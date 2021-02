Nadia Comăneci, primul interviu în presa scrisă din România după 10 ani! Povestea fabuloasă a primului „10” din istoria gimnasticii. Exclusiv

Nadia Comăneci este cea mai medaliată sportivă din istoria României la Jocurile Olimpice. Gimnasta a oferit unul dintre cele mai emblematice momente din istoria sportului la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a obținut prima notă de 10 din istorie! Tabela nu era programată să arate nota maximă, astfel că pe afișaj a apărut celebrul 1,00!

Avea să fie primul 10 dintr-o serie de 7 note maxime la acea ediție a Jocurilor Olimpice. A câștigat trei medalii de aur la Montreal, o medalie de argint și una de bronz la Montreal. Peste patru ani, la Moscova, Nadia avea să își îmbunătățească palmaresul olimpic cu alte patru medalii: două de aur și alte două de argint. Cu 9 distincții la JO, Nadia Comăneci este cea mai medaliată sportivă din istoria României.

Chiar și după retragere, cota de popularitate a Nadiei Comăneci era în creștere. A fost prima româncă inclusă în memorialul International Gymnastics Hall of Fame, în 1993. Este implicată în mai multe asociații caritabile și considerată de mai multe publicații de specialitate, cea mai bună gimnastă din toate timpurile.

Nadia Comăneci, primul interviu în presa scrisă românească după 10 ani: „Jocurile Olimpice au reprezentat cel mai mare vis”

Episodul 25 al seriei “Olimpicii României” este unul special. Nadia Comăneci a acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK în care a explicat povestea primei note de 10,00 din istoria gimnasticii la JO, a vorbit despre munca pe care a depus-o pentru a fi cea mai medaliată româncă la Jocurile Olimpice, despre decăderea și renașterea gimnaticii românești, dar și despre bucuriile și provocările carierei.

Doamna Nadia, puteţi să ne spuneţi ce înseamnă pentru dumneavoastră Jocurile Olimpice?

– Jocurile Olimpice reprezintă pentru orice sportiv testul suprem, cea mai râvnită medalie. Fiecare sportiv muncește din greu pentru a ajunge la Olimpiadă și visează la un loc pe podium. Și pentru mine, Jocurile Olimpice au reprezentat cel mai mare vis.

„În clipele în care se afișa prima notă de 1.00, cum arăta tabela care nu era pregătită pentru o notă de 10, eu eram concentrată pe următorul aparat”

Aveţi o mulţime de recorduri în palmares, însă primul 10 din istoria gimnasticii pe care l-aţi reuşit la Montreal a rămas în istorie, în total fiind 7 note maxime la acea ediţie. Când aţi realizat cât de importante au fost acele performanţe cu adevărat?

– Îmi amintesc că în acel moment tot ce îmi doream era să îmi fac exercițiul cât mai bine, fără greșeală, ca și la antrenamente. În clipele în care se afișa prima notă de 1.00, cum arăta tabela care nu era pregătită pentru o notă de 10, eu eram concentrată pe următorul aparat… Atunci nu am înțeles exact ce se întâmplă, importanța acelei note. Abia mai târziu, după ce am revenit în țară, am realizat că rezultatele obținute erau mai mult decât niște rezultate bune. Și în timp am înțeles și unicitatea momentului și reperul istoric pe care l-am atins prin multă muncă.

Sunteţi cea mai medaliată sportivă a României din istoria Jocurilor Olimpice. Ce sentimente aveţi când vă gândiţi la acest lucru?

– Este adevărat că am făcut istorie la o vârstă foarte tânără, rezultatele mele rămânând în memoria publicului, dar cred că sunt mulți sportivi români meritoși care au făcut ca România să fie cunoscută și respectată. Sunt mândră de toate medaliile pe care le-am obținut în competițiile de gimnastică. Fiecare a însemnat recunoașterea unei pregătiri intense și depășirea propriilor limite. Medaliile olimpice au, într-adevăr, un loc aparte în palmaresul oricărui sportiv. Sunt dovada că drumul ales a fost cel corect și că a meritat fiecare sacrificiu făcut de-a lungul său. Ceea ce simte un sportiv atunci când urcă pe podiumul olimpic și primește o medalie olimpică este atât de intens încât nu poate fi descris în cuvinte. E o fericire, amestecată cu mândrie și satisfacție, greu de explicat. Și îmi doresc ca sportivii noștri tineri să ajungă să trăiască o astfel de experiență unică.

„Este clar Ana Maria Bărbosu are și talent, și determinare, iar faptul că a reușit performanța de a obține aurul la toate aparatele la Europene arată că este cu adevărat pasionată de acest sport”

Gimnastica românească a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în ultimii ani. Campionatele europene de anul trecut au fost ca o rază de speranţă pentru noi. Credeţi că fetele tinere precum Ana Maria Bărbosu pot să calce pe urmele sportivilor de aur pe care i-am avut în acest sport?

