Cum își duce viața Nadine de când a decis să se mute în Franța: ”Lucrez de cinci ani la planul ăsta”

În tinerețe , pentru a scăpa de viciile cu care se confrunta la momentul respectiv, fumatul și consumul de alcool, lucru pe care l-a reușit și și-a îndeplinit astfel și visul de a ajunge pe tărâm american, iar acum, Nadine, pentru că mereu a susținut că nu este genul care se ”leagă” de un loc, s-a mutat în Franța.

Nadine s-a mutat în Franța

Nadine și-a luat familia și , după o lungă perioadă trăită în România, acolo unde are și câteva rude și unde traiul rural este mai simplu, iar educația fiului ei este una de excepție.

Însă mutarea din România nu i-a prins bine doar copilului, ci și artistei noastre. În emisiunea ”Showbiz Report” de la Antena Stars, Nadine a declarat că decizia relocării a fost una gândită vreme de mai bine de cinci ani, timp în care s-a gândit și ce și cum să facă pentru a duce un trai mai bun decât cel din România.

Astfel, actrița spune că, acum că i s-a îndeplinit și acest vis, nu i-a rămas decât să muncească și să se dezvolte profesional până la stadiul în care va putea spune că duce o viață de calitate, fără să depindă de o altă persoană.

Artista a pus bazele unei afaceri de familie: ”Vreau să duc o viață de calitate”

În acest sens, împreună cu familia, Nadine a pus bazele unui afaceri de familie, pentru care, ce-i drept, face și compromisuri. Vedeta este nevoită să facă naveta Franța-București și invers, însă, se pare că veniturile sunt pe măsură.

”Sunt foarte strategică, nu mă arunc așa. Lucrez de cinci ani la planul ăsta, la posibilitatea de a ne reloca unde ne dorim. Nu doresc să supraviețuiesc, vreau să duc o viață de calitate. Avem un business de familie, dar ne-a permis să lucrăm de la distanță, facem naveta la București, este greu, dar doar așa ne-am permis această relocare.

Vreau să duc o viață mai bună ca cea dinainte. Îmi place să evoluez, detest plafonarea, ține de orgoliul personal. Detestam să am nevoie să-mi dea cineva un job, e musai să faci cursuri de business”, a spus Nadine, în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta este mândră de reușitele sale

Dar pe lângă această schimbare de macaz profesional, Nadine spune că anul acesta cea mai mare reușita a sa a fost obținerea diplomei de Bacalaureat și faptul că pasiunea și dorința de a studia psihologia au făcută să devină de ajutor celor din jur.

”Cea mai mare schimbare din viața mea a fost decizia de a mă întoarce la școală. Nu am crezut că va fi posibil ca la vârsta mea să fiu o tocilară notorie.

Până la o vârstă trăiești pentru tine, este splendid să treci prin fiecare etapă a vârstei și datorită vârstei am vrut să investesc în comunitatea mea. Din punctul meu de vedere aș fi putut să-mi deschid un salon de manichiură, dar sunt mai utilă dacă pun în slujba mea și a altora nevoia mea de a mă întoarce la școală”, a mai adăugat vedeta.

Nadine se laudă cu viața sa profesională: ”Mi-am îndeplinit două visuri”

Despre reușita sa ce are legătură cu studiile, Nadine a vorbit și pe pagina personală de Instagram. În urmă cu două luni, cântăreața se arăta mândră și împlinită de faptul că a bifat ca într-un singur an două scopuri. Acela de a termina liceul, prin susținerea examenului de Bacalaureat, și admiterea la studii superioare de psihologie.

”Am 44 de ani și am devenit studenta la psihologie la o universitate de stat din America. Nu am cuvinte sa iti spun ce înseamnă pentru mine acest lucru. Anul asta mi am îndeplinit doua mari visuri, acela de a termina liceul cu bacul luat, și sa deveni studenta la psihologie.

Visele se îndeplinesc, nu întâmplător am scris și o carte despre asta. Iar îndeplinirea lor o percep a fi simplă. În cazul meu nu am luat ochii de pe ce îmi doream. Sunt recunoscătoare sortii că pot studia psihologia la nivel de universitate și nu de amator așa cum am făcut-o pana acum”, scria Nadine pe Instagram.