, inclusiv mama Nadiei Comăneci, dar și personalități din viața publică.

Va fi povestea fetei care a plecat din Onești și tot parcursul ei. Cum Nadia Comăneci a reușit să își facă un renume internațional și cum și l-a menținut, cum a ajuns în America. Totul ambalat foarte frumos. Va fi ceva inspirațional pentru tinerii sportivi din România și nu numai. Poți să pleci de la Onești și să ajungi primul în lume.

Cosmin Hodor a oferit detalii de culise despre filmările la filmul Nadiei Comăneci

Nadia este extrem de încântată și se implică foarte mult în tot procesul. Ne consultăm de fiecare dată când avem de luat o decizie, e mereu în contact cu noi și e la curent. Suntem optimiști și credem că acest film poate avea cel puțin același succes ca Nasty pentru că Nadia Comăneci are o imagine foarte bună pe plan internațional.

Sper să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Am plecat cu Nasty și am ajuns cu el la Cannes și vrem să răsplătim încrederea pe care ne-a dat-o Nadia. Povestea va fi cât se poate de curată și exact așa cum s-a întâmplat totul.

Nu știu de ce până acum nu s-a făcut un film despre Nadia. Poate nu a vrut nici ea. Eu am insistat pentru că am o relație bună cu Nadia Comăneci și cu Ilie Năstase. Un astfel de proiect durează 2-3 ani. Va fi un eveniment de lansare așa cum fac americanii, cum îi vor face Comitetul Olimpic Internațional, cum îi vor face cei de la Montreal.

Ne-am propus de la început ca acest film să fie lansat la 50 de ani de la Montreal, când Nadia a cucerit primul 10 din istoria gimnasticii și am avut discuții cu Nadia încă din timpul filmărilor la Nasty. Am vrut să marcăm momentul cu acest film”.

Cine este Tudor Giurgiu, regizorul filmului Nadiei Comăneci

Tudor Giurgiu este unul dintre cei mai cunoscuți regizori și producători de film din România, fondatorul companiei Libra Film și președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Cu o carieră de peste două decenii în industria cinematografică, Giurgiu s-a remarcat prin filme precum „Despre oameni și melci”, De ce eu? sau „Parking”, producții care au fost selectate și premiate la festivaluri internaționale.

Pe lângă activitatea sa de regizor, Tudor Giurgiu a avut un rol esențial în promovarea filmului românesc peste hotare, fiind considerat un catalizator al noii generații de cineaști.

Cine este Cosmin Hodor, omul care a convins-o pe Nadia să facă acest film

Cosmin Hodor este un manager și specialist în comunicare, cunoscut în special pentru colaborările sale din lumea sportului și divertismentului. De-a lungul anilor, a lucrat alături de sportivi importanți, precum Simona Halep, fiind implicat în administrarea imaginii și a proiectelor acestora

Ce performanțe a reușit Nadia Comăneci de-a lungul carierei

A devenit un simbol al perfecțiunii după ce a obținut primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice, la Montreal, în 1976. Avea doar 14 ani atunci când a uimit lumea cu execuțiile sale impecabile la paralele inegale, iar tabela electronică nu putea afișa nota maximă, arătând 1.00 în loc de 10.00.

Jocurile Olimpice Montreal 1976

3 medalii de aur – la bârnă, paralele inegale și individual compus

1 medalie de argint – la echipe

1 medalie de bronz – la sol

Jocurile Olimpice Moscova 1980

2 medalii de aur – la bârnă și sol

2 medalii de argint – la individual compus și echipe

Campionate Mondiale

Aur la bârnă (1978)

Argint cu echipa României (1978)

Campionate Europene