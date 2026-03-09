Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest lucru

ADVERTISEMENT

Aflată în România perioada aceasta, Nadia Comăneci se găsește în centrul atenției cu un gest de omenie. Sportiva supranumită „Zeița de la Montreal” a explicat de ce a făcut acest lucru. Despre ce este vorba, de fapt.

Nadia Comăneci, în vizorul oamenilor cu atitudinea sa

Nadia Comăneci a profitat din plin de timpul petrecut pe meleagurile natale. Ajunge foarte des în țară, unde are parte de momente de calitate alături de persoanele dragi sufletului său. Primăvara a găsit-o alături de mama sa.

A recurs la un Ulterior, a luat parte la un eveniment privat unde nu a trecut neobservată datorită educației pe care a primit-o în copilărie de la părinții săi.

Fosta gimnastă a uimit cu atitudinea de care a dat dovadă pentru un bărbat simplu. A făcut un pas încărcat de omenie. La finalul petrecerii care a marcat 50 de ani de viață a unui brand de renume a stat de vorbă cu un paznic.

În plus, la ieșirea din Palatul Ghica din București, Nadia Comăneci l-a îmbrățișat pe acesta. Zeița de la Montreal a demonstrat că este o persoană care discută cu toată lumea din preajma sa, fără să țină cont de vreo diferență.

„Am fost foarte emoționată. L-am strâns în brațe pe acel domn, care s-a bucurat atât de mult că am stat de vorbă. Așa cum i-am spus și dânsului, în viață nu contează rangul, funcția sau averea.

Contează să fii om, tot timpul alături de semenii tăi”, a dezvăluit fosta campioană mondială, pentru . Diana Bulimar s-a numărat, de asemenea, printre invitații de renume de la eveniment.

Ce mesaj a primit Nadia Comăneci de la o fostă sportivă

„Întotdeauna un moment bun cu tine”, este mesajul pe care l-a lăsat Diana Bulimar, pe Instagram. Descrierea scrisă de fosta concurentă de la America Express face trimitere la o fotografie în care apare cu Nadia Comăneci.

Cele două foste gimnaste românce radiază de fericire, semn că au o relație excelentă. De asemenea, Dana Săvuică a mărturisit că este bucuroasă că a avut ocazia să o revadă pe sportiva care a luat prima nota de 10 din istoria gimnasticii.

A reușit să facă performanță în ciuda faptului că nu a primit un tratament tocmai bun de la mentorul său. Antrenorul din România. Acest lucru a dus la ruptura de Nadia Comăneci.