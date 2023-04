Nadine, dezvăluiri tulburătoare. De ce s-a retras din showbiz și cum a scăpat de patima alcoolului

Nadine a fost în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă. A gustat din succes destul de devreme, iar acest lucru nu a rămas fără repercusiuni. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa vedetă și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața fără camere de filmat. Mai mult decât atât, ne-a povestit și care este motivul pentru care a ales să nu mai consume alcool deloc.

De ce a renunțat Nadine la cariera în televiziune: “Deveneam un personaj”

A fost și încă este iubită de public. Cu toate acestea, Nadine a ales un trai liniștit, departe de obiectivele camerelor și ochii curioșilor. A vrut și pe dezvoltarea propriei persoane, fără a se ascunde în spatele măștilor care vin de multe ori la pachet cu celebritatea.

“Eu am debutat de tânără. Pe mine nu m-a ghidat nimeni, din păcate, nu am avut un adult în spate să mă ajute să fac diferența dintre bine și rău. Toate acele oportunități și toată atenția m-au transformat în ceva foarte urât. Am ales să plec pentru că deveneam un om cum nu mi-aș fi dorit să fiu. Deveneam un personaj.

A fost coșmarul meu, să devin personajul pe care îl vedeam la colegii de breaslă. Râsul într-un fel, mersul într-un fel, nenatural. Toate ideile, doar ca să dea bine, era în disonanță cu naturalețea fiecăruia.

Eu începeam să pun pe mine comportamente care dau bine, haine care nu îmi plac, dar dau bine. Îmi băgam cuvinte în gură doar ca să impresionez. Mă îndepărtam de mine. De aceea unii se refugiază în alcool, de aceea nu le țin căsniciile. Mie nu mi-ar fi ținut căsnicia dacă eram Nadine de la televizor.

”Am vrut să mă ancorez în realitate”

Am vrut să mă ancorez în realitate, de aceea în Los Angeles m-am făcut ospătăriță și am făcut curat în case. Îmi cumpăram lucruri pentru casă de la magazinul de 99 de cenți. Mi-a plăcut că America m-a curățat. Când am revenit în România, am încercat să apar din nou. Eram la o emisiune la TV și am înghețat în timp ce trebuia să cânt. Am realizat că trebuia să mă mișc sexy, să mijesc ochii, să țugui buzele. Începea piesa și nu puteam să mă concentrez.

Am momente în care dansez și cânt prin casă și îmi spun că mă pricep la asta. Apoi mă scutur și îmi revin. Cred că rolul meu este să vin în întâmpinarea celor care se regăsesc în istoricul meu. Vreau să le fac altora viața mai ușoară”, a declarat pentru FANATIK.

Nadine a renunțat complet la alcool: ”Beam ca să mă detașez”

Cu emoție, cu noi detalii dintr-o perioadă din viața ei în care s-a luptat cu viciile. Cum au decurs anii în care s-a refugiat în vicii, dar și care a fost motivul pentru care a renunțat să bea alcool, ne-a spus chiar artista.

“Eu fumez și beau de la 14 ani. Nu m-a oprit nimeni. Eu nu am crescut într-o familie. În timp nu am făcut decât să beau și să fumez mai mult, ajungând să beau alcool pe stomacul gol. Era singura posibilitate în care mai puteam să simt.

Beam ca să mă detașez de ceva ce trebuia să fie rezolvat. Neavând familie, nu am știut că de asta beau. Am crezut că e distractiv și că beau pentru că toată lumea o face.

Am tot băut până când am avut copilul. Mi-a fost groază că mergeam lângă el seara să îi citesc povești și miroseam a țigară și a alcool. A fost o combinație de rușine cu frică de eșec. Copilul m-a motivat să mă pun la loc. În plus, m-am regăsit în credință. Arhanghelul Mihail și Iisus Hristos m-au ajutat să scap de aceste vicii.

Vedeam alcoolul ca pe o entitate care putea fi scoasă în afara mea. Acum s-a lăsat și soțul meu. Eu am renunțat total la alcool pentru că unii dintre noi nu pot cu jumătăți de măsură. Eu nu sunt omul care să mănânce doar o amandină, să fumeze o țigară și să bea un pahar de vin. Dacă știu că nu am măsură, le-am tăiat pe toate”, a povestit Nadine pentru FANATIK.

Vedeta are un mare regret “Nu am știut că sexy înseamnă primitiv. Încă pătimesc”

Dezvoltarea personală și evoluția continuă sunt puncte importante în viața lui Nadine. Cu toate acestea, vedeta regretă perioadele din adolescență când punea mult preț pe aspectul fizic.

“Pe mine mă deranjează că mi-am pierdut mult timp încercând să fiu sexy. Eu nu am știut să mă conectez la nivel emoțional. Nu am înțeles că sexy înseamnă primitiv. Oamenii așa s-au raportat la mine, pentru că am avut niște sâni mari, un trup așa cum l-am avut.

Eu am încurajat asta și m-am modelat greșit în direcția asta. A dăunat omului care am fost. Și acum pătimesc de pe urma acelui gen de a mă raporta la mine însămi. Mi-ar fi plăcut să-mi dau voie să copilăresc, să cresc. Aș fi vrut să nu-mi fi dorit să fiu sexy, să fiu simplă, normală.

Copilul, ca și mine, e absorbit de lumea digitală. Eu am toate consolele și îmi descarc jocuri. În egală măsură, am făcut amândoi un curs de permacultură. Mereu îi spun lui Noah: ’Iubește digitalul, dar învață să-ți crești mâncarea singur, să coși, să bați un cui’. Vreau ca Noah să stea cu mâinile în pământ.

O altă frică de a mea este de a nu realiza o parte din idealurile mele. Sunt anumite lucruri pe care vreau să le descopăr, să le percep”, a mai spus Nadine pentru FANATIK.