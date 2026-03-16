Sport

Nadia Comăneci, în Casa Istoriei Europene! Cadoul semnat de legendara gimnastă, expus în muzeul din Bruxelles. Video

Nadia Comăneci a fost prezentă la Bruxelles, la Casa Istoriei Europene, un muzeu aflat în Belgia pe care "Zeița de la Montreal" l-a vizitat după invitația primită.
Marian Popovici
16.03.2026 | 18:40
CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES
3 poze
Vezi galeria
Nadia a mers la Bruxelles și a vizitat muzeul 'Casa Istoriei Europene'. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci continuă să rămână un nume uriaș în sportul mondial, iar românca nu ezită ori de câte ori are ocazia să-și facă prezența în locurile în care este invitată. De data aceasta, fosta gimnastă a mers la Bruxelles, acolo unde a vizitat muzeul ‘Casa Istoriei Europene’.

Nadia Comăneci a mers la Bruxelles și le-a făcut un cadou celor de la muzeul ‘Casa Istoriei Europene’

Invitația pentru Nadia de a merge în Belgia, la Casa Istoriei Europene, a fost făcută chiar de către șefii muzelui, care au întâmpinat-o pe românca cu foarte mult respect. Aceasta, așa cum a obișnuit de-a lungul timpului, a răspuns cu aceeași monedă și și-a arătat aprecierea pentru primirea de care a avut parte și le-a oferit un cadou reprezentanților muzeului.

ADVERTISEMENT

Nadia le-a adus o carte, pe care a semnat-o și a oferit-o cadou, iar mesajul a fost simplu: „Pentru Casa Istoriei Europene”. Cei prezenți au fost fericiți de gestul făcut de legenda României și s-au pozat alături de aceasta cu zâmbetul larg pe buze, iar cartea o să facă parte acum din colecția de obiecte impresionantă a muzeului.

În scurta sa vizită de la muzeu, Nadiei i-a fost prezentat un tricou expus al unui tânăr mort la Revoluția din 1989, care a fost donat de mama sa pentru nu se uita ororile întâmplate în România la sfârșitul comunismului. Plimbarea Nadiei i-a surprins pe turiștii aflați și ei în vizită, care au recunoscut-o pe „Zeița de la Montreal”.

ADVERTISEMENT
Detalii despre muzeul pe care Nadia Comăneci l-a vizitat

Muzeul ‘Casa Istoriei Europene’ din Bruxelles este una dintre cele mai moderne instituții culturale dedicate trecutului continentului european. Deschis oficial pe 9 mai 2017, de Ziua Europei, muzeul își propune să prezinte istoria comună a Europei într-o manieră interactivă, punând accent pe evenimentele care au modelat societatea europeană, în special în secolele al XIX-lea și al XX-lea.

ADVERTISEMENT

Expoziția permanentă reunește peste 1.500 de obiecte, documente și materiale multimedia provenite din sute de colecții și muzee din întreaga lume, oferind vizitatorilor o perspectivă amplă asupra evoluției Europei, de la miturile originilor până la perioada reconstrucției de după al Doilea Război Mondial și procesul de integrare europeană. Vizitatorii pot explora muzeul cu ajutorul unor ghiduri multimedia disponibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, iar intrarea este gratuită pentru public.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
