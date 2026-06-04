Nadia Comăneci, mai fericită ca niciodată în România. Ce anunț a făcut: ”La mama acasă”

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Se întoarce în țara noastră de mai multe ori pe an, vizitele sale fiind de natură personală sau profesională. De această dată Nadia Comăneci s-a declarat mai fericită ca niciodată în România, unde a venit însoțită de partenerul de viață, Bart Conner.

Vestea dată de Nadia Comăneci la revenirea în România

Nadia Comăneci (64 ani) este strâns legată de țara noastră, deși locuiește de peste 30 de ani în Statele Unite ale Americii. Revine pe meleagurile natale în funcție de proiectele caritabile și competițiile sportive la care este invitată. De asemenea, fosta sportivă nu omite evenimentele oficiale sau afacerile în care este implicată.

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Luna mai a acestuia an a găsit-o în România, prezența sa fiind una cu o importanță deosebită. A ajuns aici pentru a sărbători . Calificativul a fost primit la Jocurile Olimpice de la Montreal. Fosta gimnastă este în centrul atenției cu această ocazie, însă nu a uitat de familia sa.

Însoțită de soțul său, Bart Conner (68 ani), a ajuns la Onești. După Gala Campioanelor și-a făcut timp pentru a o vizita pe mama sa, Ștefania-Alexandrina Comăneci. Astfel, a fost surprinsă în culmea bucuriei în timp ce dansează cu persoanele apropiate din viața sa. Muzica populară tradițională, cât și ritmurile dance au încins atmosfera.

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Momentul special a fost surprins de camera unui telefon mobil chiar în sufrageria casei unde stă femeia care i-a dat viață. Clipul a fost imortalizat în orașul natal. Nadia Comăneci radiază de fericire, având un zâmbet larg pe chip. Îmbrăcată lejer și cu o șapcă în culorile tricolorului, fosta gimnastă a uimit cu veselia sa molipsitoare.

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„La mama acasă. Familie”, a notat sportiva, pe paginile sale de socializare. Postarea a fost făcută publică atât pe Facebook, cât și pe Instagram. „Toată admirația pentru voi” sau „Niciunde în lume nu e mai bine ca la mama acasă”, sunt doar o mică parte dintre comentariile lăsate de admiratorii blondinei.

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Ce spune Nadia Comăneci despre România

Gala organizată la Palatul Parlamentului care a avut-o în prim-plan pe Nadia Comăneci a fost un prilej de sărbătoare. În discursul pe care l-a ținut înainte de a fi decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României, în grad de Mare Cruce, fosta gimnastă a subliniat că țara noastră este un loc foarte drag sufletului său.

„Sunt foarte emoţionată să văd aproape toată viaţa mea în imagini şi să intru în această sală maiestuoasă în care sunt toate colegele mele şi toate generaţiile de după mine, şi fetiţele care vor performa cu siguranţă în seara aceasta. Sunt bucuroasă că gimnastica are încă un val de dorinţă de a face ceva nemaipomenit.

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Palatul Parlamentului este o locaţie a României şi să avem această gală aici în această seară este o onoare şi pentru mine, şi mă bucur că stau foarte aproape şi că văd această casă a poporului de fiecare dată. Mulţumesc românilor din suflet.

Nu îmi vine să cred că sărbătoarea aceasta de 50 de ani are loc aici în România. Mă bucur enorm, pentru că rădăcinile mele sunt aici şi nu îmi pot imagina un alt loc mai frumos unde pot să sărbătoresc această aniversare”, a declarat Nadia Comăneci, relatează .

În altă ordine de idei, Zeița de la Montreal a dezvăluit și ceva unic. A explicat . Aceasta este una amuzantă. Mai mult, o onorează pe fosta sportivă pentru că a determinat-o să fie ambițioasă și mai ales, puternică.