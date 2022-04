Nadia Comăneci, idolatrizată de Thalia: ”Te iubesc, însemni atât de mult pentru mine”

Celebra cântăreață și actriță a transmis un mesaj emoționant în mediul virtual, unde a dezvăluit cum a fost influențată viața sa datorită gimnastei românce, care este stabilită de ani buni în Statele Unite ale Americii.

Nadia Comăneci, adorată de Thalia. Ce a mărturisit celebra artistă

Nadia Comăneci este idolatrizată de Thalia, una dintre cele mai cunoscute artiste la nivel mondial. a apreciat unele din postările realizate de cântăreață, care nu a stat pe gânduri și a lăsat o postare.

„Dragilor, vreau să vă povestesc ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să strig de fericire. De când eram copil am fost o mare fană a Nadiei Comâneci și pentru mine ea a constituit o influență majoră în viața mea.

Aveam afișe cu ea la mine în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor, nu ratam niciun interviu cu ea în presă, din vremea când câștiga toate acele medalii și celebra notă de 10, nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile.

Toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului.

Ieri am realizat că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și am realizat că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița visătoare care visa la fetița campioană.

Nadia te iubesc, însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot”, a mărturisit Thalia vizibil emoționată, pe .

Nadia Comăneci, surprinsă de mesajul transmis de Thalia

Mesajul nu a fost trecut cu vederea de , care a lăsat la rândul său o postare. Nadia Comăneci i-a mulțumit cântăreței latino pentru gândurile frumoase, pe care speră că o cunoască cât mai curând.

„Dragă Thalia, îți mulțumesc pentru acest mesaj superb. Felicitări pentru fabuloasa ta carieră. Îți transmit îmbrățișări ție și familiei tale. Sper să ne vedem în curând”, a scris vedeta în social media.