Sport

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun. Ce a transmis Zeița de la Montreal

Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Crăciunului. Totodată, Zeița de la Montreal a optat pentru o ținută cât se poate de surprinzătoare.
Valentina Vladoi
25.12.2025 | 20:30
Nadia Comaneci mesaj emotionant de Craciun Ce a transmis Zeita de la Montreal
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun. Sursă foto: Instagram/ colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci petrece Crăciunul în compania celor dragi, însă nu a trecut cu vederea momentul și a decis să transmită și un mesaj. De altfel marea campioană amintește și de faptul că urmează un an cu adevărat important.

Mesajul transmis de Nadia Comăneci

În 2026 este sărbătorit ”Anul Nadia Comăneci”. Vorbim despre un an olimpic în care sunt așteptate mai multe evenimente. Și fix despre asta a vorbit și faimoasa gimnastă în mesajul ei.

ADVERTISEMENT

Într-o postare pe contul personal de socializare, Nadia Comăneci a venit cu un mesaj emoționant cu ocazia sărbătorilor de iarnă și le-a transmis cele mai bune și frumoase gânduri tuturor românilor și nu numai.

În clipul video postat pe Instagram, marea gimnastă a optat pentru o ținută aparte. Mai exact, aceasta apare strălucitoare, purtând o rochie cu aspect metalic. Iar mesajul a fost transmis atât în limba română, cât și în limba engleză.

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

“Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voştri şi să aveţi un an 2026 extraordinar, care este de asemenea an olimpic. Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc şi un an minunat! La mulţi ani!”, a spus Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce...
Digisport.ro
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Nadia Comaneci (@comaneci10)

Ce pregătește Ion Țiriac în 2026 pentru marea gimnastă

După cum spuneam anterior, 2026 este un an olimpic. Iar printre altele, Ion Țiriac a anunțat încă de acum ceva timp că vrea să o răsplătească pe Nadia Comăneci pentru performanțele sale în gimnastică.

ADVERTISEMENT

Amintim faptul că în 1976, Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii. S-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Montreal. Practic anul viitor se împlinesc 50 de ani de la marele eveniment.

Iar mai departe, Ion Țiriac vrea să construiască o sală de gimnastică dedicată fostei gimnaste în Otopeni. Acesta a confirmat și faptul că lucrările sunt în toi și că locația ar putea fi gata până în luna iulie 2026.

Miliardarul mai dezvăluia că Nadia Comăneci este sărbătorită atât în Canada, cât și în SUA. Drept urmare, a venit și rândul României să facă ceva pentru ea în acest sens.

2026, „Anul Nadia Comăneci”

Amintim faptul că anterior, Guvernul României a declarat 2026 „Anul Nadia Comăneci”. În cadrul evenimentului va fi organizată o gală dedicată gimnastei, care este programată pe data de 29 mai.

De menționat e faptul că, potrivit deciziei luate de autorități, Comitetul Olimpic și Sportiv Român este instituția coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2026.

Practic Comitetul este cel care va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state.

„Cu prilejul marcării Anului Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive din țară, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot organiza acțiuni și evenimente cu caracter sportiv, educativ și artistic”, prevede actul normativ.

Vedeta Universității Craiova, vacanță extravagantă alături de iubită. S-au fotografiat în unul dintre...
Fanatik
Vedeta Universității Craiova, vacanță extravagantă alături de iubită. S-au fotografiat în unul dintre cele mai frumoase orașe din lume: „Vis devenit realitate!“
Tragedie în ziua de Crăciun! „Picasso al fotbalului”, eroul unei finale de Cupa...
Fanatik
Tragedie în ziua de Crăciun! „Picasso al fotbalului”, eroul unei finale de Cupa Campionilor, a murit la 72 de ani
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul...
Fanatik
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul cu Turcia: “Calificarea la Mondiale este maximumul pe care poate să îl trăiască un jucător”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!