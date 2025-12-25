Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun. Ce a transmis Zeița de la Montreal

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci petrece Crăciunul în compania celor dragi, însă nu a trecut cu vederea momentul și a decis să transmită și un mesaj. De altfel marea campioană amintește și de faptul că urmează un an cu adevărat important.

Mesajul transmis de Nadia Comăneci

În 2026 este sărbătorit ”Anul Nadia Comăneci”. Vorbim despre un an olimpic în care sunt așteptate mai multe evenimente. Și fix despre asta a vorbit și faimoasa gimnastă în mesajul ei.

Într-o postare pe contul personal de socializare, Nadia Comăneci a venit cu un mesaj emoționant cu ocazia sărbătorilor de iarnă și le-a transmis cele mai bune și frumoase gânduri tuturor românilor și nu numai.

În clipul video postat pe Instagram, marea gimnastă a optat pentru o ținută aparte. Mai exact, aceasta apare strălucitoare, purtând o rochie cu aspect metalic. Iar mesajul a fost transmis atât în limba română, cât și în limba engleză.

“Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voştri şi să aveţi un an 2026 extraordinar, care este de asemenea an olimpic. Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc şi un an minunat! La mulţi ani!”, a spus Nadia Comăneci.

Ce pregătește Ion Țiriac în 2026 pentru marea gimnastă

După cum spuneam anterior, 2026 este un an olimpic. Iar printre altele, Ion Țiriac a anunțat încă de acum ceva timp că vrea să o răsplătească pe Nadia Comăneci pentru performanțele sale în gimnastică.

Amintim faptul că în 1976, Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii. S-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Montreal. Practic anul viitor se împlinesc 50 de ani de la marele eveniment.

Iar mai departe, Acesta a confirmat și faptul că lucrările sunt în toi și că locația ar putea fi gata până în luna iulie 2026.

Miliardarul mai dezvăluia că Nadia Comăneci este sărbătorită atât în Canada, cât și în SUA. Drept urmare, a venit și rândul României să facă ceva pentru ea în acest sens.

2026, „Anul Nadia Comăneci”

În cadrul evenimentului va fi organizată o gală dedicată gimnastei, care este programată pe data de 29 mai.

De menționat e faptul că, potrivit deciziei luate de autorități, Comitetul Olimpic și Sportiv Român este instituția coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2026.

Practic Comitetul este cel care va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state.

„Cu prilejul marcării Anului Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive din țară, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot organiza acțiuni și evenimente cu caracter sportiv, educativ și artistic”, prevede actul normativ.