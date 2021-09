Nadine este un adevărat exemplu pentru mulți. Vedeta în vârstă de 44 de ani și-a dorit mai mult ca orice să-și termine studiile. A promovat examenul de Bacalaureat cu note mari, iar acum este studentă la psihologie.

Nadine a recunoscut că a muncit timp de 5 ani pentru a-și putea îndeplini visul.

Aceasta a decis să se reînscrie la liceu din clasa a 9-a pentru că și-a dorit să merite ceea ce a obținut și spunea că s-a îndrăgostit de școală la vârsta de 40 de ani.

Nadine a devenit studentă după ce a luat Bacalaureatul la 44 de ani. Ce facultate a decis să urmeze

Vedeta nu a ținut cont de vârstă și a luptat din greu pentru visul ei. Și-a dorit foarte mult să termine liceul și apoi să devină studentă. În vara acestui an iar acuma a anunțat că este studentă la psihologie.

“Două visuri mari pentru care am muncit vreme de cinci ani. Unde mai pui că pentru visul cu bacul am făcut 9 ani de liceu… (Nu mai spun povestea cum am făcut eu liceul de două ori).

Prima data 4 ani, deoarece făceam liceul la vârsta naturala de liceu, și 5 ani a doua oară, deoarece legea îi obligă pe cei de la fără frecvență să facă 5 ani de școală. ( Am fost nevoită sa fac la fără frecventa deoarece cei care au depășit nu știu câți ani de de la vârsta liceului (parcă) nu au voie sa facă școală la zi – eu aș fi făcut la zi, dar am fost recunoscătoare că pot face măcar la fără frecvență)”, a scris vedeta

La ce facultate s-a înscris Nadine

Nadine a recunoscut că în ultimii ani a fost atrasă tot mai mult de psihologie. unde se pot face și cursuri la distanță.

“Am fost acceptată la o universitate din America într-un program de licență în Știința Psihologiei (Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science)) – în sistem online.

Am început cursurile din 23 August și de atunci am fost foarte ocupată cu a mă adapta sistemului de lucru cu platformele, cunoașterea profesorilor, a universității, a colegilor, dar și organizarea unui plan de studiu care să îmi permită predarea lucrărilor în termen”, a mai scris bruneta.

Aceasta a dezvăluit și ce materii trebuie să studieze. Engleză, psihologie generală, psihologie anormală, psihologie ca disciplină și profesie și matematică.

“Mă simt privilegiată că am șansa de a studia aceasta splendida materie, psihologia, și că am fluturași în stomac de bucurie și entuziasm atunci când mă așez la birou să învăț. Simt în acele momente că investesc în mine, în evoluția mea, și mă face să simt că datorită informațiilor noi pe care le învăț voi fi mai de folos acestei lumi. Asta mă face să dorm ceva mai bine noaptea”, a mai scris Nadine.