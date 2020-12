Nadia Comăneci, mesaj special de Crăciun și anunț despre vaccinul anti-COVID: „Normal că îl fac”

Fosta mare gimnastă, Nadia Comăneci, a ținut să transmită un mesaj special tuturor românilor, cu ocazia Crăciunului. Ea speră că anul 2021 va fi mai bun și a anunțat că se va vaccina anti-COVID.

Nadia Comăneci, ajunsă la 59 de ani, a mărturisit că nu a călătorit încă din luna martie, din cauza pandemiei. Ea a anunțat că se află în Oklahoma, Statele Unite ale Americii.

Fosta campioană olimpică a dezvăluit că nu s-a plimbat nici măcar la nivel local și că preferă să fie precaută în condițiile exploziei de cazuri de coronavirus de peste ocean.

Nadia Comăneci, mesaj special de Crăciun: „O bucurie și un zâmbet”

Cea mai mare gimnastă din istoria României a vorbit despre cum așteaptă finalul anului și a mărturisit că este plină de speranță înainte de intrarea în 2021. Ea crede că reluarea competițiilor sportive a fost un pas extrem de important făcut de societate către revenirea la normalul de până în pandemie.

„Pot să spun că a fost un an acest an extrem de dificil pentru țara noastră și pentru întreaga planetă în acest an pandemic. Să sperăm că această victorie a sportului care a revenit pe hartă în momentul de față aduce o bucurie și un zâmbet, o speranță că anul 2021 va fi mult mai bun decât acesta”, a spus Nadia Comăneci, potrivit Digisport.

Fosta sportivă a vorbit și despre modul în care a gestionat ultimele nouă luni, de la izbucnirea pandemiei în zona Americii și Europei și a anunțat că a respectat cu rigurozitate măsurile de izolare. Ea nu a călătorit nicăieri, încă din luna martie! De asemenea, Nadia a admis că se va vaccina anti-COVID imediat ce va avea posibilitatea.

„N-am mai ieșit din bârlog cu pandemia asta din martie, n-am mai călătorit nici măcar local pentru că este un risc care nu e necesar în momentul de față. Dar să sperăm că ne vine rândul la vaccin și se mai deschid portițele de siguranță. Sunt în Oklahoma acum, normal că o să mă vaccinez”, a adăugat fosta gimnastă.

Încântată de evoluția Larisei Iordache: „Demnă de medalie olimpică”

România a fost aproape de aur la Europenele de gimnastică din Turcia, însă echipa de fete care a avut-o în frunte pe Larisa Iordache nu a reușit să câștige decât medalia de argint. Româncele au fost depășite de Ucraina, însă Larisa Iordache a fost lăudată intens de marea campioană Nadia Comăneci.

„Am rămas impresionată de revenirea Larisei. După trei ani fără competiţii este extrem de greu să revii la nivelul actual din lumea gimnasticii. Nu mi-am putut imagina că şi-ar fi putut reveni la acest nivel, după ce a avut o accidentare şi trei operaţii.

Dacă stăm şi ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la bârnă, exerciţiul ei este competitiv mondial şi olimpic la medalie. Faptul că ea reuşeşte prin voinţa şi determinarea pe care le-a avut ca să concureze la acest nivel spune că ea nu şi-a spus încă tot ce a avut de spus referitor la acest sport”, a spus fosta mare gimnastă.