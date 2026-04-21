Nadia Comăneci, în lacrimi la Gala Laureus! „Nu am simțit că tremur așa de tare niciodată. Tu m-ai salvat!”. Ce premiu a primit chiar de la soțul său. Video

În anul în care se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, (64 de ani) a fost premiată pentru întreaga carieră în cadrul galei Laureus 2026, organizată la Madrid. După o scurtă prezentare realizată de gimnasta americană Simone Biles, Nadia a primit premiul din partea soțului său, Bart Conner.

Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Gala Laureus 2026

Nadia Comăneci a fost surprinsă și extrem de emoționată în momentul în care a primit premiul. „Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soțul ei, Bart Conner), cel care m-ai salvat. Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea.

Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi”, a declarat .

Nadia Comăneci, mesaj pentru Simone Biles

Cea care a dezvăluit că premiul pentru întreaga carieră va fi acordat Nadiei Comăneci a fost gimnasta americană Simone Biles, sportivă cu nu mai puțin de 11 medalii la Jocurile Olimpice, dintre care 7 de aur. Nadia i-a mulțumit sportivei din SUA. „Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone, ești incredibilă. Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă.

Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi. Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. soțul ei, Bart) ești 10-le meu perfect”, a declarat „Zeița de la Montreal” pe scena premiilor . Nadia Comăneci este membru al Laureus World Sport Academy din 2000.

Ce alți sportivi au fost premiați în cadrul Galei Laureus 2026

Tenismenul Carlos Alcaraz a fost declarat „Sportivul anului” la gala organizată la Madrid, depășindu-i pe ceilalți nominalizați, Ousmane Dembele (fotbal), Mondo Duplantis (atletism), Marc Marquez (motociclism), Tadej Pogacar (ciclism) și Jannik Sinner (tenis). Premiul pentru „Sportiva anului” i-a revenit liderului mondial WTA, Aryna Sabalenka, celelalte nominalizate fiind Aitana Bonmati (fotbal), Melissa Jefferson-Wooden (atletism), Faith Kipyegon (atletism), Katie Ledecky (înot) și Sydney McLaughlin-Levrone (atletism).

Iată lista completă a câștigătorilor:

Sportivul anului – Carlos Alcaraz (tenis)

Sportiva anului – Aryna Sabalenka (tenis)

Echipa anului – Paris Saint-Germain (fotbal)

Revelația anului – Lando Norris (Formula 1)

Revenirea anului – Rory McIlroy (golf)

Personalitatea anului în sportul paralimpic: Gabriel Araujo (înot)

Personalitatea anului: Chloe Kim (snowboarding)

Sport for good: Futbol Mas (fotbal)

Inspirația din sport: Toni Kroos (fotbal)

Premiul pentru întreaga carieră: Nadia Comăneci (gimnastică)

Știre în curs de actualizare