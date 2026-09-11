Sport

Pe cine înlocuiește Nadia Comăneci în juriul de la „Românii au talent”. Vedeta Pro TV care pleacă

Cui îi ține locul Nadia Comăneci în show-ul Românii au talent, de la Pro TV. E una dintre cele mai cunoscute personalități ale postului de televiziune.
Alexa Serdan
11.09.2026 | 15:28
Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci in juriul de la Romanii au talent Vedeta Pro TV care pleaca
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Vedeta pe care Nadia Comăneci o înlocuiește la Românii au talent. Sursa foto: Instagram.com
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A anunțat că face parte din juriul de la „Românii au talent”, dar pe cine înlocuiește, de fapt, Nadia Comăneci. Descoperă în paragrafele următoare care este vedeta celebră de la Pro TV pleacă după un singur sezon.

Nadia Comăneci înlocuiește o vedetă celebră la Românii au talent

În perioada următoare va putea fi urmărită într-o ipostază unică în care se va găsi pentru prima oară. Nadia Comăneci (64 ani) este jurat la una dintre cele mai iubite emisiuni TV din România. Pro TV a anunțat că fosta gimnastă se alătură echipei de la Românii au talent, intrarea în televiziune fiind una notabilă.

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Anunțul vine și cu o altă informație semnificativă pentru spectatorii români. Foarte mulți se întreabă pe cine înlocuiește în juriul care trece printr-o nouă schimbare. La doar un an de la venirea sa în show Carmen Tănase pleacă și își lasă poziția liberă, potrivit paginademedia.ro. Actrița a intrat în show în vara lui 2025.

La momentul anunțului, postul a transmis că a ieșit Dragoș Bucur, care a ocupat scaunul de jurat timp de 3 sezoane. Vedeta este și la cârma emisiunii Visuri la cheie, care are o continuitate foarte mare pe micile ecrane. În plus, are o carieră în actorie, remarcându-se în producții precum Visul lui Liviu (2004), Hârtia va fi albastră (2006) sau Marfa și banii (2001).

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În aceste condiții Nadia Comăneci, care ar putea avea un parc ce să-i poartă numele, a declarat că este foarte bucuroasă să facă acest pas. Prin urmare, Zeița de la Montreal o va substitui pe Carmen Tănase în sezonul din 2027. Celebra artistă a rezistat doar o perioadă scurtă, cu toate că are suficientă experiență pe micile ecrane.

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Nadia Comăneci, alături de doi veterani la Românii au talent

De-a lungul carierei sale Carmen Tănase a colaborat foarte frumos cu postul din Pache Protopopescu, mai ales în privința serialelor. A avut un rol semnificativ în Clanul, unul dintre cele mai iubite seriale din România, unde a interpretat-o pe Luminița Achim. De asemenea, a jucat același personaj și în continuarea producției, Tătuțu.

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Fosta jurată de la Românii au talent a mai evoluat în „Pariu cu viața”, „State de România”, „Moștenirea” sau „Regina”. A făcut parte și din distribuția serialelor „Inimă de țigan” și „Lacrimi de iubire. Vedeta este un artist de excepție, care pune suflet în fiecare proiect în care este implicată, deși în copilărie visa să devină medic veterinar sau inginer zootehnist.

În altă ordine de idei, Nadia Comăneci se alătură celor doi veterani de la Pro TV. Andra Măruță și Andi Moisescu sunt personalitățile care sunt în show-ul de talent încă de la debutul formatului. Ulterior, în juriu au venit și alte vedete, Mihai Bobonete completând juriul în sezonul 2027, care se află în faza de înscrieri.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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