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, desfășurată la Opera Națională din București, a fost organizată pentru a premia sportivii legitimați la toate secțiile clubului și pentru a le aprecia performanțele. A fost, totodată, o seară de recunoaștere a muncii antrenorilor care au contribuit la rezultatele obținute.

Nadia Comăneci, mesaj din Oklahoma pentru sportivii și antrenorii lui Dinamo

Nadia Comăneci nu a putut ajunge la evenimentul din București, însă a ținut să le transmită un mesaj celor sărbătoriți. și-a exprimat admirația pentru sportivii dinamoviști și pentru oamenii care îi pregătesc zi de zi.

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Nadia le-a amintit campionilor că rezultatele lor înseamnă și un exemplu pentru copiii care fac primii pași în sport. Într-o seară dedicată performanțelor clubului, le-a transmis că ei sunt cei care merită să se afle în centrul atenției.

„Dragi antrenori, dragă familie Dinamo, mi-aș fi dorit să fiu în această seară alături de voi, la Opera Națională din București, pentru a sărbători performanța și excelența sportului românesc. Chiar dacă sunt departe, aici în Oklahoma, vă sunt alături cu inima și cu toată admirația.

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În această seară, voi sunteți vedetele. Sunteți campioni, modele și surse de inspirație pentru generațiile viitoare. Prin talent, muncă și pasiune demonstrați că România are gena performanței și spiritul de învingător”, a transmis Nadia Comăneci.

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Îndemnul Nadiei Comăneci pentru Los Angeles 2028: „Continuați să visați, să câștigați și să scrieți istorie!”

Nadia Comăneci a privit și spre următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Fosta gimnastă i-a încurajat pe sportivi să aibă încredere în drumul spre Los Angeles 2028 și să continue să lupte pentru medalii.

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Până la următoarele competiții, mesajul său a fost să se bucure de seara pregătită în cinstea lor. Nadia i-a felicitat atât pe sportivi, cât și pe antrenori, iar la final a avut o încurajare pentru Dinamo și pentru România.

„Felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor și întregii familii Dinamo. Bucurați-vă de această seară, de aplauze și de recunoașterea pe care le meritați din plin. Priviți cu încredere spre Los Angeles 2028, continuați să visați, să câștigați și să scrieți istorie. Hai, Dinamo! Hai, România!”, a încheiat Nadia Comăneci.

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Nadia, mesaj de suflet pentru Dinamo

Evenimentul de la Opera Națională din București a început cu imnul național, „Deșteaptă-te, române!”, interpretat de Cezar Ouatu. Artistul a susținut ulterior și momentul dedicat legendelor dinamoviste, pe melodia „Eternitate”.

Printre personalitățile omagiate s-au numărat Mircea Lucescu, Ivan Patzaichin, Dan Grecu, Mihaela Peneș și Argentina Menis. În sală s-a aflat și Matei, nepotul lui „Il Luce”, care a urmărit omagiul adus bunicului său.

Au fost amintiți, de asemenea, Andrei Socaci, Calistrat Cuțov, Ecaterina Oancia, Ilie Datcu, Vasile Dîba, Mihai Zafiu, Marian Costea, Ion Cernea, Ion Țuțuianu, Valentin Samungi, Florin Zalomir și Gheorghe Mulțescu. Nume din mai multe generații și discipline sportive s-au regăsit astfel în momentul dedicat istoriei clubului alb-roșu.