Nadia Comăneci, mesaj pentru Gică Hagi după ce a auzit că ar urma să preia naționala României

Prezentă la Palatul European de la Bruxelles, Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj lui Gică Hagi, cel după ce mandatul lui Mircea Lucescu se va încheia.

Nadia Comăneci îi transmite toată susținerea lui Gică Hagi, după ce a auzit că „Regele” e aproape de echipa națională

„Zeița de la Montreal” a avut cuvinte de laudă pentru Gică Hagi și spune că este convinsă de abilitatea pe care acesta o are. În discursul avut, Nadia Comăneci a vorbit și despre inspirația pe care „Regele” o oferă tinerelor generații și și-a transmis aprecierea pentru acest lucru.

“(n.r. despre Hagi la naţională) Foarte bine. Gică este un om extrem de muncitor. Ştie exact ce trebuie să facă. Eu îl respect ca persoană şi pentru ce face în continuare pentru generaţia de astăzi. Este o inspiraţie aşa cum este Simona Halep, Ilie Năstase şi toată lumea care a făcut ceva pentru sportul românesc”, a spus Nadia Comăneci.

Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul și întărește speculațiile cu privire la echipa națională

Ultimul impediment din calea lui Gică Hagi de a ajunge la echipa națională era legat de situația pe care o avea la Farul Constanța. Mai exact, era un conflict de interese care nu permitea ca selecționerul să fie acționar la un club din SuperLiga și în cele din urmă „Regele” a renunțat la implicarea sa de la formația antrenată acum de Ianis Zicu.

Pachetul majoritar de acțiuni , cel care a plătit 3,5 milioane de euro în schimb, conform anunțului făcut de Farul pe rețelele sociale.

„Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, a fost comunicatul de presă emis de Farul.