Nadia Comăneci, gest special pentru sportivii care se antrenează în complexul Lia Manoliu. Ce a putut să facă

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Discretă din fire Nadia Comăneci a făcut un gest special, dar care nu a fost trecut cu vederea. Iată ce a putut să facă, de fapt, pentru sportivii care se antrenează în complexul Lia Manoliu. Acest lucru arată că este una dintre cele mai generoase persoane.

Fapta incredibilă făcută de Nadia Comăneci

Cu numai câteva zile înainte de a pleca peste Ocean Nadia Comăneci (64 ani) a făcut mai multe vizite. Zeița de la Montreal și-a continuat filmările pentru documentarul care îi poartă numele, și anume „Nadia”. Datorită acestui proiect a ieșit la iveală o , Teodora Ungureanu.

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Împreună cu regizorul Tudor Giurgiu fosta gimnastă a explorat locurile unde s-a format în sportul care a consacrat-o. Astfel, a ajuns în incinta Complexului Lia Manoliu, situat în sectorul 2 din București. Imediat cum a trecut pragul locației un detaliu i-a atras atenția. A observat că aerul condiționat nu face față spațiului.

Din păcate, suflanetele montate în sălile de gimnastică, unde se antrenează tinerii pasionați, nu sunt suficiente. Prin urmare, campioana mondială a recurs la o faptă bună, care a venit în ajutorul sportivilor. A cumpărat din bugetul personal două aparate de aer condiționat, astfel încât atleții să beneficieze de cele mai bune condiții.

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„Complexul Sportiv Național «Lia Manoliu» este un loc unde am copilărit. Este frumos, atât de bine îngrijit și renovat, iar oamenii de acolo fac eforturi permanente pentru a le oferi sportivilor cele mai bune condiții de pregătire. Dacă am putut contribui și eu, fie și puțin, mă bucur din suflet.

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Este un gest mic, pentru o echipă care pune zilnic pasiune, energie și dedicare în tot ceea ce face pentru sportivi”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit . Fosta gimnastă s-a revăzut în acea sală cu Sabrina Voinea, antrenoarea Camelia Voinea, precum şi cu gimnaştii pregătiţi de Răzvan Şelariu.

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Sportivii pe care Nadia Comăneci îi laudă

Anterior, Zeița de la Montreal și cu care ne mândrim în afara granițelor țării noastre. Nadia Comăneci consideră că David Popovici este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens. Ce-i drept, înotătorul de 21 de ani are un palmares interesant în competițiile europene și mondiale.

Pe lista fostei gimnaste se mai află Simona Halep (34 ani), în ciuda faptului că este retrasă din activitate. A ieșit din circuitul competițional în februarie 2025, în timp ce meciul oficial a avut loc vara aceasta. De asemenea, Mihaela Cambei este o altă tânără pe care vedeta o apreciază. Halterofila a fost medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

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Mai mult dectât atât, sportiva a câștigat medalia de aur la 49 kg la Campionatele Europene de haltere din 2023, 2024 și 2025. Frumoasa șatenă originară din comuna Dofteana, județul Bacău, are 23 de ani, însă promite să evolueze și mai mult. Se antrenează constant pentru a atinge cele mai înalte trepte ale succesului.