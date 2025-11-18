Nadia Comăneci, interviu de nota „10” în presa iberică, la aproape 50 de ani de Montreal: „Cariera mea a fost formată 70% din eșecuri”

ADVERTISEMENT

În anul 2026, pe 18 iulie, se împlinesc cinci decenii de când Nadia Comăneci a devenit „regina lumii”. La Olimpiada de la Montreal, din 1976, gimnasta ce avea doar 14 ani la acea vreme primea trei note de 10, două la paralele și una la bârnă. Într-un interviu pe care l-a acordat în presa iberică, Nadia a dezvăluit că se simte la fel de tânăra ca în urmă cu 50 de ani.

La aproape cinci decenii de Montreal, Nadia Comăneci se simte la fel de tânără ca la 14 ani

Deși a împlinit recent 64 de ani, Nadia Comăneci se simte în interiorul ei ca aceeași Nadia de la 14 ani, care cucerea întreaga lume prin prestația sa de la Olimpiada de la Montreal. Deși au trecut 50 de ani de la acea performanță, iar acum are o familie, legendara gimnastă continuă să aibă un suflet de copil:

ADVERTISEMENT

„Fetița Nadia este încă în mine. E la fel. Acum sunt mai mare și am o familie, dar pot fi în continuare fetița care eram la 14 ani, pentru că asta nu dispare niciodată: binele și răul. Uneori sunt puțin încăpățânată, dar așa sunt copiii, iar ființa mea din Nadia nu s-a schimbat niciodată și nu cred că se va schimba vreodată, pentru că este imposibil”, a spus Nadia Comăneci într-un interviu acordat celor de la

Lumea nu a uitat de Nadia! Ce spune fosta gimnastă despre faptul că oamenii o iubesc la fel de mult ca acum 50 de ani

Într-o lume a TikTok-ului, în care oamenii caută satisfacție la minut printr-un „scroll” repetitiv pe telefonul mobil, este extrem de greu să rămâi în amintirea oamenilor, care sunt asaltați cu sute sau chiar mii de informații pe parcursul unei zile. Pentru fosta gimnastă este o mare onoare că lumea o privește cu aceeași sacralitate ca în momentul în care a primit „10” pe linie:

ADVERTISEMENT

„Este o mare onoare să văd că, chiar și după atâția ani, încă mă pot conecta cu oamenii. Unii oameni plâng și se emoționează când vorbesc cu mine și îmi spun că i-am inspirat când aveam 14 ani. Pentru mine, este ceva care mă face să mă simt smerită, pentru că trăim într-o societate care tinde să uite foarte repede ce s-a întâmplat ieri, iar faptul că oamenii își amintesc de mine așa după atâta timp este unic. Încerc să le răspund pentru toată afecțiunea pe care mi-o oferă, dar cred că este foarte dificil, deși nu mă opresc niciodată din încercat”, a dezvăluit Nadia despre relația sa cu fanii ei.

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci prezintă realitatea dură, în ciuda succesului: „Cariera mea este clădită 70% din eșecuri”

Nadia Comăneci nu a putut să treacă prin acest interviu fără să contureze uriașa muncă din spatele unei prestații de câteva minute în fața întregii lumi. Orice sportiv care a reușit lucruri notabile în carieră și-a forma succesul prin foarte multe antrenamente, dar și din numeroase eșecuri. Toată lumea știe despre dar puțină lume cunoaște munca asiduă din spatele acesteia:

„Dacă vorbim despre întreaga mea carieră în gimnastică, poate 50% sau 70% din ea e formată din eșecuri. Succesul tău este ceea ce vede toată lumea pentru că se întâmplă într-un moment foarte norocos, o zi norocoasă în care îți etalezi toată munca depusă, dar într-o sală de sport eșuezi constant. Sportul te învață să înțelegi de ce greșești, ce trebuie să faci pentru a te perfecționa și există, de asemenea, un mediu în care oamenii nu râd de tine când eșuezi. Frumusețea învățării într-o sală de sport este că înveți mici abilități în fiecare zi și toate vor fi utile la un moment dat în viața ta”, a mai spus fosta gimnastă.

ADVERTISEMENT

Cine este sportivul care o inspiră pe Nadia la vârsta de 64 de ani

Deși s-a retras recent din activitate, Nadia Comăneci a spus despre Rafael Nadal că este sportivul care continuă să o inspire, chiar și prin activitatea sa de după viața sportivă. Unul dintre cei mai mari tenismeni din toate timpurile

„E dificil să aleg o singură persoană. Am prieteni și legende care au făcut multe lucruri incredibile și continuă să le facă în afara sportului, în sfera socială. Dar, din moment ce suntem aici, în Spania, îl admir foarte mult și sunt inspirată de Rafael Nadal. Pentru că a avut o carieră incredibilă în tenis și continuă să lucreze cu noile generații, nu se oprește niciodată și inspiră oamenii continuu.

Îl văd foarte des și am văzut recent o fotografie cu el alături de «micuțul Alcaraz», când era copil, și uite, acum îl avem pe «marele Alcaraz», croindu-și propriul drum și un alt mare atlet. Cred că generația lui Nadal este una dintre cele pe care le-a inspirat învățând de la alții să fie cel mai bun și continuând să transmită acea inspirație noilor generații. Este ca un lanț care nu se termină niciodată și asta este foarte bine pentru toată lumea”, a dezvăluit Nadia Comăneci.