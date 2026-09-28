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Zeița de la Montreal, așa cum este supranumită Nadia Comăneci, are o surpriză uriașă pentru români. Are legătură cu celebra manifestare „Le Défilé L’Oréal Paris” care își deschide porțile într-un cadru monumental, la baza celebrului Turn Eiffel.

Evenimentul grandios la care ia parte Nadia Comăneci

E un exemplu pentru tinerele generații care doresc să-și construiască o carieră în gimnastică. Nadia Comăneci (64 ani) este pentru fetițele care merg constant la antrenamente, dovadă că de curând s-a gândit la ele. Alături de Ciprian Marica (40 ani) a lansat un proiect care are rolul să descopere talentele.

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Acesta se numește și este în parteneriat cu Vodafone, o companie multinațională britanică de telecomunicații. Acum, Zeița de la Montreal pregătește un moment deosebit pentru cetățenii din România. Fosta sportivă se află în Paris, Franța, pentru a lua parte la un eveniment pus la cale de brandul L’Oreal.

De ceva vreme este ambasador al acestei mărci de cosmetice, care îi dă posibilitatea să defileze pe podiumul celebrului show internațional de modă „Le Défilé L’Oréal Paris”. E prima româncă care va face parada modei în capitala franceză, unde va defila alături de ambasadoare de top din lumea cinematografiei și a modei globale. Printre cele mai sonore nume se află Simone Ashley și Marie Bochet.

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Pe listă se mai găsesc Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell și Aishwarya Rai. Nadia Comăneci a oferit această veste pe social media, unde a dezvăluit un detaliu neașteptat. Mai exact, a anunțat că este în căutarea ținutei perfecte pentru Săptămâna Modei.

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Nadia Comăneci: ”Sunt atât de mândră”

„Alegerea ținutei potrivite”, este mesajul lăsat de Nadia Comăneci, în dreptul unei filmări de pe Instagram. Mai mult decât atât, legendara gimnastă ar avea o mare surpriză în ceea ce privește outfit-ul care o va ajuta să fie în lumina reflectoarelor. Potrivit , le-a făcut o mărturie unică apropiaților săi.

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„Am ales pentru acest moment unic și atât de special o ținută cu totul și cu totul românească! Inclusiv design-ul de pantofi va fi românesc! Sunt așa de mândră să reprezint țara și la un adevărat campionat mondial al modei, cum e Fashion Week”, le-a spus Zeița de la Montreal celor din jurul său.

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Nadia Comăneci, despre încrederea în sine

Datorită colaborării cu brandul L’Oréal Nadia Comăneci a apărut în numeroase spoturi publicitare. În reclame susține folosirea unor rutine de îngrijire a pielii conform vârstei, cum ar fi gama Age Specialist. De asemenea, fosta gimnastă nu lipsește de la evenimentele organizate de această marcă, fiind văzută la inaugurarea spațiului din Palatul Ghica.

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În plus, multipla campioană olimpică promovează campania manifest „Lessons of Worth”. Aceasta susține încrederea în sine a femeilor și solidaritatea feminină. Prima gimnastă care a obținut nota 10 într-o competiție olimpică le îndeamnă pe doamne și domnișoare să aibă o atitudine încrezătoare în tot ceea ce fac.

„Întotdeauna am crezut că «Pentru că meriți» este despre succes. Despre a fi cea mai bună, despre a câștiga, despre a nu greși niciodată. Dar, cu timpul, am realizat că înseamnă mult mai mult. Înseamnă să ai încredere în tine. Să îți dai voie să fii imperfectă.

Să știi că ești suficientă exact așa cum ești”, susține Nadia Comăneci, pe cu care colaborează de la începutul lui 2025. Fosta sportivă a semnat acest parteneriat pentru că are valori comune fundamentele cu acest brand. E vorba de excelență, emancipare (empowerment), autenticitate și angajament neclintit față de propria valoare.