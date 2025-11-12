Sport

Nadia Comăneci s-a postat de ziua ei dansând pe o melodie tradițională din România: „Favorita mea!”

Nadia Comăneci, "Zeița de la Montreal", împlinește astăzi 64 de ani și a fost celebrată de CS Dinamo, club cu care colaborează, printr-o postare pe rețelele sociale
Mihai Alecu
12.11.2025 | 10:00
Nadia, fericită la împlinirea a 64 de ani
Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari gimnaste din istorie și rămâne un reper pentru România când vorbim de sport.

Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani

Sportiva născută în Onești, județul Bacău, a ținut să împărtășească bucuria zilei de naștere cu fanii ei, printr-o postare pe rețelele sociale. Nadia s-a filmat în timp ce cânta și dansa pe o melodie celebră în țara noastră, „Trandafir de la Moldova”. Alături de clipul video a postat un mesaj scurt: „La mulți ani mie! Asta este melodia mea favorită!’.

View this post on Instagram

 

A post shared by Nadia Comaneci (@comaneci10)

De altfel, și cei de la CS Dinamo au postat un mesaj dedicat zilei de naștere a fostei gimnaste, care în prezent colaborează cu clubul din Ștefan cel Mare și încearcă să ajute la redresarea sportului din România.

„Sărbătorita zilei la CS Dinamo – 12 noiembrie

Nadia COMĂNECI (gimnastică / 1961) – cea mai titrată sportivă din istoria României și cea mai cunoscută în lume. Fetița de nici 16 ani care a schimbat gimnastica mondială în 1976. Nadia are în palmares nouă medalii la Jocurile Olimpice (5-3-1), patru la Campionatele Mondiale (2 aur – 2 argint), 12 la Campionatele Europene (9-2-1). Este prima sportivă de ZECE din istoria olimpică a gimnasticii artistice. Nadia este consultant pe proiecte de performanță la CS Dinamo”, a scris clubul din Ștefan cel Mare pe Facebook.

Nadia, celebrată de CS Dinamo printr-o postare pe Facebook

Nadia Comăneci, prima sportivă de 10 din istoria gimnasticii

Nadia Comăneci, născută pe 12 noiembrie 1961 la Onești, este una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial. La doar 14 ani, a uimit întreaga lume la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, devenind prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10. Momentul său de grație a schimbat pentru totdeauna percepția asupra gimnasticii, transformând-o într-o artă a perfecțiunii și disciplinei.

Cu un zâmbet timid, dar o forță interioară impresionantă, Nadia a adus României cinci medalii de aur olimpice și un prestigiu sportiv neegalat, devenind un simbol al excelenței și al ambiției. După retragerea din competiții, s-a stabilit în Statele Unite, unde a continuat să promoveze gimnastica și valorile educației prin sport. Este implicată în numeroase proiecte caritabile și colaborează cu organizații internaționale dedicate tinerilor sportivi.

