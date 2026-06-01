Nadia Comăneci, sărbătoare cu tot orașul Onești la 50 de ani după Montreal! De ce nota 10 este prea mică pentru campioana României

Nadia Comăneci este fără doar și poate cea mai cunoscută gimnastă din România. Supranumită „Zeița de la Montreal”, Comăneci a reușit să obțină prima notă de 10 din istorie, la Jocurile Olimpice din 1976. Au trecut 50 de ani de la performanța obținută, astfel că Nadia a decis să sărbătorească acasă, în Onești, locul de unde a plecat totul.

Nadia Comăneci, sărbătoare cu tot orașul Onești la 50 de ani după Montreal

Ziua de duminică, 31 mai, va rămâne una de referință pentru toți locuitorii Oneștiului. Nadia Comăneci a fost prezentă în orașul natal și a reușit, sau cel puțin a încercat, să îi aducă pe toți oamenii împreună pentru o zi. România se află în „Anul Nadia Comăneci”, astfel că primul eveniment de pe agendă a avut loc la sala de gimnastică, gazda finalelor pe aparate din cadrul Concursului Internațional „Nadia Comăneci – Perfect 10”.

Încă de la intrarea în sala de gimnastică, prezența campioanelor putea fi simțită cu ușurință: te întâmpinau zeci de tablouri cu sportivii și antrenorii care au făcut istorie pentru România. Pe lângă pictura cu Nadia Comăneci și soțul ei, Bart Conner, care atrăgea toate privirile, iubitorii sportului au fost mișcați de imaginea regretatului Bela Karolyi. Al cărui tablou avea atașată o batistă albă, deoarece, din nefericire, tehnicianul nu se mai află printre noi.

Nadia Comăneci a urmărit de aproape prestația tuturor fetelor care au participat la concursul care îi poartă numele. Fosta sportivă a avut alături o prezență deosebită, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă, Ilie Năstase aflându-se în loja sălii de sport. Totodată, Bart Conner a fost în permanență atent la concursul desfășurat în sală.

Nadia Comăneci, asaltată de fani în sala de sport

Sala de sport din Onești a fost arhiplină la concursul ce îi poartă numele Nadiei Comăneci. Suporterii au putut să își cumpere diverse accesorii, cum ar fi cărțile despre viața Nadiei, care costau fiecare câte 50 de lei, dar și câte un costum de gimnastică în ediție limitată, prețul de pornire fiind de 100 de euro și putea ajunge până la 180 de euro. Toată baza sportivă unde „Zeița de la Montreal” a făcut primii pași în sport va intra în renovare, investiția urmând să se ridice la 24 de milioane de euro.

Cum concursul se apropia de final, Nadia Comăneci a hotărât să coboare din lojă, iar în acel moment a fost luată cu asalt de către fanii de toate vârstele. Spre bucuria tuturor celor prezenți, sportiva a oferit inițial autografe, ca mai apoi să facă un „selfie” cu cei care doreau asta. Bucuria plutea în aer, cei mici, dar și cei mari, fiind uimiți de bunătatea „perfecțiunii de la Onești”.

Ulterior, „Zeița de la Montreal” a coborât în sală, acolo unde se pregătea de festivitatea de premiere. Acest lucru a marcat un eveniment emoționant, mama Nadiei așteptând-o pe scaun, surpriza fiind făcută din partea organizatorilor. După ce Nadia a ținut un mic discurs, toată sala a început să o aplaude, senzația generată asemănându-se cu cea a unei sărbători unde campionii preferați se pregătesc să ridice trofeul. Totuși, Nadia nu are nevoie de un trofeu, această distincție fiind mult prea mică pentru ceea ce a însemnat și înseamnă.

Moment special cu fostele colege ale Nadiei

După ce concursul a ajuns la final, Nadia Comăneci a mai făcut o lungă sesiune de fotografii și autografe, ca mai apoi să vină la conferința de presă. Aceasta nu a fost singură, ci însoțită de fostele ei colege alături de care a câștigat argintul pentru România la Jocurile Olimpice: Mariana Constantin, Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, Teodora Ungureanu și Georgeta Gabor.

În cadrul conferinței, Nadia s-a arătat emoționantă de revenirea în orașul natal, dar a și prezentat principalele motive pentru care generația actuală nu mai reușește să ajungă așa ușor la performanțele de dinainte. „Zeița de la Montreal” consideră că sistemul educațional ar trebui să pună mai mult accent pe educația fizică în școli.

„De când am intrat în oraș aveam deja emoții. Le-am simțit încă de când ne apropiam de Onești, pentru că știam că oneștenii ne vor întâmpina, așa cum o fac de fiecare dată, cu tradiționalul colac și sare și cu frumoasele tradiții românești. Totul se întâmplă atât de repede, încât trebuie să ne oprim puțin și să savurăm fiecare moment, să ne bucurăm de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Ne lipsește educația fizică în școală. Normal ar trebui, așa cum era și pe vremea noastră. Noi aveam educație fizică și sport, iar în momentul în care am ajuns la un nivel puțin mai ridicat, gimnastica a contat foarte mult, pentru că era obligatoriu să participi la orele de educație fizică și sport. Fiecare școală ar trebui să aibă un program susținut de autorități, care să le permită copiilor să facă sport. Copiii nu mai au răbdare să stea în bancă atât de mult. Eu am văzut acest lucru și acasă, avem și noi un băiat. Ei au nevoie să se miște, să se ridice, să facă sport, după care se pot așeza din nou și își pot continua activitatea la școală. Ne lipsește baza, iar baza este importantă nu pentru performanță, ci pentru sănătatea copiilor”, a spus Nadia Comăneci.

