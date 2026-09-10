Sport

Nadia Comăneci, jurat la una dintre cele mai iubite emisiuni TV din România: „Este pentru prima dată când fac asta!”. Video

Nadia Comăneci se alătură juriului uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni TV de către români. Fosta mare gimnastă produce o surpriză total neașteptată.
Mihai Dragomir
10.09.2026 | 23:11
Nadia Comaneci jurat la una dintre cele mai iubite emisiuni TV din Romania Este pentru prima data cand fac asta Video
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Nadia Comăneci, lovitură de imagine: va fi în juriul unei emisiuni de top din România. Foto: Colaj FANATIK.
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Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă a României, este gata de o premieră în viața ei. Fosta sportivă se alătură unui juriu select din cadrul unei emisiuni extrem de îndrăgite în România. Unde va putea fi văzută și auzită pe ecranele dumneavoastră.

Nadia Comăneci intră în juriul emisiunii „Românii au talent”

După ce ar urma ca numele său să fie dat unui spațiu verde din Capitală, Nadia Comăneci mai face un pas important în viața sa publică. Fosta mare sportivă română intră în juriul emisiunii „Românii au talent”, show-ul difuzat de ani de zile pe PRO TV și care înregistrează constant un număr impresionant la capitolul audiențe. Show-ul a reușit o performanță de aproape 7 milioane de telespectatori la nivel național în momentele de vârf din sezoanele de început. Anunțul venirii Nadiei Comăneci la masa juraților a fost făcut chiar de postul din Pache Protopopescu.

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„PRO TV face un anunț de 10! Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent. Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii, pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!

Toți cei care vor să-și facă talentul cunoscut în fața a milioane de oameni și să aibă ocazia de a primi un „DA” din partea Nadiei Comăneci sunt invitați la casting. Înscrierile pentru sezonul 17 Românii au talent sunt deschise pe inscrieri.protv.ro iar participanții sunt așteptați la casting în Iași pe 13 septembrie și la București, pe 19 și 20 Septembrie!”, este anunțul făcut de PRO TV pe pagina oficială.

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Nadia Comăneci, nerăbdătoare să jurizeze emisiunea „Românii au talent”

O voce puternică în sportul românesc, mai ales după performanțele atinse de tineri precum David Popovici, Nadia Comăneci a mărturisit că vine în juriul emisiunii „Românii au talent” pentru a vedea munca, curajul și ambiția celor care pășesc pe scenă. Ea a recunoscut că este prima dată în viață când va lua parte la un asemenea proiect și că va trăi fiecare sentiment alături de participanți.

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„Nota 10 nu este despre perfecțiune, ci despre curajul de a da tot ce ai mai bun chiar și când simți că nu mai poți. De aceea sunt aici. Este pentru prima dată când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România. Mă bucur enorm că este Românii au talent. Vin să văd cu ochii mei curajul, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și tremură de emoții înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Nu vin să caut perfecțiunea. Vin să mă emoționez, să râd și să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite”, a fost reacția fostei gimnaste odată cu anunțul făcut de PRO TV.

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Preselecțiile pentru „Românii au talent” au început în septembrie 2026, caravana emisiunii pornind prin țară în căutarea celor mai interesante numere. Talent show-ul a ajuns la cel de-al 17-lea sezon.

  • 18 februarie 2011 este data debutului „Românii au talent” pe TV
  • 120.000 de euro este suma oferită marelui câștigător
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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