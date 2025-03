Nadia Comăneci, imagine rară alături de mama sa. Gimnasta s-a întors în casa de la țară în care a copilărit

Nadia Comăneci rămâne aceeași persoană simplă și, întoarsă în casa din România, a luat mătura în mână și s-a apucat de treabă. Zeița de la Montreal recunoaște că este o plăcere să-și ajute mama de fiecare dată când are ocazia.

Imagini cu Nadia Comăneci în curtea în care a copilărit

În timp ce și Zeița de la Montreal, pentru mama sa, aceasta rămâne mereu acea fetiță simplă și dragă, care i-a adus atâtea momente de mândrie și emoție.

ADVERTISEMENT

, gimnasta a ales să petreacă acest moment special acasă, alături de cea care i-a dat viață, mama sa, Ștefania. Aceasta a așteptat-o cu multă căldură, dar și cu bucate alese.

„Mama a gătit o mulţime de preparate chiar dacă ştie că eu nu mănânc foarte mult. De fiecare dată, înainte să mă văd cu ea, o rog să nu se agite prea mult pe tema asta, dar nu vrea să mă asculte.

ADVERTISEMENT

Trebuie să vă spun însă că mama găteşte extraordinar de bine. De la ea am învăţat şi eu să gătesc. Şi la capitolul acesta, pot spune am o mamă de nota zece”, a declarat Nadia Comăneci, conform

A dat cu mătura în curte

La rândul său, Nadia Comăneci a ajutat și la treburile casnice. A tăiat legumele pentru salată și, de asemenea, a dat și cu mătura în curtea casei în care a copilărit. Iar fratele său a imortalizat momentul.

ADVERTISEMENT

„Da, am pregătit salata, am dat cu mătura în curte, până la urmă, lucruri normale, pe care le fac şi acasă, în America. Plus că acolo am şi responsabilitatea de mamă şi de soţie. Doar că nu am surprins vreodată astfel de momente, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă într-o familie.

ADVERTISEMENT

De astă dată însă m-a filmat fratele meu şi mi s-a părut amuzant cum au ieşit imaginile video, motiv pentru care am decis să vi le ofer. În defintiv, sunt un om care face treburi casnice ca toată lumea”, a completat Nadia Comăneci.

Înainte de toate, însă, cele mai prețioase clipe sunt cele petrecute împreună cu mama sa, pe care încearcă să o viziteze cât mai des. „În primul rând, mă bucură faptul că mama e sănătoasă.

De fiecare dată când ne vedem, ne aducem aminte împreună de multe amintiri frumoase pe care le-am trăit împreună de-a lungul anilor. Eu sunt cea mai fericită că pot veni măcar de patru-cinci ori pe an să o văd. Aş vrea să o aduc şi în America, dar să vedem dacă mai poate zbura atâtea ore cu avionul”, a spus fosta gimanstă.