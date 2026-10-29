Nadia Comăneci, remarcabilă în juriul de la Românii au talent. Cum i-a cucerit pe colegi

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De curând s-a aflat că a semnat cu Pro TV, iar acum Nadia Comăneci s-a impus în juriul de la Românii au talent. Fosta gimnastă demonstrează că este remarcabilă indiferent de activitatea pe care o practică. Colegii au rămas plăcut surprinși de atitudinea ei.

Primarea de care a avut parte Nadia Comăneci la Românii au talent

Nadia Comăneci (64 ani) nu este doar una dintre cele mai cunoscute românce, ci și o persoană cu multe povești. Una dintre cele mai frumoase amintiri îl are în prim-plan pe Nelson Mandela. Dezvăluirea a fost făcut în podcastul „Pe drept cuvânt”, realizat de Florentin Ţuca, unde fosta gimnastă a recunoscut că a fost un .

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Evenimentul i-a marcat întreaga viață, la fel cum s-a întâmplat și când a luat prima notă de 10 din istorie. Cu toate acestea, nu este prima campioană mondială a României, ci o fostă jucătoare de tenis de masă. A fost alungată din țară și uitată de oameni, deși atinsese performanțe uimitoare.

Revenind la Zeița de la Montreal, aceasta a reușit să se afirme acum și în televiziune. Face parte din juriul show-ului „Românii au talent”, de la Pro TV, care a început deja preselecțiile. Filmările i-au făcut pe ceilalți jurați să o cunoască mai bine pe fosta sportivă, care este pe placul tuturor. A primit numeroase laude de la echipă.

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În acest context, fosta gimnastă este apreciată pentru amuzamentul său, dar și pentru că este un exemplu demn de urmat. Îi mobilizează pe toți să facă mișcare. „Avem un grup de Whatsapp și ne arată în fiecare dimineață când face sport. Și ne încurajează și am început să punem toți poze pe grupul acela. Ba unul de la sală, ba de la pilates”, a declarat Andra, conform . Actorul din Las Fierbinți, Mihai Bobonete, a completat: „M-a pus să mă gândesc la bancuri noi, știe o grămadă de bancuri. Și o să vedeți că au fost filmate, deci e campioană și pe bancuri”.

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Nadia Comăneci, prin ochii colegilor de la Pro TV

„Eu n-am îndrăznit să visez la așa ceva, o admir așa de mult pe Nadia încât nu am avut puterea să visez până acolo că o să fim colegi”, a spus Andi Moisescu, care este unul dintre cei mai vechi jurați de la Românii au talent. „Toate jurizările de la ei sunt acum cu plecare de la nota 10, adică trebuie să se ridice la nivelul ei”, a mai adăugat prezentatorul Pavel Bartoș, care face echipă cu artistul Smiley. Prin urmare, Nadia Comăneci și-a intrat perfect în rolul de jurat de la Pro TV.

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Astfel, a subliniat că a fost primită cu brațele deschise de cei de la masa juriului ca și cum ar fi fost în această „familie” de ani de zile. Întrebată dacă este un jurat dur, Zeița de la Montreal a transmis că nu, ceea ce înseamnă că participanții vor primi note foarte bune din partea ei. Concurenții din sezonul 17 sunt cu adevărat norocoși.

În altă ordine de idei, producătorii de la Românii au talent au anunțat că pregătesc multe surprize. Spre exemplu, publicul va avea un rol major în deciziile juraților. Noul sezon va fi difuzat pe micile ecrane la începutul anului viitor. Marele premiu pus în joc se ridică la 120.000 de euro.