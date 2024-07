Nadia Comăneci şi David Popovici, o poză pentru istorie! Zeiţa de la Montreal l-a premiat pe înotător în urmă cu un deceniu

David Popovici şi-a respectat statutul de favorit în proba de 200 de metri liber şi a reuşit să câştige aurul olimpic. El devine astfel primul campion olimpic de nataţie la masculin din istoria României.

Nadia Comăneci şi David Popovici, o poză pentru istorie!

David Popovici intră în galeria campionilor olimpici din România, , cu 9 medalii olimpice obţinute, 5 de aur, 3 de argint şi 1 bronz.

FANATIK vă prezintă o imagine fabuloasă din urmă cu un deceniu în care Zeiţa de la Montreal îl premiază pe micuţul David Popovici, aflat pe prima treaptă a podiumului.

Pe fundal îi putem observa şi pe Ion Ţiriac şi Camelia Potec, campioană olimpică în aceeaşi probă la Jocurile Olimpice de la Atena şi actual preşedinte al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

Ce a spus David Popovici la final: “A fost o luptă de câini”

că nu s-a gândit nicio secundă la medalie şi a avut un mesaj motivaţional pentru toţi, spunând că oricine poate reuşi ceea ce îşi propune:

“Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri îl vedeam pe american că era în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea.

Văzusem că plecase tare. Dacă te uiți la ei, îi vezi acolo, respirându-ți în ceafă. Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale.

“Dacă eu am reușit, un băiat obișnuit, absolut oricine poate prin determinare, perseverență și muncă”

Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet. Am făcut cursa pe care îmi doream să o fac. Și chiar dacă nu ăsta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur de medalie. Mă bucur că am scris istorie.

Dacă eu am reușit, băiat născut și crescut în Pantelimon și Titan, nimic special, dar de fapt este special. Dacă eu am reușit, un băiat obișnuit, absolut oricine poate prin determinare, perseverență și muncă.

Sunt primul campion olimpic din istoria înotului masculin și vedem. Exact cum v-am răspuns și pentru 200, habar n-am ce se va întâmpla la 100 metri.

Sunt un pic mai relaxat evident. Am trecut de jumătatea celei mai importante competiții a anului pentru mine. Când o să fiu în vacanță o să am un pic de timp să mă bucur”, a spus David Popovici.

19 ani are David Popovici

9 medalii olimpice a obţinut Nadia Comăneci în carieră