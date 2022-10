Nadir, afacerist de succes! Business-ul din care cântărețul câștigă mai mulți bani decât vizualizările pe care le face pe Youtube

Nadir Tamuz a fost, pentru câțiva ani, unul dintre cei mai căutați artiști de la noi din țară. Piesele sale aveau succes și, la un moment dat, ajunsese să cânte chiar și cu Loredana. Cu toate acestea, de ceva timp încoace, muzica a ajuns pe planul al doilea. Chiar al treilea, dacă ar fi să socotim firmele pe care le deține cântărețul și rezultatele pe care le are în domeniul afacerilor.

Nadir, mai mulți bani din construcții decât vizualizări pe Youtube

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Nadir deține, pe numele său, două companii. Skylight Construct, o firmă care are ca obiect de activitate , și Minivape Romania, o companie care, așa cum îi sugerează și numele, deși are la clasă CAEN ”restaurante”, se ocupă cu comercializarea produselor de vaping.

Amândouă firmele administrate de Nadir Augustin Tamuz, așa cum îl cheamă pe artist, au înregistrat cifre de afaceri impresionante în ultimul an fiscal declarat, oficial, la ANAF.

Astfel, compania de construcții a reușit să obțină o cifră de afaceri de aproape 550.000 de lei și un profit de aproape 450.000 de lei. Cea de-a doua firmă a comunicat oficial, pentru ultimul an fiscal declarat, o creștere impresionantă a cifrei de afaceri, ajungând la peste 16.000 de lei și un profit de peste 55.000 de lei.

Dacă afacerile merg ”ca unse”, în muzică Nadir este departe de a avea același succes. Ultima piesă scoasă de artist, la sfârșitul anului trecut, nu a reușit să obțină prea multe vizualizări de , melodia având doar 2.200 de ascultări.

– Cum îți merge în afaceri, aparent mai bine ca în muzică…

În primul rând afacerea cu casele este cu mult înainte de muzică. Am preluat-o de la tata că el asta făcea, construia, dar el nu le vindea, ci le ținea pentru închiriere. Eu am început să le și vând. Am preluat ștafeta de la el.

– Cât de greu ți-a fost la început? Cât ai investit?

A fost foarte greu pentru că m-am apucat cu banii mei. Am început cu vreo 17.000 de euro. Am luat un teren pe datorie. Și am început cinci case. Părea imposibil, dar… venea unul, vindeam casa. Terminam avansul ăla, mai venea un avans. De fiecare dată când mai aveam 1.000 de euro maxim în cont venea cineva. Am fost tot timpul pe muchie de cuțit, dar și norocos.

”Mi se întâmplă mereu să rămân fără bani”

– Ți s-a întâmplat să rămâi fără bani?

Mi se întâmplă mereu să rămân fără bani. Măcar o dată pe lună.

– Ți se mai întâmplă și acum?

Da, pentru că nu pot să stau cu bani în bancă. Eu dacă văd că am bani, mă enervez (n.r. râde). Banii trebuie să circule. Sunt un pic exagerat cu treaba asta pentru că eu nu am niciodată bani. La mine mereu sunt banii investiți. Am atât cât pur și simplu să supraviețuiesc. Știu că este o chestie pe care să o îndrept, dar nu pot. Când văd bani în cont ”le găsesc plecarea”.

Nadir, salariu de 5.000 de lei pe lună: ”Sunt angajat la firma mea”

– Acum în ce mai investești?

Mai am și niște afaceri pe lângă construcții, dar asta este cel mai mare business al meu. Următorul preconizez eu că îl va depăși pe cel din construcții. Import niște țigări electronice. Am intrat deja în multe benzinării, multe magazine. Am intrat în peste 100 de magazine. Deja are o cifră de afaceri foarte mare pentru cinci luni de când am început. În 2024 maxim voi depăși ce fac cu casele sau cel puțin așa îmi doresc.

– Cam câți bani îți intră în cont lunar?

Nu știu să îți spun. În contul meu personal nu îmi intră mai mult de 5.000 de lei. Sunt angajat la firma mea și am salariul ăsta.

– Angajat pe post de ce în firmă?

Director de vânzări.

Mama copiilor lui, dar și partenera în afaceri

– Tatăl tău mai este cu tine în firmă?

Nu, sunt doar eu cu Georgiana. Este afacerea noastră, suntem doar noi în tot ce facem. Ea urmează să își dezvolte afacerea ei. Nu avem banii mei și banii ei. Dacă am eu are și ea, dacă are ea am și eu, dacă nu are niciunul dintre noi, suntem fără (n.r. râde). Nu are unul și altul nu are.

– Ea ce vrea să își deschidă?

Este surpriză momentan. Ea este și pe partea cu alimentația și o să mai fie ceva, dar nu vreau să spun până nu e gata. Că nu e bine.

