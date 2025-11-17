Sport

Nadia Comăneci, întâlnire cu Florentino Perez, pe “Bernabeu”. Cum l-a descris “Zeița de la Montreal” pe președintele lui Real Madrid

Nadia Comăneci a fost, din nou, prezentă pe “Bernabeu”, unde s-a întâlnit cu Florentino Perez. Ce impresie i-a lăsat fostei mare gimnaste președintele lui Real Madrid.
Răzvan Scarlat
17.11.2025 | 11:00
Nadia Comaneci intalnire cu Florentino Perez pe Bernabeu Cum la descris Zeita de la Montreal pe presedintele lui Real Madrid
Nadia Comăneci și Florentino Perez, cu zâmbetul pe "Bernabeu". Sursa foto: colaj FANATIK
Nadia Comăneci a luat parte la partida de fotbal american dintre Miami Dolphins și Washington Commanders, care s-a disputat, duminică, pe arena lui Real Madrid. Recent, stadionul și-a modificat numele din “Santiago Bernabeu” în “Bernabeu”.

Cine a întâmpinat-o pe Nadia Comăneci pe “Bernabeu”

“Zeița” de la Montreal, celebră pe tot mapamondul, a fost invitată de onoare la eveniment. A vizonat partida de la una dintre lojele legendarului stadion. Pe rețelele sociale, românca a oferit urmăritorilor săi și câteva detalii.

Pe “Bernabeu”, Nadia Comăneci a fost așteptată, în primă fază, de Emilio Butragueno, unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Real Madrid. Ulterior, fosta gimnastă a avut un schimb de cuvinte și cu Florentino Perez, președintele “albilor”.

Atmosfera a fost una senzaţională! Stadionul a fost arhiplin, iar spectacolul sportiv, unul pe măsura aşteptărilor. Eu sunt familiarizată cu atmosfera de la meciurile de fotbal american, dar de această dată a fost un moment special şi unic în felul lui.

O astfel de partidă s-a disputat în premieră în templul celei mai iubite echipe din lume: Real Madrid”, a spus Nadia Comăneci, pentru orangesport.ro.

Ce a spus Nadia Comăneci despre Florentino Perez

Nadia s-a declarat, totodată, mândră de prietenia pe care, de-a lungul timpului, a legat-o cu Emilio Butragueno și Florentino Perez. Pe cei doi i-a catalogat drept niște oameni “minunați”.

De fiecare dată când ajung să vizitez stadionul celor de la Real mă simt ca acasă. Este un vibe special. Emilio Butragueno şi domnul preşedinte Perez sunt nişte oameni minunaţi. Sunt onorată de prietenia pe care o am cu ei!”, a mai spus “Zeița” de la Montreal.

Ce cadou i-a făcut Real Madrid

Nu este pentru prima dată când Nadia Comăneci are privilegiul să ajungă pe prestigioasa arenă a lui Real Madrid. Anul trecut, în octombrie, fosta gimnastă a făcut o vizită a stadionului, iar oficialii “albilor” i-au făcut cadou un tricou cu numele ei și numărul 1, în semn de recunoștință pentru tot ce a realizat de-a lungul carierei.

Simpatizez de ceva vreme cu Real Madrid, mai ales pentru că Gică Hagi a jucat aici”, a declarat, la momentul respectiv, Nadia Comăneci.

