Nadia Comăneci i-a dat 10! Reacție fabuloasă la momentul difuzat de PRO TV: „M-ai emoționat”

ADVERTISEMENT

Un moment aparent imposibil de recreat în piese LEGO a reușit să o emoționeze profund pe Nadia Comăneci. Marea campioană a României a reacționat public după prestația spectaculoasă a lui Albert Oprea din semifinala emisiunii Românii au talent, difuzată de Pro TV.

Nadia Comăneci, de 10 și la LEGO

Tânărul concurent a realizat un tablou impresionant al Nadiei Comăneci exclusiv din piese LEGO, iar creația sa a produs un val de reacții în mediul online. Printre cei care au rămas fără cuvinte s-a numărat chiar legenda gimnasticii mondiale, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

„M-ai emoţionat dragă Albert Oprea; eşti o inspiraţie”, a scris Nadia Comăneci, mesaj care a devenit rapid viral printre și admiratorii fostei gimnaste. Momentul lui Albert Oprea a fost unul dintre cele mai apreciate din semifinala concursului. În fața juriului format din Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu, adolescentul a demonstrat că pasiunea și răbdarea pot transforma simple piese LEGO într-o adevărată operă de artă.

Tabloul dedicat Nadiei Comăneci nu doar că i-a adus calificarea în finala competiției, dar l-a propulsat și printre favoriții publicului. Juriul l-a propus inclusiv pentru premiul de popularitate, după ce sala a izbucnit în aplauze la dezvăluirea portretului realizat cu o precizie incredibilă.

ADVERTISEMENT

Cine e tânărul care a emoționat-o pe marea gimnastă

Povestea lui Albert Oprea este la fel de spectaculoasă ca talentul său. Potrivit informațiilor publicate de Pro TV, pasiunea pentru arta LEGO a început în urmă cu patru ani, într-un mod neașteptat. Tânărul avea foarte multe piese prin casă, iar mama lui i-a spus că, dacă nu face ceva creativ cu ele, vor fi aruncate. Atunci a decis să construiască primul său tablou, fără să realizeze că acel moment îi va schimba complet viața.

ADVERTISEMENT

Dincolo de arta LEGO, Albert mai are și alte abilități care îi surprind pe cei din jur. Cântă la pian, rezolvă cubul Rubik cu rapiditate și face calcule matematice într-un ritm amețitor. Iar acum, după reacția Nadiei Comăneci, numele lui începe să fie asociat cu unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului de la Românii au talent.