Nadia Comăneci nu și-a uitat țara nici la Paris! Detaliul din ținută care a atras atenția

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A participat la o defilare specială la Paris, dar Nadia Comăneci nu și-a uitat țara. Care este, de fapt, detaliul din ținuta purtată pe podium, care a atras atenția asupra sa. Toată lumea a apreciat gestul făcut de legendara gimnastă.

Cum își arată Nadia Comăneci dragostea pentru România

Fosta sportivă Nadia Comăneci (64 ani) a făcut furori la celebra manifestare „Le Défilé L’Oréal Paris”. Evenimentul grandios s-a desfășurat într-un cadru de poveste, la baza celebrului Turn Eiffel, Zeița de la Montreal având . E prima gimnastă româncă care defilează la Paris Fashion Week.

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Pentru a-și arăta iubirea pentru țara natală, deși locuiește de ani buni peste Ocean, a luat o decizie importantă. A ales un outfit creat de un designer român, mergând pe aceeași ”rețetă” și la capitolul încălțăminte. Astfel, a îmbrăcat o rochie neagră care poartă semnătura unei mărci care are magazin în București.

Buticul se numește ATU Body Couture. Brandul a fost lansat în iunie 2011 de Lăcrămioara Ilie. Dinn iarna lui 2015 îl are pe Cătălin Vălean drept director de creație. În plus, pe site-ul personal se arată faptul că explorează lumea feminină cu manifestările sale estetice reflectate în două colecții sezoniere Primăvară/Vară și Toamnă/Iarnă.

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De asemenea, Nadia Comăneci a purtat o pereche de pantofi de la HARDOT. Brandul românesc este unul de lux, fiind specializat în încălțăminte de damă lucrată manual din piele naturală. Mai mult decât atât, încălțările sunt celebre pentru designul îndrăzneț, pantofii fiind creați cu tăieturi precise și forme menite să atragă atenția. În plus, tocurile sunt un alt element distinctiv.

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În general, modelele care se găsesc la vânzare în magazinul online au prețuri care pleacă de la 1.400 lei. Costul unui singure perechi poate ajunge până la 3.000 lei. Printre cele mai căutate modele în rândul doamnelor care vor să fie elegante, rafinate și în centrul atenției se numără More Metallic, Rich Bitch, Carnal Love și Unholy.

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Încântată de experiența de la Paris

Nadia Comăneci s-a arătat extrem de fericită că a participat la Paris Fashion Week în calitate de ambasador local L’Oréal Paris. Are un parteneriat cu această marcă încă din anul 2025. Momentul a marcat o premieră pentru țara noastră. Fosta campioană a fost primul ambasador român al brandului care a luat parte la celebra defilare.

„Să reprezint România la Le Défilé L’Oréal Paris a fost o experienţă cu totul specială. Pentru prima dată, România a fost reprezentată la acest eveniment, pe un podium diferit de cel sportiv, dar unde am simţit aceeaşi emoţie şi energie. Sper ca acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele şi să îşi urmeze propriul drum”, a spus fosta gimnastă, conform .

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Prin urmare, Nadia Comăneci s-a bucurat de o mare onoare la 50 de ani de când a fost desemnată prima gimnastă din istorie care a obţinut nota 10. În 2026, denumit sugestiv Anul Nadia, Zeița de la Montreal continuă să-și lase amprenta. A făcut acest pas în afara sălii de gimnastică. Totodată, , pentru viitorii campioni ai României.