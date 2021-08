Nadia Comăneci vede raze de speranță în gimnastica românească: „Această tânără generație are potențial”

În ciuda crizei pe care gimnastica românească o traversează de ani întregi, Nadia Comăneci nu și-a pierdut speranța. Ba chiar ne îndeamnă să-i urmăm exemplul și să susținem din toate punctele de vedere noua generație în drumul spre succes, pentru că „are potențial”.

ADVERTISEMENT

În sprijinul afirmațiilor sale, „Zeița de la Montreal” amintește de cele 13 medalii (n.r. 6 aur – pe echipe, Ana Bărbosu, individual-compus, plus 4 în finalele pe aparate; 2 de argint – Maria Ceplinschi, individual-compus şi sol, respectiv una de bronz – Andreea Preda) cucerite la Campionatele Europene de anul trecut.

Cum Tokyo ne-a adus o nouă contraperformanță istorică, respectiv a doua cea mai slabă reprezentare din ultimii 69 de ani, toate speranțele stau în următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Aceasta este programată în vara lui 2024, .

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci e convinsă că gimnastica românească nu și-a spus ultimul cuvânt

„Uităm rapid lucrurile pozitive petrecute acum 8 luni la Euro, unde juniorii români au câștigat multe medalii.

ADVERTISEMENT

Această tânără generație are potențial. Jocurile Olimpice de la Paris sunt la 3 ani distanță. Haideți să le oferim sprijin pentru a face ceva frumos”, a scris Nadia Comâneci, într-un mesaj publicat recent, pe contul său de Facebook.

Larisa Iordache, despre decizia retragerii din finala probei de bârnă: „A fost bulversant”

Dacă până mai ieri eram obișnuiți cu o sumedenie de medalii, în ediția de la Tokyo am avut doar trei reprezentanți: Marian Drăgulescu, Maria Holbură și Larisa Iordache. De altfel, aceasta din urmă a reușit să se califice în finala probei de bârnă și ar fi putut „îndulci amarul” României, dacă o accidentare dureroasă nu o forța să ia .

ADVERTISEMENT

„Cu siguranţă finala ar fi fost alta. Pentru că având adversare pe măsură, e clar că atunci concentrarea era alta, şi la mine şi la ele. Văzând finala, aş fi fost pe podium dacă mi-aş fi făcut integralul excepţional, aşa cum ştiu eu.

Măcar puţin mai bine decât în calificări. Şi cu siguranţă acum aveam o medalie de gât, eram super fericită. Dar cu toate astea, sunt mândră de mine că am luat deciziile pe propria răspundere. Sunt destul de matură încât să încerc să gândesc cu mintea mea pentru a putea trece peste cât mai repede.

ADVERTISEMENT

Decizia de a renunţa la finală a fost foarte grea. A fost bulversant, în primul rând pentru că îmi doream atât de mult. Am sperat până în ultimul moment, am încercat, dar nu am putut din cauza durerii.

Din câte am înţeles este destul de avansată problema la gleznă. Dar asta este, încercăm să remediem. Sunt bine momentan, sunt fericită că sunt acasă. Atunci când o să mă aşez pe canapeaua mea acasă, voi fi bine.

ADVERTISEMENT

Dezamăgirea încă există, însă nu sunt supărată nici măcar o secundă pentru că am tras de mine. Din păcate, nu mi-am fructificat şansa pe care mi-o doream atât de mult.

Mi-am dorit foarte tare să fiu pe podiumul olimpic! Dar nu poţi să trăieşti cu un “dacă” sau un “dar”. Nu pot şti niciodată cât de bine aş fi putut face, pentru că durerea exista.

Aş fi riscat o accidentare mult mai mare. Aşa că prefer să fiu sănătoasă pentru a-mi fructifica momentele din viaţa mea de zi cu zi, cât şi în cariera mea de gimnastă”, a mărturisit Larisa Iordache, la sosirea în țară.