Cântărețul nu se mai vede la altar alături de mama copiilor lui: ”Nu îmi mai doresc”

– Dacă tot sunteți împreună în tot, urmează și nunta?

Sincer, din ce în ce mai mult nu îmi mai doresc. Cum mă mai duc la o nuntă îmi dau seama că este o petrecere care nu este a noastră. Vrem să facem ceva unde să fim noi și cu patru-cinci prieteni apropiați. Să ne distrăm noi. Fără să mă uit de flori, de aranjamente, de baloane și de chestii care nu mă interesează.

– Poți face ceva mai discret.

Sunt genul care nu pot să fac ceva discret. Dacă o fac aici îmi place să mă implic în tot și îmi bat capul. Așa dacă plec undeva nu mă mai interesează. Nu mai sunt pe domeniul meu, nu mai vreau și aia în plus. Mă duc undeva unde este totul pregătit. Nu vreau să mai stau în stres că am stat mai mult cu unu și mai puțin cu altul. Că ăia din partea stângă sau supărat, că aia sunt mai în fața scenei. Nunta perfectă când ai invitați mulți nu există. De aia nu vreau să avem mai mult de 20 de persoane.

”Pentru acte trebuie să facem cununia civilă”

– Se întâmplă totul la anul?

Nu știu când. Pe noi aia nu ne schimbă cu nimic. Nici ea nu își dorește, nici eu nu… noi am trecut prin atâtea și am fost amândoi și săraci, și bogați, și fericiți și supărați încât nu ne mai poate schimba. O s-o facem pentru că întreabă Eve de ce pe mami o cheamă altfel și pe ea nu. Ăsta este motivul pentru care o să facem treaba asta, ca să ne cheme pe toți la fel. Ne-a întrebat de câteva ori de ce pe mami nu o cheamă Nadir și i-am zis că o cheamă Nadir, dar încă nu și-a schimbat buletinul. Și atunci am zis că trebuie să rezolvăm și situația asta.

– Deci urmează într-un viitor foarte apropiat.

Nu mă prea pricep, dar cred că pentru acte trebuie să facem cununia civilă. Pentru mine restul nu contează. Că sunt eu musulman. Eu nu am nicio religie. Nu sunt nici musulman, nici ortodox, nici baptist, nici budist, nici nimic. Religia mea este omul.

Care sunt motivele de ceartă din familia lui Nadir

– Vorbeam mai devreme de momente dificile cu mama copiilor tăi.

Au fost multe clipe când aveam toţi banii investiţi. Nu ne-am certat din cauza asta, dar erau momente stresante. Avem copii, avem şcoli, grădiniţe. Dar nu era nici vina ei, nici vina mea. Sunt genul de om care riscă. Aşa am fost crescut să nu mă limitez, să nu mă mulţumesc cu puţin şi să nu am niciodată bariere. Eu dacă vreau ceva îl fac cu orice preţ.

– Te mai ceartă din când atunci când exagerezi?

Din punctul ăsta de vedere mă lasă să îmi fac damblaua că știe că mereu am ieșit din orice situație. Eu nu am început ceva și nu am terminat. Nu există să mă dau bătut. Dacă încep ceva, oricât ar fi de greu, îl termin.

”Tata m-a învățat că orice aș începe și oricât de greu mi-ar fi, să duc la bun sfârșit”

– Ai învățat asta de la părinții tăi?

Tata m-a învățat că orice aș începe și oricât de greu mi-ar fi, să duc la bun sfârșit și mi-a rămas în cap asta. Și dacă se mai întâmplă să spăl vasele, râdeam cu Georgiana, nu pot să mă opresc. Eu mai spăl și vasele, fac și treabă (n.r. râde).

– Așa activ și la treburile casnice?

Nu așa mult, să nu mă laud degeaba, dar fac. Am stat mult singur și mi-am călcat și mi-am făcut curățenie. Mă implic și în educația copiilor, că așa trebuie.

După moartea mamei, tatăl afaceristului nu s-a mai căsătorit niciodată

– Despre tatăl tău ai vorbit adesea, despre mamă mai puțin.

Mama este decedată și îmi e greu, nimănui nu îi este ușor fără un părinte. Te obișnuiești. Se obișnuiesc alții fără o mână, fără un picior. Te obișnuiești și fără un părinte. Este greu, îi simți lipsa în fiecare zi, indiferent cât timp a trecut. Dar Universul ne-a creat cu o forță, și anume să se obișnuiască în anumite situații.

– Îți aduci aminte lucruri făcute cu ea?

Aveam 11 ani, dar îmi amintesc ceva. Doar că am un scut de autoapărare al minții care m-a făcut să uit niște lucruri grele. Am amintiri cu ea.

– Tata i-a ținut locul după moarte?

El este super eroul meu. Un tată exemplu pe care nu am reușit să îl copiez încă. Lucrez la asta.

– S-a mai recăsătorit tatăl după decesul mamei?

Nu!