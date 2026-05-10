Nadia Comăneci i-a dat 10! Reacție fabuloasă la momentul difuzat de PRO TV: „M-ai emoționat”

Nadia Comăneci a fost profund emoționată după ce tânărul Albert Oprea i-a dedicat un spectaculos tablou realizat din piese LEGO în semifinala Românii au talent, reacționând public
Dan Suta
10.05.2026 | 16:30
Nadia Comăneci, impresionată de un moment fabulos de la Românii au talent. Foto-montaj: FANATIK
Un moment aparent imposibil de recreat în piese LEGO a reușit să o emoționeze profund pe Nadia Comăneci. Marea campioană a României a reacționat public după prestația spectaculoasă a lui Albert Oprea din semifinala emisiunii Românii au talent, difuzată de Pro TV.

Nadia Comăneci, de 10 și la LEGO

Tânărul concurent a realizat un tablou impresionant al Nadiei Comăneci exclusiv din piese LEGO, iar creația sa a produs un val de reacții în mediul online. Printre cei care au rămas fără cuvinte s-a numărat chiar legenda gimnasticii mondiale, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„M-ai emoţionat dragă Albert Oprea; eşti o inspiraţie”, a scris Nadia Comăneci, mesaj care a devenit rapid viral printre fanii emisiunii și admiratorii fostei gimnaste. Momentul lui Albert Oprea a fost unul dintre cele mai apreciate din semifinala concursului. În fața juriului format din Andra, Carmen Tănase, Mihai Bobonete și Andi Moisescu, adolescentul a demonstrat că pasiunea și răbdarea pot transforma simple piese LEGO într-o adevărată operă de artă.

Tabloul dedicat Nadiei Comăneci nu doar că i-a adus calificarea în finala competiției, dar l-a propulsat și printre favoriții publicului. Juriul l-a propus inclusiv pentru premiul de popularitate, după ce sala a izbucnit în aplauze la dezvăluirea portretului realizat cu o precizie incredibilă.

Cine e tânărul care a emoționat-o pe marea gimnastă

Povestea lui Albert Oprea este la fel de spectaculoasă ca talentul său. Potrivit informațiilor publicate de Pro TV, pasiunea pentru arta LEGO a început în urmă cu patru ani, într-un mod neașteptat. Tânărul avea foarte multe piese prin casă, iar mama lui i-a spus că, dacă nu face ceva creativ cu ele, vor fi aruncate. Atunci a decis să construiască primul său tablou, fără să realizeze că acel moment îi va schimba complet viața.

Dincolo de arta LEGO, Albert mai are și alte abilități care îi surprind pe cei din jur. Cântă la pian, rezolvă cubul Rubik cu rapiditate și face calcule matematice într-un ritm amețitor. Iar acum, după reacția Nadiei Comăneci, numele lui începe să fie asociat cu unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului de la Românii au talent.

Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