– Am încredere că noua generație poate readuce gimnastica românească acolo unde îi este locul, printre liderii mondiali. M-am bucurat foarte mult de rezultatele obținute de Ana Maria la Europene. Am și spus imediat după competiție că această tânără are un potențial uriaș pentru o carieră de excepție în gimnastică. Este clar că are și talent și determinare, iar faptul că a reușit performanța de a obține aurul la toate aparatele, arată că este cu adevărat pasionată de acest sport și este dispusă să muncească foarte mult. Este nevoie însă și de susținere, nu doar din partea antrenorilor sau a familiei, ci și din partea autorităților.

Gimnastica, asemeni altor discipline sportive, are nevoie de un plan național de susținere. Avem nevoie de o masă mai mare de selecție, dar și de condiții optime de pregătire pentru tinerii gimnaști cu potențial, cum este și cazul Anei Maria Bărbosu, căreia îi urez să confirme rezultatele de la Europene și chiar să ajungă la o Olimpiadă de gimnastică.

Aveţi o mulţime de succese în carieră. Puteţi să ne spuneţi care a fost cel mai fericit moment?

– Am avut parte de multe momente frumoase de-a lungul carierei. Gimnastică a fost și rămâne viața mea. Bineînțeles că momente trăite la Olimpiada de la Montreal sunt unice. Mă consider însă o persoană norocoasă și fericită tocmai pentru că sunt și acum aproape de gimnastică. Am o familie de sportivi, soțul meu Bart este și el fost mare campion de gimnastică.

Și fiul meu Dylan se antrenează foarte des în sala de gimnastică. Dar mai ales am continuat să susțin gimnastica și tinerii gimnaști de pretutindeni, dar mai ales din țara mea, România. Cred că este foarte important să dai mai departe din ceea ce ai învățat și să îi susții pe cei care luptă pentru performanță și perfecțiune. Iar când sunt martora unor momente mari din gimnastică, așa cum a fost și revenirea Larisei Iordache sau rezultatele Anei Maria Bărbosu, sunt foarte fericită.

„Dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte cariera mea, aș spune că a fost una dominată de pasiune, construită prin multă muncă și consolidată cu dăruire completă”

Pe de altă parte, o gimnastă trece printr-o mulţime de provocări. Cum aţi depăşit obstacolele din carieră?

– De mică am fost educată că înveți din greșeli și că nu este important câte greșeli sau obstacole întâmpini, ci de câte ori reușești să treci peste ele, să mergi mai departe, să îți urmezi țelul. Sunt o fire foarte ambițioasă și atunci când îmi propun să fac ceva nu mă gândesc neapărat la ce greutăți aș putea întâmpina, ci mai ales la obiectivele pe care mi le-am propus și depun toate eforturile pentru a ajunge acolo. Cred că prin muncă și determinare poți depăși orice obstacol. Sportul te învață să te ridici după fiecare căzătură, să nu renunți la primul obstacol, să găsești mereu în tine energia și puterea de care ai nevoie pentru a-ți dovedi ție și celorlalți că poți reuși.

Cariera dumneavoastră în gimnastică a fost caracterizată de tot mapamondul, cele mai mari publicaţii şi cei mai mari jurnalişti sportivi. Dumneavoastră cum aţi caracteriza-o?

– Cariera unui sportiv este rezultatul muncii sportivului respectiv. Iar pentru un sportiv de performanță este mai important să își atingă obiectivele, să se autodepășească. Eu m-am bucurat de fiecare moment petrecut în sala de gimnastică și fiecare exercițiu prezentat corect într-o competiție. Dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte cariera mea, aș spune că a fost una dominată de pasiune, construită prin multă muncă și consolidată cu dăruire completă.

„M-aș bucura ca fiecare să își aleagă drumul din pasiune și, odată înhămat la căruță, să își asume total drumul ales”

Aţi crescut în regimul comunist din România, apoi aţi ajuns în “Ţara tuturor posibilităţilor” şi aveţi o experienţă de viaţă impresionantă. Dacă ar să le daţi un sfat tinerilor din ziua de azi care ar fi acela?

– Indiferent de țară sau domeniu de activitate, m-aș bucura ca fiecare să își aleagă drumul din pasiune și, odată înhămat la căruță, cum spune o expresie românească, să își asume total drumul ales, să nu se dea în lături de la muncă și să fie mereu deschis să învețe lucruri noi, să se autodepășească. Viitorul, cariera și palmaresul lor depind doar de ei înșiși!