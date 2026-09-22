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Documentarul despre Nadia Comăneci (64 de ani) va apărea în cinematografe anul viitor, însă filmările se apropie de final. Iar Tudor Giurgiu (54 de ani) a amintit de un moment hazliu petrecut în timp ce se aflau în Statele Unite ale Americii.

Tudor Giurgiu, dezvăluiri de la filmările documentarului despre Nadia Comăneci

Nadia Comăneci a fost prezentă luni seară la Băneasa Shopping Center la premiera comediei ”3 zile în septembrie”, regizată de Tudor Giurgiu. Omul de film a vorbit și despre stadiul filmărilor la .

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”Mai avem puțin de filmat. Iar cel mai emoționant moment s-a petrecut în august, când am fost la Montreal. A fost o sărbătoare fantastică pusă la cale de canadieni, cu momente emoționante. De exemplu, am găsit și ne-am întâlnit cu o parte dintre femeile botezate Nadia, urmare a succesului ei la Montreal. A fost un șoc pentru ele s-o vadă, să-și vadă idolul.

Nadia e o actriță excelentă. A trebuit să ne plimbăm prin Santa Monica, pe plajă și la un moment dat a intrat in vorbă cu un tip care arunca la un coș de baschet. El a întrebat-o de unde e.

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Când a auzit că e din România a zis că știe de Nadia. Și când a aflat că în fața lui e chiar Nadia, omul a înnebunit, s-a pus în genunchi, i-a pupat mâna. Au fost multe momente de genul ăsta”, a declarat Giurgiu, conform .

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Momente unice în documentarul despre Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, care în timpul regimului comunist a avut o , a dezvăluit că în documentarul despre viața sa vor exista și pasaje cu momente neștiute de publicul larg.

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”Au fost multe momente emoționante la filmări. La Montreal, apoi lucruri despre familia mea, când a găsit anumite persoane cu care eu am copilărit și nu mai știam nimic despre ele. Este puțin înaintea mea la aceste capitol și cu siguranță că a făcut ceva interviuri cu acele persoane, dar eu eu nu știu despre asta.

Vor fi în documentarul despre mine și lucruri pe care lumea nu le știe. Au fost filmate dar nu și difuzate. Pe parte internațională și mai ales despre partea americană, nimeni nu știe nimic, despre anii aceia, ’77, ’78, ’79, Olimpiada de la Moscova, Universiada de la București”, a spus fosta mare gimnastă.

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Când se va lansa filmul ”Nadia”

Deși inițial s-a dorit ca documentarul să fie lansat în această toamnă, când Nadia Comăneci își va sărbători ziua de naștere (n.r. – pe 12 noiembrie), acest lucru nu va fi posibil decât anul viitor.

Premiera în România va avea loc, cel mai probabil, pe 28 mai 2027. Însă, pelicula ar putea fi văzută pentru prima dată la festivalul internațional de film de la Cannes, care se va desfășura în perioada 11-22 mai.