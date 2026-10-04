Nadia Comăneci, primită ca o legendă la Festival dello Sport. A fost aplaudată pentru performanța atinsă în urmă cu 50 de ani

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Festival dello Sport a avut-o în centrul atenției pe Nadia Comăneci, care a fost primită ca o legendă. Fosta sportivă, supranumită Zeița de la Montreal, a fost aplaudată pentru performanța atinsă în urmă cu 50 de ani.

Nadia Comăneci, prezentă la un eveniment notabil din Italia

Nadia Comăneci (64 ani) călătorește perioada aceasta destul de mult. Recent, a fost la Paris unde a devenit prima gimnastă româncă care a defilat pe podium. Fosta gimnastă a luat parte la celebra manifestare „Le Défilé L’Oréal Paris” care și-a deschis porțile într-un cadru monumental, la baza celebrului Turn Eiffel.

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A purtat o realizată de designeri români, o . După plecarea din Franța a ajuns în Italia, unde a avut parte de o primire foarte călduroasă. Sâmbătă, 3 octombrie 2026, a fost prezentă la cea de-a 9 ediție a unui festival important. Acesta s-a desfășurat la Teatro Sociale din Trento.

De asemenea, cu această ocazie a avut loc și aniversarea a 130 de ani a unei publicații notabile italiene. Zeița de la Montreal a fost întâmpinată ca o adevărată stea a gimnasticii, la 50 de ani de la prima notă de 10 din istorie. A discutat pe marginea acestui subiect, precizând că prima oară credea că a fost notată cu nota 1.

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„Dar nu m-am descurcat chiar atât de rău! De ce am luat doar un 1 le-am întrebat pe colegele mele. Apoi am înțeles. 10 de la paralele a fost poate nu doar pentru exercițiul în sine, ci pentru ceea ce eu numesc «atingerea Nadiei» – am făcut ceva în plus respectând regulile.

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Cred că asta a fost răsplătit, mai mult decât șlefuirea tehnică”, a explicat Nadia Comăneci, conform . În cadrul evenimentului a fost intervievată de o altă legendă a gimnasticii, Jury Chechi. Cei doi au oferit un moment unic publicului aflat în sală, care a ajuns apoi în social media.

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Ce părere are Nadia Comăneci despre sport

Nadia Comăneci a discutat inclusiv despre importanța sportului în viața unui om. Fosta campioană mondială consideră că mișcarea este fundamentală, indiferent dacă este vorba de gimnastică, fotbal sau tenis. Susține că activitatea este bună pentru că ne învață să fim împreună. Un alt motiv ar fi recunoașterea unei munci asidue.

„Încerc să le explic studenților de la academia mea și tuturor celor care practică sport că perfecțiunea nu există. Un zece necesită multe căzături, iar asta e normal. Sunt zile în care vrei să renunți la tot, dar diferența constă în micile detalii, în dorința de a le căuta și de a te distra făcându-le.

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Unul dintre elementele care îmi poartă numele, la paralele, s-a născut pentru că am făcut o greșeală, am lovit piciorul de o bară și apoi am făcut-o din nou, intenționat, pe partea cealaltă. Chiar și din greșeli, vin lucruri bune. Sportul te învață să recunoști valoarea muncii asidue, să înțelegi că nu totul merge întotdeauna bine.

Datorită gimnasticii am avut ocazia să călătoresc. Să văd lucruri pe care mulți copii de vârsta mea, fără pașaport, așa cum era cazul sub dictatură, nu le-au putut vedea niciodată. Dar după ce Bela a fugit, a devenit foarte greu pentru mine să călătoresc. Dar eram cu toții în aceeași situație și am acceptat-o”, a mai spus Nadia Comăneci.