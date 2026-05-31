Nadia Comăneci revine acasă, la Onești, la 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Cine transmite la TV „Gala Campioanelor”

La 50 de ani de la performanța istorică înregistrată la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci revine acasă, la Onești. Orașul va găzdui mai multe evenimente pentru a o celebra pe prima gimnastă de nota 10. Personalități ale sportului românesc și internațional au fost prezente la Onești încă din 29 mai, iar ziua de 31 mai va culmina cu Gala Campioanelor.

Oneștiul este în sărbătoare! Evenimentele vor culmina cu Gala Campioanelor, de pe 31 mai

Clubul sportiv municipal Onești – subordonat Agenției Naționale pentru Sport, în parteneriat cu primăria Onești și cu Fundația Nadia Comăneci, a organizat în perioada 28-31 mai „Cupa internațională NADIA COMĂNECI – Perfect 10”. În ultimele zile, a avut loc o competiție internațională de gimnastică feminină dedicată tinerelor sportive, la Sala Polivalentă Nadia Comăneci. Au participat peste 200 de sportive junioare din România, SUA, Canada, Hong Kong, Italia, Franța, Norvegia, Nigeria și Malta.

Programul a inclus Concursul Național și Concursul Internațional de Gimnastică „Nadia Comăneci – Perfect 10”, finalele pe aparate, ceremonia oficială de premiere, lansarea colecției de costume Nadia Comăneci realizată împreună cu celebrul designer Cristian Moreau, precum și parcurgerea traseului simbolic „Drumul Perfecțiunii”.

Pe 31 mai, „Gala Campioanelor” de pe stadionul Carom va fi momentul culminant al evenimentelor aniversare, o celebrare a perfecțiunii la care vor fi prezente marile gimnaste ale României care și-au început cariera și s-au format la Onești. Stadionul este un simbol al sportului local care va fi inaugurat după lucrările de renovare realizate special pentru acest moment aniversar. Modernizarea stadionului reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din municipiu și reconfirmarea statutului Oneștiului ca oraș al marilor campioni.

Nadia Comăneci se întoarce acasă! Ce alte gimnaste și-au confirmat prezența la Gala Campioanelor

Printre personalitățile care și-au confirmat prezența la Onești, se numără Ecaterina Szabo, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Andreea Răducan, Monica Roșu, Daniela Șofronie, Maria Olaru, Silvia Stroescu, Emilia Eberle, Teodora Ungureanu, Mariana Constantin, Georgeta Gabor, Gabriela Trușcă, Ana Maria Brânză, Constantina Diță, Alina Dumitru, Mihaela Cambei, Doina Melinte, Livia Ponoran, Violeta Beclea-Szekely și Marius Urzică, împreună cu numeroase foste campioane și antrenori legendari care au scris istorie pentru sportul românesc.

„Oneștiul trăiește un moment istoric și emoționant. Pentru câteva zile, orașul care a oferit lumii primul 10 perfect devine locul în care generații de campioni se reunesc pentru a celebra performanța, inspirația și valorile sportului. Renovarea Stadionului Carom și organizarea Galei Campioanelor reprezintă un omagiu adus Nadiei Comăneci și tuturor celor care au contribuit la prestigiul sportului românesc. Este un eveniment al comunității, al excelenței și al respectului pentru istorie”, a declarat Ingrid Istrate, director CSM Onești.

Cine transmite Gala Campioanelor la TV

În seara de 31 mai, Gala Campioanelor va reuni legende ale gimnasticii și mari campioni olimpici din multiple discipline sportive și va fi transmisă în direct de Televiziunea Română. De asemenea, FANATIK.ro vă ține la curent cu toate detaliile importante chiar de la fața locului.