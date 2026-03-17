Nadia Comăneci, superstar la Bruxelles! Legendara gimnastă, la prima vizită în Parlamentul European: „În viaţă, totul începe cu paşi mici! Vreau să creăm o punte pentru performanţă”

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii obţinut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Iar cu această ocazie, „Zeiţa de la Montreal” a fost celebrată şi la Bruxelles, în cadrul Parlamentului European.

Nadia Comăneci, însoţită la Bruxelles de campionii olimpici ai României!

Reporterii FANATIK au fost alături de Nadia Comăneci în drumul ei spre Bruxelles, unul început dis de dimineaţa în Salonul Oficial de la aeroportul Otopeni. Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a iniţiat o acţiune prin care performanţa legendarei gimnaste să fie omagiată şi la Bruxelles.

Şi nu a fost singură. Alături de Nadia Comăneci au plecat la Bruxelles nume uriaşe ale sportului românesc precum Simona Amânar, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Constantina Diţă, Ana Maria Brânză, Laura Badea, Marius Urzică, Marian Drăgulescu şi Mihai Covaliu. Cu o astfel de panoplie de vedete, România a punctat din plin la capitolul imagine.

Alături de Nadia Comăneci au făcut deplasarea şi gimnastele de la Centrul Național Olimpic pentru Junioare în gimnastica feminină de la Oneşti, o experienţă memorabilă pentru tinerele sportive, mai ales că Nadia a petrecut mult timp alături de ele, înainte să se îmbarce în cursa spre Bruxelles.

Legendara gimnastă le-a „descusut” pe micile sportive, încercând să afle care e aparatul lor preferat, dar şi ce le place mai puţin în sportul de performanţă: „Aaaa, nu vă place pregătirea fizică? Păi n-ai cum, dar vă înţeleg”, le-a transmis Nadia, cu zâmbetul pe buze.

Roberta Metsola… copleşită de cele 40 de medalii olimpice din România: „Mai sunteţi mulţi?”

La Bruxelles, programul a fost calculat la virgulă, mai ales că , Roberta Metsola. În ciuda programării riguroase, întâlnirea a întârziat timp de câteva minute, dar când Nadia Comăneci şi Roberta Metsola s-au întâlnit, atmosfera s-a relaxat.

Nadia i-a invitat alături de ea şi pe ceilalţi campioni ai României care au venit la evenimentul de la Bruxelles, situaţie uşor copleşitoare pentru preşedintele Parlamentului European, care a avut puterea să glumească: „Mai sunteţi mulţi?”.

Nadia Comăneci, dialog amplu cu preşedintele Parlamentului European

Roberta Metsola era curioasă să afle mai multe despre performanţa Nadiei Comăneci, care i-a explicat cum afişajul de la Montreal nu era pregătit pentru „nota perfectă”, iar apoi a transmis că, la rându-l ei, a făcut sport, atletism.

În acelaşi timp, preşedintele Parlamentului European a spus că şi aşa era destul de dificil să alerge pe plat, darmite să practice un sport în care trebuie să faci exerciţii la bârnă. Roberta Metsola a prezentat şi o angajată din cadrul Parlamentului din România care a făcut sport în lotul naţional de kaiac-canoe.

Nadia Comăneci i-a oferit cadou Robertei Metsola o carte, o eşarfă pe care se regăsesc simboluri ale culturii româneşti, dar şi un tricou cu autograf. Discuţia dintre Metsola şi Comăneci a ajuns şi în punctul în care Nadia a povestit cum l-a cunoscut pe soţul ei, Bart Connor.

Roberta Metsola a fost interesată şi de rezultatele României la Jocurile Olimpice. Din păcate, la JO de iarnă nu am avut cu ce să ne lăudăm, dar, în schimb, rezultatele de la Paris au fost unele pe care Mihai Covaliu a putut să le ofere cu mândrie. La întâlnirea cu Metsola au fost nu mai puţin de 40 de medalii olimpice, nouă fiind ale Nadiei Comăneci.

Nadia Comăneci, în vizită la Parlamentul European

Marian Drăgulescu: „Cât noroc să ai? Să te plimbi şi să dai de Nadia, să îţi faci poze cu ea?”

Maratonul nu s-a încheiat după această întâlnire. „Ca la armată”, următorul obiectiv era vizita în Casa Istoriei Europene, acolo unde Nadia Comăneci a fost aşteptată de directoarea muzeului.

Acolo, : „Scrisori către o tânără gimnastă”, cu un mesaj dedicat, care va ajunge exponat în celebrul muzeu din Bruxelles. Apoi, Nadia a făcut un tur al muzeului, iar Victor Negrescu a lansat ideea unei expoziţii speciale cu Comitetele Olimpice ale ţărilor din UE.

Nadia Comăneci a fost recunoscută de mai multe grupuri de turişti, atât români, cât şi străini, în timp ce se plimba prin muzeu. Iar replica lui Marian Drăgulescu a fost genială: „Îţi dai seama? Cât noroc să ai? Să te plimbi şi să dai de Nadia, să îţi faci poze cu ea?”.

Zâmbitoare, Nadia Comăneci a stat la poze cu toţi doritorii, având, pe tot parcursul vizitei, o atitudine relaxată. După un scurt repaus la hotel, a fost organizată o cină la care au participat campionii olimpici prezenţi la Bruxelles, Nadia Comăneci fiind un adevărat superstar, cu care atât clienţii restaurantului, cât şi personalul voiau să îşi facă poze.

Nadia Comăneci, la Casa Istoriei Europene

Nadia Comăneci, superstar la Bruxelles: „Tot ce este important în viaţă începe cu paşi mici! Este foarte important să creăm o puncte”

Dacă ziua de luni a fost aglomerată, la fel se anunţă şi cea de marţi. Între orele 10:00 şi 12:00 va avea loc conferinţa „Valori europene și excelență: Moștenirea Nadiei Comăneci, 50 de ani mai târziu”, în care vor avea discursuri Nadia Comăneci, dar şi alţi campioni olimpici ai României şi înalţi demnitari europeni.

La finalul maratonului de luni, Nadia Comăneci a declarat reporterilor FANATIK prezenţi la Bruxelles că se află în premieră la sediul Parlamentului European, iar obiectivul este acela de a crea o punte pentru sportul românesc în Europa:

„Este un moment istoric pentru că nu am fost niciodată aici. Făcând acest pas aici, ne gândim şi cum să integrăm sportul românesc în această casă istorică.

Roberta Metsola este foarte prietenoasă şi comunicativă. Ştie foarte mult despre sport, despre Jocurile Olimpice, l-a întrebat pe Mihai Covaliu despre rezultatele de la Paris şi Milano-Cortina.

Tot ceea ce este important în viaţă începe cu paşi mici şi este foarte important să creăm o comunicare, o punte pentru performanţă”, a fost mesajul Nadiei Comăneci.