Nadia Comăneci, vizită într-un oraș în care nu a mai fost de ani buni: ”Sunt extrem de impresionată de această priveliște fantastică”

Nadia Comăneci a făcut o deplasare într-o localitate pe care a revăzut-o după o perioadă extrem de lungă. Ce a dezvăluit fosta gimnastă, în vârstă de 63 de ani.
Alexa Serdan
18.10.2025 | 12:59
Ce oraș a vizitat Nadia Comăneci. Sursa foto: captură video YouTube

„Zeița de la Montreal”, așa cum este supranumită Nadia Comăneci, a mers în vizită într-un oraș în care nu a mai fost de ani buni. Fosta gimnastă s-a declarat impresionată de priveliștea pe care a descoperit-o în acest loc superb.

Nadia Comăneci, vizită într-un oraș în care nu a mai fost de mult

Nadia Comăneci a revenit în România, unde a făcut mai multe deplasări importante. Și-a vizitat mama, la Onești, unde a fost primită cu bucate speciale și cu voie bună, bucurându-se din plin de această revedere.

În urmă cu puțin timp a ajuns într-o localitate pe care a revăzut-o după o perioadă extrem de lungă. Fosta sportivă, care a devenit prima gimnastă care a primit un scor perfect de 10, la Jocurile Olimpice, a ajuns la Brașov.

A rămas încântată de sala polivalentă care se ridică în acest oraș. Construcția impresionantă va avea 10.075 de locuri. În plus, în cadrul complexului se va găsi inclusiv o sală secundară de antrenament cu 1.158 de locuri.

Sala polivalentă urmează să fie inaugurată în anul 2026, când se împlinesc 50 de ani de când Nadia Comăneci a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1974. Avea doar 14 ani, de atunci fiind cunoscută drept ”Zeița de la Montreal”.

„Am revenit după câțiva ani la Brașov și sunt extrem de impresionată de această priveliște fantastică. L-am întâlnit pe domnul primar, care are un proiect fabulos, cea mai mare sală polivalentă din România.

Abia aștept să o deschidem anul viitor, să tăiem panglica și să sărbătorim anul 2026, «Anul Nadia Comăneci»”, a declarat campioana olimpică, în timpul vizitei în Brașov, relatează hitfm.ro.

Cât costă sala polivalentă din Brașov

Primarul orașului Brașov, George Scripcaru, a declarat că sala polivalentă are o importanță deosebită. Edilul consideră că acest proiect va fi de mare ajutor comunității locale pentru că va fi un punct de reper pentru competițiile sportive naționale și internaționale.

De asemenea, se așteaptă să joace un rol primordial în organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2027. Evenimentul multisport bienal este dedicat tinerilor sportivi din cele 50 de țări membre ale asociației Comitetelor Olimpice Europene.

„2026, anul Nadia Comăneci, e ceva incredibil, în perspectiva festivalului olimpic-european FOTE 2027”, a declarat primarul George Scripcaru, mai arată sursa menționată mai devreme.

În altă ordine de idei, sala polivalentă unde a ajuns recent campioana de la Montreal, Nadia Comăneci, se estimează că este destul de costisitoare. Valoarea lucrărilor ajunge la suma de 72 de milioane de euro, însă cea mai mare parte este acoperită de Comisia Națională de Investiții (CNI).

Cu toate acestea, Primăria Brașov suportă 3,5% din cheltuieli. După finalizare, construcția va fi cea de a doua din România de acest calibru, după BT Arena din Cluj. Aceasta din urmă are 10.000 de locuri și a fost inaugurată în octombrie 2014.

Cum este structurată sala polivalentă din Brașov

Sala polivalentă din Brașov este construită pe terenul fostului Stadion Municipal. Aceasta este structurată pe mai multe niveluri, în subsol urmând să se facă acces pentru sportivi către vestiare și săli de recuperare.

Tot aici se va găsi o sală de forță, precum și mai multe cabinete medicale, terenul principal și sala de antrenament. Constructorii au dezvăluit că au luat în calcul mai multe spații tehnice, de depozitare, dar și un adăpost de protecție civilă.

De asemenea, la parter se găsește zona unde se va realiza accesul publicului. Se vor mai găsi aici numeroase spații comerciale, zona de mâncare, dar și toalete. Începând de la acest nivel se va începe distribuția pe verticală a spectatorilor.

Spectatorii se vor situa pe cele 8 grupe de scări, până la etajul 1. La mezanin sala dispune de două zone speciale cu logii pentru acces în exterior. Tot aici va fi o sală de conferință cu o capacitate de 113 de locuri. În plus, va avea încă 2 săli cu câte 60 de locuri fiecare pentru fotografi și presă.

Mai mult decât atât, mezaninul dispune de o zonă de bucătărie care deservește restaurantul aflat la etajul 1. Totodată, etajul 1 este dedicat publicului, fiind și o zonă VIP și pentru presă. Zona de alimentație va avea spații de depozitare și spații tehnice.

