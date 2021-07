Nadine a luat Bacalaureatul, la 44 de ani: ”Am reușit să mă îmblânzesc”

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, Nadine s-a înscris la , iar ziua de 5 iulie i-a adus o veste extraordinară. ”L-am luat cu note bune. Acum mă pregătesc de facultate”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Nadine.

Nadine, decisă să își completeze educația

Nadine, celebră pentru calitățile sale artistice, a reușit să termine, la 44 de ani, liceul și să promoveze examenul de Bacalaureat 2021, motiv pentru care, acum, se pregătește intens de facultate.

”Caut o facultate de psihologie, dar care să aibă cursuri la distanță. Mă gândesc atât la una în țară, cât și în străinătate”, a spus, pentru FANATIK, Nadine.

Doar că, din păcate pentru ea, planurile i-au fost încurcate de deciziile luate la Universitatea București, acolo unde, inițial, și-ar fi dorit să studieze. ”Încă mai caut. Din păcate, de anul asta, Universitatea din București a scos cursurile la distanță de la facultatea de psihologie așadar trebuie să mă reorientez”, a mai spus Nadine.

De ce s-a apucat Nadine de școală, atât de târziu

a reușit abia acum să își susțină Bacalaureatul, iar acum e decisă să meargă mai departe cu studiile. Mai mult, a explicat ea pentru FANATIK, a reușit abia acum să facă acest lucru pentru că… a venit momentul.

”Din punctul meu de vedere evoluția unui om trebuie să conțină atât experiența de viață, cât și educația academică. `Școala vieții` trebuie să fie în perfectă armonie cu educația școlară. Una fără alta naște anomalii”, ne-a spus, în exclusivitate, Nadine.

Așa că, în urmă cu câțiva ani, Nadine a decis să își completeze CV-ul cu educația academică necesară. ”Aveam o experiență de viață care mi-a făcut rost de o viață frumoasă și amintiri fabuloase, însă îmi lipsea însă acel limbaj comun cu cei din jurul meu”, explică Nadine.

Nadine s-a întors la școală la 38 de ani și a făcut liceul

Și, în ciuda faptului că, deja, are un băiețel de 11 ani și este foarte implicată în educația acestuia, Nadine și-a găsit timpul necesar să se apuce de învățat.

”Sunt noțiuni pe care le dezvolți doar în școală. Și, cum sunt un om extrem de curios și pasionat de a descoperi diverse despre mine, în primul rând, am vrut să mi dau această experiență de viață. Eram curioasă în ce mă va transforma. M-aș fi întors la școală și dacă trebuia să o fac de la clasa întâi. Iubesc să învăț, iubesc informația, dar, adevărat, să nu îmi fie impusă. Poate de aceea mi-a fost ușor să fac școală la 40 și nu în adolescență. Am nevoie ca propria-mi lege de viață să fie în armonie cu legile societății, iar asta din adolescență. Așadar, la 38 de ani am reușit să mă îmblânzesc suficient cât să stau 5 ani în banca și să-mi fac temele”, ne-a mai spus, râzând, Nadine.

Ce spunea Nadine despre Bacalaureat? Primul examen l-a picat și s-a reînscris la liceu

” În 2003 am dat examenul de bacalaureat, după ce am absolvit un liceul cu profil Matematică–Fizică. Am picat examenul la matematică, eu având deja biletul cumpărat pentru a pleca din ţară. (…) În 2010 m-am întors în ţară, m-am căsătorit, am făcut un copil şi am realizat că nu vreau să profesez actoria pentru că nu îmi place…”, povestește

”M-am reînscris la bac, însă am realizat că nota pe care o voi lua la bac, nu va reflecta omul care sunt azi, nivelul informaţiilor acumulate sau calitatea lor, cât nu va reflecta nici potenţialul meu academic. Nu m-am prezentat la examen şi am decis să mă reînscriu la liceu, din nou, din clasa a 9 a. Zis şi făcut”, a mai spus Nadine, precizând că s-a înscris la o școală privată, nefiind permis, la stat, să faci de două ori cursurile de liceu.

Cine este Nadine?

Nadine Emilie Voindrouh Apostolescu este cântăreață, actriță de teatru și de film, debutul ei în showbiz fiind la celebra ”Școala Vedetelor”, sub bagheta lui Titus Munteanu.

Nadine are o poveste de viață nu tocmai fericită, ea rămânând orfană la doar 6 ani, petrecând ani la rândul într-un orfelinat.

Nadine s-a căsătorit în 2011 cu omul de afaceri Dragoș Apostolescu și au împreună un băiețel născut cu un an înainte de a se căsători.

După ce s-a reapucat de liceu, Nadine a scris o carte motivațională, ” Îndeplinește-ți visurile și planul tău cu tine”, inspirată din propriile trăiri și de felul în care, de-a lungul vieții, a reușit să treacă peste obstacolele pe care le-a întâlnit.