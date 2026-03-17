Sport

Nadia Comăneci, mesaj pentru Gică Hagi după ce a auzit că ar urma să preia naționala României

Nadia Comăneci a auzit de posibila venire a lui Gică Hagi la echipa națională a României și a avut un mesaj de susținere pentru fostul fotbalist tricolor.
Marian Popovici
17.03.2026 | 20:48
CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES
Ce a spus Nadia după ce a auzit că Hagi poate ajunge la națională.
ADVERTISEMENT

Prezentă la Palatul European de la Bruxelles, Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj lui Gică Hagi, cel care ar urma să fie noul selecționer al României după ce mandatul lui Mircea Lucescu se va încheia.

„Zeița de la Montreal” a avut cuvinte de laudă pentru Gică Hagi și spune că este convinsă de abilitatea pe care acesta o are. În discursul avut, Nadia Comăneci a vorbit și despre inspirația pe care „Regele” o oferă tinerelor generații și și-a transmis aprecierea pentru acest lucru.

ADVERTISEMENT

“(n.r. despre Hagi la naţională) Foarte bine. Gică este un om extrem de muncitor. Ştie exact ce trebuie să facă. Eu îl respect ca persoană şi pentru ce face în continuare pentru generaţia de astăzi. Este o inspiraţie aşa cum este Simona Halep, Ilie Năstase şi toată lumea care a făcut ceva pentru sportul românesc”, a spus Nadia Comăneci.

Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul și întărește speculațiile cu privire la echipa națională

Ultimul impediment din calea lui Gică Hagi de a ajunge la echipa națională era legat de situația pe care o avea la Farul Constanța. Mai exact, era un conflict de interese care nu permitea ca selecționerul să fie acționar la un club din SuperLiga și în cele din urmă „Regele” a renunțat la implicarea sa de la formația antrenată acum de Ianis Zicu.

ADVERTISEMENT
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Digi24.ro
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz

Pachetul majoritar de acțiuni a fost cedat lui Gică Popescu, cel care a plătit 3,5 milioane de euro în schimb, conform anunțului făcut de Farul pe rețelele sociale.

Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis...
Digisport.ro
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
ADVERTISEMENT

„Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, a fost comunicatul de presă emis de Farul.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul dorit de Real Madrid, întrebat despre viitorul său la Manchester City. Răspunsul...
Fanatik
Fotbalistul dorit de Real Madrid, întrebat despre viitorul său la Manchester City. Răspunsul surprinzător dat
Mihai Pintilii și-a decis viitorul după plecarea de la FCSB: „I-am promis, voi...
Fanatik
Mihai Pintilii și-a decis viitorul după plecarea de la FCSB: „I-am promis, voi merge cu el”
Probleme pentru Cristi Chivu după Inter – Atalanta 1-1! Anunț oficial al „nerazzurrilor”:...
Fanatik
Probleme pentru Cristi Chivu după Inter – Atalanta 1-1! Anunț oficial al „nerazzurrilor”: „Va fi reevaluat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Mihai Pintilii șochează după plecarea de la FCSB. 'Se întâmpla ceva!'
iamsport.ro
Mihai Pintilii șochează după plecarea de la FCSB. 'Se întâmpla ceva!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!