Nadia Comăneci și Simona Halep au făcut furori la turneul lui Ion Țiriac! Cum au strălucit în finala câștigată de Miriam Bulgaru

Duminică, 15 septembrie, Bucureștiul a găzduit finala turneului Țiriac Foundation Trophy 2024. Miriam Bulgaru a triumfat în fața Kathinkăi von Deichmann din Liechtenstein, după un meci captivant. La eveniment au fost prezente și celebre personalități precum Simona Halep și Nadia Comăneci.

Miriam Bulgaru, victorie de senzație la Țiriac Foundation Trophy

. Ea a strălucit în cadrul turneului de la București și s-a impus cu scorul de 6-3, 1-6, 6-4 într-un meci în care a înfruntat-o pe mult mai experimentata Kathinka von Deichmann. Simona Halep, fosta număr 1 mondial, a urmărit evoluția din tribune și a apreciat spectacolul oferit.

ADVERTISEMENT

Finala turneului lui Ion Țiriac a fost una de gală, cu prezența strălucitoare a Simonei Halep și a gimnastei legendare Nadia Comăneci. Cele două au fost invitate pe terenul de joc, iar publicul le-a aclamat cu entuziasm.

Nadia Comăneci și Simona Halep au făcut furori la turneul lui Ion Țiriac

Nadia a fost o apariție deosebită, purtând o pereche de pantaloni albi din catifea și un sacou negru. Ea și-a completat ținuta cu un colier de aur și o pereche de ochelari de soare eleganți.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a optat pentru o rochie din denim, care a atras toate privirile. Prezența celor două vedete a adăugat un plus de strălucire evenimentului, care a fost primit cu mult entuziasm de către public.

Simona Halep va juca la turneul de la Hong Kong

. Ea s-a refăcut după accidentarea de la genunchi și va evolua în luna octombrie la turneul din Hong Kong. Organizatorii au anunțat jucătoarele care vor beneficia de un wild card, iar constănțeanca se numără printre ele.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a vorbit despre revenirea sa în tenis, după o perioadă extrem de dificilă. Ultimii doi ani au fost pentru ea un coșmar, fiind marcați de suspendarea primită pentru dopaj și de problemele medicale care i-au pus cariera pe pauză.

Acum, însă, Halep abia așteaptă să joace un nou meci oficial. “Sper să mă întorc cât se poate de repede pe teren și să mă bucur de tenis. Este aproape Hong Kong, mai am foarte mult de muncit ca să ajung aproape de nivelul pe care mi-l doresc. Sper să și reușesc. Mă gândesc să fiu sănătoasă și aptă de joc.

ADVERTISEMENT

Acum mă simt bine (n.r. – după 12 luni de la verdictul suspendării), este un subiect pe care vreau să-l las în urmă. A fost, a trecut, am câștigat procesul, am dovedit că nu a fost, am dovedit că nu am fost vinovată”, a declarat Simona Halep.