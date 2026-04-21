Sport

Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent de alcool”. Acuzații șocante în presa poloneză

De-a lungul timpului, în presa din țară s-a scris mult despre relația dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu. Presa poloneză vine cu dezvăluiri șocante despre abuzurile la care ar fi fost supusă marea campioană.
Adrian Baciu
21.04.2026 | 14:15
ADVERTISEMENT

În ultimele decenii, presa din țară și din străinătate a scris numeroase materiale despre relația care ar fi existat între Nadia Comăneci și controversatul Nicu Ceaușescu, fiul cuplului prezidențial din România comunistă. Au existat multe dezvăluiri care au cutremurat opinia publică legate de presupuse abuzuri la care ar fi fost supusă legendara gimnastă. Un material apărut recent în presa poloneză reaprinde acest subiect.

Nadia Comăneci, victima regimului Ceaușescu: ”Au urmărit-o peste tot”

În urmă cu aproape 50 de ani, Nadia Comăneci scria istorie la Montreal. La doar 14 ani, românca uimea o lume întreagă cu perfecțiunea sa. O micuță din Europa de Est a devenit, în 1976, prima gimnastă care a primit un 10 perfect la Jocurile Olimpice. Notorietatea sportivei noastre ajunsese uriașă. A existat, din păcate, și o poveste întunecată în jurul Nadiei, înainte de Revoluție. E vorba de o presupusă relație cu Nicu Ceaușescu, fiul dictatorilor. Presa poloneză vine, în prezent, cu dezvăluiri șocante despre chinul prin care ar fi trecut marea noastră campioană.

ADVERTISEMENT

În paralel cu faima, Nadia Comăneci, 64 de ani, ar fi avut și o viață traumatizată înainte de 1989. Regimul comunist ar fi fost la originea chinului prin care a trecut legendara sportivă. Polonezii de la Onet.pl redau episoadele deja cunoscute legate de modul dur de pregătire al antrenorilor Nadiei, Bela și Marta Karoly.

Se trece apoi la descrierea vieții Nadiei de după marile întreceri internaționale și la modul în care vechea Securitate o urmărea pas cu pas pe Nadia. ”Timp de opt ani, a fost însoțită de ofițeri ai Securității, unul dintre cele mai brutale servicii secrete ale Blocului Estic. Au urmărit-o peste tot. Au instalat microfoane în casa familiei care înregistrau nu numai conversațiile gimnastei, ci și pe cele ale celor dragi”, scriu polonezii.

ADVERTISEMENT
Dezvăluiri șocante făcute de polonezi: ”Nadia Comăneci a fost bătută și abuzată în mod repetat de Nicu Ceaușescu”

Jurnaliștii de la Onet mai aduc apoi în prim-plan un aspect extrem de sensibil legat de Nadia Comăneci: presupusa ei relație cu fiul dictatorului, Nicu Ceaușescu. Conform celor publicate de polonezi, campioana de la Montreal ar fi fost abuzată fizic și sexual de fiul dictatorului. Nicu este descris ca ”un degenerat, dependent de alcool, jocuri de noroc și femei, care într-o zi a decis să o cucerească pe Nadia”.

ADVERTISEMENT
Polonezii scriu că, la ordinul ”Prințișorului”, cum era alintat Nicu, Nadia Comăneci a fost adus la o moșie din Sibiu. ”Acolo, gimnasta ar fi fost bătută și violată în mod regulat. Nu este clar când s-a terminat exact acest coșmar. Nadia însăși este reticentă să-și amintească acele momente”, notează sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Nadia Comăneci despre aceste presupuse întâmplări grave

În ciuda acestor nenumărate materiale din presă, Nadia a evitat de-a lungul timpului să vorbească deschis despre acest subiect. În urmă cu mai mulți ani, ”Zeiţa de la Montreal” a fost întrebată de reporterii televiziunii americane NBC despre acest episod. Ea a refuzat să răspundă la această întrebare legată de abuzurile vehiculate în unele materiale.

Anterior, la începutul anilor 90, Nadia spunea că nu a existat nimic între ea și Nicu Ceaușescu. ”Totul a fost inventat. Doar bârfe. Eram faimoasă. Apoi, când am fost văzută cu Ceaușescu, oamenii au început să bârfească”, spunea marea noastră campioană.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
MM Stoica i-ar fi spus lui Becali să renunțe la o vedetă de...
iamsport.ro
MM Stoica i-ar fi spus lui Becali să renunțe la o vedetă de la FCSB: 'Nu mai poate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!