Cum arăta drumul spre succes de la Onești

După ce s-a terminat conferința de presă, Nadia Comăneci a trecut printr-o altă sesiune de poze și autografe, ca mai apoi să recreeze, alături de cei doritori, drumul său spre apartamentul din Onești. Distanța a fost parcursă în aproximativ 15 minute pe jos, chiar dacă ploua, însă experiența a fost unică: puteam merge alături de Nadia.

Cum ziua de duminică a fost despre împlinirea a 50 de ani de la Montreal, autoritățile locale din Onești au pregătit „Gala Campioanelor”, care a început odată cu orele 19:00. Evenimentul s-a desfășurat în locul în care cei mai mulți sportivi cu nume din oraș s-au ridicat și au reușit să facă performanță: Stadionul „Carom”.

Orașul Onești nu a uitat, nu uită și nu va uita niciodată ceea ce a reprezentat Nadia Comăneci, astfel că atât suprafața de joc, cât și tribunele stadionului au fost umplute până la refuz. Nu doar cetățenii oneșteni au asistat la gală, ci și oameni sosiți din alte localități, printre care și primarul Municipiului Adjud, oraș aflat la 40 de kilometri de Onești.

Campionii din Onești, premiați în fața unui stadion arhiplin

Zeci de trofee au fost pregătite de organizatori, iar evenimentul s-a bucurat de un real succes. Loredana Groza, originară tot din Onești, nu a putut lipsi de la revenirea Nadiei Comăneci în orașul de baștină, astfel că a fost de acord să cânte în debutul spectacolului, cât și la finalul acestuia. După ce a intonat imnul național, Loredana a fost solicitată de către fani pentru poze, iar niciunul nu a fost refuzat.

La scurt timp, organizatorii au început să decerneze premiile, iar sportivii care au reușit să facă performanță la Onești au primit un trofeu special în „Gala Campioanelor”. Nadia Comăneci a urcat în mai multe rânduri pe scenă, acolo unde a fost aplaudată de fiecare dată cu un entuziasm ieșit din tiparele clasice.

Momente speciale cu Nadia Comăneci și Loredana Groza

După ce premiile au fost acordate, orașul Onești s-a putut bucura de un concert marca Loredana Groza. Spectacolul a început timid, însă ce a urmat a arătat, de fapt, de ce solista este una dintre cele mai apreciate din România. Totul a plecat de la melodia . Ulterior s-a alăturat și Nadia, iar de atunci a început show-ul!

Loredana Groza, moment special cu Nadia Comăneci și Bart Conner

Nu doar „Zig-zagga” a răsunat pe stadionul „Carom”. Loredana Groza a coborât pe suprafața de joc și a dansat în horă cu Nadia Comăneci pe piesa „La cârciuma de la drum”. Spectatorii s-au bucurat foarte mult de acest moment, oneștenii putând să simtă că cele două sunt extrem de apropiate de locul de baștină, în caz contrar acest moment neputând fi posibil. La scurt timp, mama Nadiei s-a alăturat dansului.

Hora de pe stadionul „Carom”

„Nebunia” Loredanei a continuat, astfel că a chemat-o pe Nadia Comăneci pe scenă. Cele două au cântat „Trandafir de la Moldova”, Nadia fiind în prim-plan, ca mai apoi să aibă un moment de-a dreptul special: „Felicita”. Artista știa faptul că Nadia apreciază foarte mult melodia lui Al Bano și a Rominei Power, astfel că a adus o tabletă specială, pentru ca totul să fie perfect. Și așa a fost! Clipa a fost superbă, publicul prezent fiind în extaz.

De ce nota 10 este prea mică pentru Nadia Comăneci

În jur de ora 22:30, la mai bine de 12 ore după ce concursul din sală a început, Nadia Comăneci, spre nemulțumirea tuturor celor prezenți, și-a luat adio și a plecat alături de soțul și de mama ei. Concertul Loredanei a continuat până aproape de ora 23:00, când întreg evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de drone impresionant. Coincidență sau nu, ploaia a început abia după ultima piesă, semn că Cel de Sus a dorit ca Nadia să se poată bucura de un astfel de moment.

Cei din presă au părăsit locația în jurul orei 23:15, mergând la restaurantul BRU Roastery din Onești. Cum evenimentul s-a desfășurat în condiții excelente, organizatorii, cât și invitații s-au relaxat, astfel că discuțiile de la locație au curs până la ora 01:00, însă atunci a venit o veste total neașteptată.

Spre surprinderea tuturor, Nadia Comăneci a ajuns la locație și a mulțumit tuturor pentru organizare și participare. Mai mult decât atât, cu puțina energie rămasă, „Zeița de la Montreal” a făcut, din nou, zeci de poze și a întreținut atmosfera preț de minute bune, ulterior plecând alături de Bart Conner pentru a se odihni, ziua încheindu-se abia la 17-18 ore după trezire.

De ce nota 10 este prea mică pentru Nadia Comăneci? Este bine știut faptul că sportivii se bucură de extrem de multe beneficii, iar în acel moment se schimbă semnificativ, nedorind să mai stea printre „oamenii de rând”. Acest lucru nu se poate spune și despre Nadia Comăneci! La 50 de ani distanță de la performanța obținută la Montreal, „definiția perfecțiunii” a făcut mii de poze cu publicul din Onești, s-a dovedit aproape de sportul românesc și, nu în ultimul rând, a arătat că, indiferent de faimă, a rămas același om de care