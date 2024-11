Nae Ungureanu, dezvăluiri incredibile după 35 de ani: „Am fost foarte dezamăgit! Au fost niște nereguli”

S-au împlinit 35 de ani de la calificarea „tricolorilor” la Campionatul Mondial din 1990 după 3-1 cu Danemarca. Nae Ungureanu a jucat pentru România în celebrul meci din baraj, însă nu a fost convocat la turneul final.

Dezvăluiri incredibile după 35 de ani de la România – Danemarca 3-1! Nae Ungureanu: „Au fost niște nereguli”

România s-a calificat la Campionatul Mondial din 1990 după un meci de povestit nepoților cu Danemarca, Gabi Balint fiind erou „tricolorilor”. Nae Ungureanu l-a înlocuit pe fostul fotbalist de la în repriza secundă.

La 35 de ani de la România – Danemarca, scor 3-1, Nae Ungureanu a făcut dezvăluiri incredibile la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Eram atât de bătrân încât nici nu m-au mai luat la Campionatul Mondial. A fost ceva frumos, le doresc asta și generației de astăzi după meciurile cu Kosovo și Cipru. Au fost niște nereguli, dar le-am trecut cu vederea.

Ne-am calificat și eu nu am participat la Campionatul Mondial, nu aveam de unde să știu înainte. Am aflat cu câteva săptămâni înainte că nu merg la Mondial. Am fost foarte dezamăgit, dar mi-am văzut de ale mele.

Eu zic că meritam, a fost cea mai mare dezamăgire după ratarea finalei de Cupa Campionilor cu Steaua. Măcar ne-a bătut o echipă foarte bună și nu aveam ce să facem. Văd că în ziua de astăzi joacă fotbaliști la 37, 38 de ani în SuperLiga și la Campionate Mondiale”, a spus Nae Ungureanu.

Gabi Balint și-a jucat „cartea vieții” în România – Danemarca 3-1

la 35 de ani de la România – Danemarca. Eroul „tricolorilor” a spus cum a primit vestea că o să fie titular în barajul pentru Campionatul Mondial din 1990 și ce emoții a trăit înainte de meci.

„Nu jucasem până la acel meci, nu înscrisesem un gol într-un meci oficial niciodată. Trecuseră vreo doi ani jumătate de la ultimul meu meci la echipa națională și vreo patru de la ultimul gol într-un meci amical.

Am fost convocat pentru că era Cămătaru accidentat, naționala stătea doar în Răducioiu. Domnul Emeric Jenei a considerat că mai are nevoie de un atacant. Eu jucam deja la Steaua atacant, în anul acela am fost golgheterul României.

Nu mă așteptam să fiu titular, dar mi-a zis cu o seară înainte să mă pregătesc. Au fost foarte multe emoții, îmi jucam cartea vieții fotbalistice la acel meci. Știam în acel moment că destinul este scris și eram curios să văd cum se va termina meciul”, a declarat Gabi Balint.