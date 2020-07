Nadia Comăneci, Ion Ţiriac, Gheorghe Hagi şi Simona Halep, mesaj pentru români în timpul pandemiei: „Purtaţi mască!“ / „Tu trebuie să ai grijă de tine, alţii te sprijină“

Nadia Comăneci, Ion Ţiriac, Gheorghe Hagi şi Simona Halep, patru dintre cei mai mari sportivi ai României au vorbit despre coronavirus. Cum a fost, cum e şi cum va fi.

Cei patru fantastici au discutat pe larg, la Observator, despre cum au trăit fiecare dintre ei această perioadă diferită şi ciudată, cauzată de pandemie.

La final, toţi au avut acelaşi îndemn pentru fiecare dintre noi: să purtăm masca de protecţie, pentru binele nostru şi al celor din jur.

Nadia Comăneci, prin video conferinţă din SUA: „Să facem un hashtag să ducem infectările spre zero“

„Vă salut cu drag, sunt în Oklahoma, vizavi de sala de gimnastică şi, de fapt, aici sunt în făbricuţa care produce costume de gimnastică şi, de curând, măşti!

A fost un şoc total în martie, când s-au închis toate, în afară de farmacii şi alimentare. Nu am ştiut ce să facem, nu am avut niciun fel de informaţie. Ne-am uitat pe lista business-urilor esenţiale care sunt deschise şi am aflat că noi, deoarece suntem un club privat şi suntem proprietari, avem voie să mergem şi să curăţam această sală de gimnastică. Plecam de acasă şi veneam la sală. Deschideam sala, intram pe covorul de gimnastică, alergam puţin. Noi… adică eu, soţul meu şi Dylan, deoarece era închis pentru public şi noi măcar aveam un loc unde să ne ducem şi de unde să venim.

Eu nu port mască acum pentru că vorbesc cu tine, dar, în sala de gimnastică, în afară de copiii care se antrenează, toţi antrenorii sunt obligaţi să poarte mască. E singurul fel în care noi putem să ne continuăm cât de cât munca şi viaţă în noul normal.

În momentul de faţă, noi trebuia să plecăm spre Tokyo. Spre Olimpiadă. Şi mă gândesc acum ce putem noi să facem… să creem un soi de hashtag, de exemplu, #MaskOn sau #MascaPeFaţă, o competiţie în care să angajăm fiecare oraş, fiecare ţară şi să vedem care este locul care va aduce acel număr de infectări spre zero“, a spus Zeiţa de la Montreal

Ion Ţiriac: „Djokovic a fost deplasat la cap şi au luat-o toţi“

„Noi suntem într-un al treilea război mondial. Fără arme, fără nimica. Tot Globul ăsta. Suferim toţi din cauza unui microb. Eu, de 65 de ani, nu fac nimic în fiecare săptămână decât mă mut dintr-un loc în altul. Eu nu am dormit, cred, mai mult de 10 zile în acelaşi pat. Mie, treaba asta nu numai că îmi lipseşte, dar, ca să ajung la ora 1 după ce-am terminat două treburi, patru telefoane, şapte-opt, şi nu ştiu ce să fac până mâine dimineaţă, la 8, când trebuie să mănânc… asta mă loveşte la cap.

Djokovic a fost un pic deplasat la cap să adune 500 de oameni într-o discotecă şi să stea până la 6 dimineaţa acolo. Şi-au luat-o toţi.

Eu, la Madrid, în momentul de faţă, dacă ar trebui să joc, ar trebui unul la trei. Adică, aici stă Vasilică, liber, liber, liber şi mai stă Gheorghiţă. (Hagi a intervenit: „Gheorghiţă fiind eu, că eu sunt Gheorghe“). Adică e o treabă care e foarte, foarte greu de conceput.

60%, dacă porţi masca, elimini riscul ca să contactezi boala. Dacă ai o mască şi ai contactat boala, chiar fără să ai simptome… Că 50% din oameni contactează această boală fără să ştie, fără simptome, dar de propagat o propagă. Purtând masca ai înjumătăţit acest risc. Nu e numai pentru mine, care am o vârstă, şi bineînţeles trebuie să mă păzesc puţin mai mult. E pentru cei din jur, nepoţi, copii, părinţi, bunici…

Lumea asta, Globul ăsta, de cinci luni, nu mai produce. Doar foloseşte, consumă! Cât vom mai putea sta în felul ăsta? O să dureze cel puţin, după părerea mea, 10 ani să recuperăm… Şi să sperăm că destul de repede avem un antidot“, a opinat Ţiriac.

Simona Halep: „Mi-e teamă şi la turneele care vin“

„Am avut aşa o teamă că nivelul n-o să mai fie la fel de bun ca înainte. Eu nu am stat niciodată mai mult de trei săptămâni pauză totală. De aceea, acum, în 3-4 luni, este un pic altfel. Nu ştiu la ce să mă aştept când o să revenim la turnee, la efortul zilnic pe care îl făceam, pentru că la meciurile oficiale este mult diferit faţă de antrenamente pe care noi le facem.

Cred că a fost un pic de inconştienţă în momentul acela, acolo la discotecă (n.r. – la Djokovici). Dacă se respectă regulile cred că se pot face turnee, însă teama este şi recunosc că mi-e puţin teamă şi la turneele care vin“, a mărturisit Simona Halep.

Gheorghe Hagi: „Tu trebuie să ai grijă de tine. Ceilalţi doar te spijină“

„Ne-am antrenat aşa cum ne-au zis cei care ne conduc. Am început cu 4 jucători, după aceea cu 7, după aia cu 10. Şi acum încercăm cât mai bine, pentru că nu o facem pentru nimeni, o facem pentru noi. Când faci un lucru, nu-l faci pentru vecinul.

În primul rând, trebuie să ai grijă de tine. Eu asta le spun şi jucătorilor. Prima dată, depinzi de tine, numai de tine. Tu trebuie să ai grijă de tine, în primul rând. Ceilalţi doar te spijină. Nu trebuie să complicăm lucrurile. Trebuie să le simplificăm!“, a concluzionat Gheorghe Hagi.

La final, Nadia Comăneci, Ion Ţiriac, Gheorghe Hagi şi Simona Halep au avut acelaşi mesaj: „Purtaţi mască!“